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В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

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В ночь на 31 июля удары нанесены по объектам противника в Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске

В ночное время суток воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Для нанесения ударов по объектам киевского режима использовались различные средства поражения.


Сообщается о нескольких ударах по объектам в Харькове. Информацию подтверждает мэр города Игорь Терехов. По его информации, есть попадания «в нежилые помещения».

Синегубов:

Предварительно, без пострадавших.

По предварительным данным, среди поражённых ракетами объектов – цеха по ремонту военной техники, а также складские помещения, где оружие и техника находились на хранении.

Стало известно о серии взрывов в оккупированном ВСУ Херсоне. Там поражены пункты дислокации личного состава ВСУ. Речь идёт о резервах украинских войск.

Подтверждена информация об ударах по ряду объектов в оккупированных войсками киевского режима Славянске, Краматорске и Константиновке (Донецкая Народная Республика).

Также удары нанесены по объектам и позициям ВСУ на востоке Харьковской области – в районе Купянска и левого берега Оскольского водохранилища. Использовалась бомбардировочная авиация ВКС РФ, сбросившая несколько авиабомб с модулями планирования.
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8 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:28
    0
    Стало известно о серии взрывов в оккупированном ВСУ Херсоне.

    Какое-то дежавю...
    Бесконечное насилие, издевательства, грабежи и расстрелы продолжались ещё очень долго. У людей забирали всё, а мужское население сгоняли в подвалы и цеха. Наконец в 1943 году немецкие дивизии начали готовиться к обороне города.
    Доты, рвы, минные поля и скопления артиллерии - всё это должно было сдержать натиски советской армии, однако у армии Гитлера ничего не получилось. В марте 1944 года Херсон был освобождён. Враг был повержен, но кто ответит за сотни повешенных детей и тысячи изнасилованных женщин?

    https://dzen.ru/a/Y4X8xno6ITQZ3JyI
    * * *
    Почти три года Херсон был под оккупацией фашистов во время ВМВ...Почему и кто планирует повторение пройденного?
    1. bayard
      bayard Сегодня, 06:34
      +5
      Цитата: ROSS 42
      .Почему и кто планирует повторение пройденного?

      А разве кто-то готовит ?
      Судя по текущим событиям подобные удары просто купируют возможности ВСУ сосредоточить достаточно сил для форсирования Днепра на данном направлении . К сожалению у них (ВСУ) пока остаются дееспособные резервы и хватит их ещё на месяц , может полтора . Так что могут дерзнуть .
      А потом - коллапс .
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 06:39
      -1
      Увы сейчас не 40вые. Война другая. ОБТ перестали быть средством прорыва. РСЗО, ракеты, ПРО, беспилотники. СВО уже показала насколько изменилась война. Артёмовск в т.ч. Хотя по факту все вовзращается к первой мировой. Когда оборона превосходит атаку. Война на истощение.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +5
    реди поражённых ракетами объектов – цеха по ремонту военной техники, а также складские помещения, где оружие и техника находились на хранении... поражены пункты дислокации личного состава ВСУ.
    Остается только пожелать наносить удары без перерывов и с наибольшем результатом. Чем меньше техники, боеприпасов доберется до ЛБС, тем лучше. Да и л/с ВСУ систематически прореживается не добравшись до фронта.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:49
      +3
      Присоедиряюсь к пожеланиям. То, что сейчас в ВСУ насильно заталкивают мужиков под полтинник- это и заслуга ракетчиков в том числе. Медленно, но верно качественный состав укровойск будет мнижаться- как и в своё время у вермахта.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 08:27
        +1
        Максимальный возраст мобилизации у xoхлов-58 лет belay .
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:58
    +4
    Через пару-тройку месяцев в Татарстане достроят завод по производству БПЛ "Герань-2"
    И количество ударов беспилотниками по Нэньке увеличится кратно.
    Xoxлы ещё с ностальгией будут вспоминать июль месяц. Скажут - тепло было и поспать получалось дважды в неделю... wink
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:16
    +1
    Цитата: ROSS 42
    Стало известно о серии взрывов в оккупированном ВСУ Херсоне.

    Какое-то дежавю...
    Бесконечное насилие, издевательства, грабежи и расстрелы продолжались ещё очень долго. У людей забирали всё, а мужское население сгоняли в подвалы и цеха. Наконец в 1943 году немецкие дивизии начали готовиться к обороне города.
    Доты, рвы, минные поля и скопления артиллерии - всё это должно было сдержать натиски советской армии, однако у армии Гитлера ничего не получилось. В марте 1944 года Херсон был освобождён. Враг был повержен, но кто ответит за сотни повешенных детей и тысячи изнасилованных женщин?

    https://dzen.ru/a/Y4X8xno6ITQZ3JyI
    * * *
    Почти три года Херсон был под оккупацией фашистов во время ВМВ...Почему и кто планирует повторение пройденного?

    Херсон, Николаев , Одесса, Измаил и Рени будут свободными: может в следуещем году, но будут, только так можно заставить прекратить дышать укронацистского оборотня.