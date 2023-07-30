Беспилотник упал на территории Дарагановки близ Таганрога

Украинский режим в очередной раз атаковал территорию Российской Федерации – Ростовскую область. Во второй раз за последние несколько дней атакованы территории юго-западной части региона. На днях ВСУ нанесли удар по Таганрогу.
Теперь местные жители сообщают о падении беспилотника в населённом пункте Дарагановка Неклиновского района. Это хутор, находящийся всего в 4 км от Таганрога – у одной из дорог, ведущих в сторону Мариуполя.
По последним данным, в результате падения дрона на земле возникло возгорание. Повреждение получил частный дом и несколько автомобилей. Известно и о наличии пострадавших среди местных жителей.
Нет сомнений в том, что и за этим ударом стоит террористический киевский режим. Достаточно вспомнить несколько заявлений пособников киевского режима о том, что «для устрашения россиян необходимо бить по скоплениям автомобилей на въезде на Крымский мост», а также «наносить удары по сухопутному коридору в Крым». Другими словами, в Киеве уже открыто признают, что задействуют типичные террористические методы. И чем меньше успехов у ВСУ на фронте, тем чаще украинские спецслужбы будут пытаться переключить акцент на такого рода акции как та, что сегодня имела место в районе Таганрога.