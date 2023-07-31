В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Для нанесения ударов по объектам киевского режима использовались различные средства поражения.
Сообщается о нескольких ударах по объектам в Харькове. Информацию подтверждает мэр города Игорь Терехов. По его информации, есть попадания «в нежилые помещения».
Синегубов:
Предварительно, без пострадавших.
По предварительным данным, среди поражённых ракетами объектов – цеха по ремонту военной техники, а также складские помещения, где оружие и техника находились на хранении.
Стало известно о серии взрывов в оккупированном ВСУ Херсоне. Там поражены пункты дислокации личного состава ВСУ. Речь идёт о резервах украинских войск.
Подтверждена информация об ударах по ряду объектов в оккупированных войсками киевского режима Славянске, Краматорске и Константиновке (Донецкая Народная Республика).
Также удары нанесены по объектам и позициям ВСУ на востоке Харьковской области – в районе Купянска и левого берега Оскольского водохранилища. Использовалась бомбардировочная авиация ВКС РФ, сбросившая несколько авиабомб с модулями планирования.