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Беспилотник упал на территории Дарагановки близ Таганрога

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Беспилотник упал на территории Дарагановки близ Таганрога

Украинский режим в очередной раз атаковал территорию Российской Федерации – Ростовскую область. Во второй раз за последние несколько дней атакованы территории юго-западной части региона. На днях ВСУ нанесли удар по Таганрогу.


Теперь местные жители сообщают о падении беспилотника в населённом пункте Дарагановка Неклиновского района. Это хутор, находящийся всего в 4 км от Таганрога – у одной из дорог, ведущих в сторону Мариуполя.



По последним данным, в результате падения дрона на земле возникло возгорание. Повреждение получил частный дом и несколько автомобилей. Известно и о наличии пострадавших среди местных жителей.

Нет сомнений в том, что и за этим ударом стоит террористический киевский режим. Достаточно вспомнить несколько заявлений пособников киевского режима о том, что «для устрашения россиян необходимо бить по скоплениям автомобилей на въезде на Крымский мост», а также «наносить удары по сухопутному коридору в Крым». Другими словами, в Киеве уже открыто признают, что задействуют типичные террористические методы. И чем меньше успехов у ВСУ на фронте, тем чаще украинские спецслужбы будут пытаться переключить акцент на такого рода акции как та, что сегодня имела место в районе Таганрога.
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7 комментариев
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  1. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 22:39
    0
    Да сколько можно с ними миндальничать-то?! Пора уже реально "бахнуть" ФАБами-9000 по уродам! Что мы (руководство) как нюни какие-то?!!!
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 22:40
    -1
    А точно украинский БЛА. По обломкам некторые г-да Орион узнали. Может ПВО на нервах отработало?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 22:47
      +1
      Цитата: Арон Заави
      А точно украинский БЛА. По обломкам некторые г-да Орион узнали. Может ПВО на нервах отработало?

      Вам бы очень хотелось чтобы был не окраинский БПЛА, но увы это не Орион. "Господа" поддерживающие бандеровцев не правы (жёстче сказать сайт не позволяет). На нервах работают евреи поддерживающие нацизм, а никак не российское ПВО!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:43
    0
    Совсем без ума бьют: вернее, как: лишь бы нагадить; надо уничтожать...
  4. oldman.
    oldman. Сегодня, 22:46
    -1
    Нет сомнений в том, что и за этим ударом стоит террористический киевский режим.

    А пруфы то есть? А то вон "Военный осведомитель" уже пишет, что, вроде как, нашБПЛА упал (с фотками).
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 22:54
    0
    По предварительным данным, в результате падения беспилотника пострадала одна женщина, она получила ожоги, пока самостоятельно тушила пожар. Ей помогают медики.
    Пожарные уже на месте.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 23:06
    0
    Цитата: Арон Заави
    А точно украинский БЛА. По обломкам некторые г-да Орион узнали. Может ПВО на нервах отработало?

    Я так , Вам скажу: укры ищут щель к Ростову или Миллерово, вот и посылают, что не жалко на разведку.