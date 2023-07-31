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Российские инженерные подразделения в зоне СВО прикрывались противодроновым комплексом «Сапфир»

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Российские инженерные подразделения в зоне СВО прикрывались противодроновым комплексом «Сапфир»

Сообщается об испытании современного российского противодронового комплекса «Сапфир». Испытания проводились в ходе российской спецоперации.


По информации ТАСС, ссылающегося на источник в ОПК, речь идёт о комплексе, который предназначается в том числе для прикрытия инженерных подразделений. С помощью «Сапфира» от беспилотников противника были защищены инженерные подразделения, которые возводили защитные сооружения на ряде территорий в зоне СВО.

«Сапфир» отличается тем, что способен защитить от всех типов тактических беспилотников. Он способен обнаружен и идентифицировать цель, после чего, в случае соответствия цели параметрам противника, осуществляется радиоэлектронное воздействие на системы дрона, что не позволяет тому выполнить задачу.

Сообщается о том, что цель комплекс «Сапфир» способен обнаружить на дистанции до 30 км, а противодействовать на максимальном расстоянии до 5 км.

Помимо противодействия непосредственно БПЛА комплекс «Сапфир» может эффективно применяться и против наземных станций управления дронами.

Ранее комплекс был представлен на форуме «Армия-2020». «Сапфир» - разработка специалистов ВНИИ «Градиент». Он позволяет создавать радиоэлектронные помехи на определённом периметре, блокировать сигнал спутниковой навигации всех известных на сегодняшний день систем, включая GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Лишённый связи с оператором дрон противника будет находится в воздухе без возможности передачи данных, затем спустится на землю. Также может быть дана команда на уничтожение дрона операторам средств поражения воздушных целей.

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11 комментариев
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 06:53
    +3
    Это отличная новость, но сроки! В условиях ведения войны это неприемлемо.Опытные образцы необходимо сразу испытывать в боевых условиях и дорабатывать, как говорится "на коленке", устраняя недостатки и запускать в серию. И МО тоже надо шевелить булками быстрее. Слава Богу, что Госдума приняла закон "Об ускорении госзакупок для СВО", есть надежда на ускорение процессов поступления новых образцов вооружения в войска.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 07:14
      +2
      Закупки это другой процесс. А до закупок еще куча проволочек, от испытаний до приемки на вооружение ВС РФ. Иначе его нельзя закупать. Приедет ревизия и кто то побежит в кассу. И никому не докажешь закупать было необходимо.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 07:38
      +1
      Дак, завсегда так делают:вначале кого-то осени идея, потом долго и неудобно будет гавкаться коллегами и начальством. Покажут на форуме, заказчик, ещё будет думать, а потом искать производителя.
      Грабин, создатель артиллерийских систем, рассказывал :новую 76мм пушку, приняли на вооружение и Сталин (!) долго ругался, пока нашли предприятие, чтоб производить.
      Кому нужен лишний геморрой?
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:53
    +2
    Нужная штучка!
    Побольше бы таких комплексов на передок!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 08:23
      -1
      У укропов подобные системы уже на танках устанавливают
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    +2
    По поводу ускорения сроков: надо переходить на систему эффективного менеджмента, разработанную товарищем Сталином И.В. и осуществлённую товарищем Бериёй Л.П. -- шараги. А вообще стоит поучиться ещё и у КНДР.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:42
      -1
      A ты сам то сможешь работать так как в то время? По 12-14-16 часов? И чтобы ни бананов, ни ананасов и ни заморских вкусняшек? Суп, каша да хлеб. И чтоб ночевать между станков, на ящиках.

      Ведь был не только эффективный менеджмент, но и соответствующий инженерный и рабочий персонал. Страна такая была.
      ..
      И чуть что.. вышка или лагеря
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    способен защитить от всех типов тактических беспилотников
    Как я понимаю испытания прошел успешно, остается запустить в серию? На этом этапе проволочек быть уже не должно (основная часть бюрократических препонов в процессе СВО уже снята), значит скоро появится в войсках.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 08:13
      0
      нужно дальше развивать внутренний модуль.
      Сообщается о том, что цель комплекс «Сапфир» способен обнаружить на дистанции до 30 км, а противодействовать на максимальном расстоянии до 5 км
      .
      недостаточно на расстоянии 30 км - обнаружить. нужно еще ее вести.
      в идеале коммутация должна быть между несколькими аппаратами - чтобы создать единое поле (квадрат/прямоугольник/куб) из Ячеек/Сот и фиксировать траекторию.
      помимо коммутации с оператором, данные о цели должны передаваться на огневые точки - чтобы на рубеже от 30 до 5 км было оказано прямое противодействие.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 07:53
    0
    Жаль не сделать самоходные турели на базе мотолыги с нормальными пулеметами которые работали с ИИ и у нас есть хороший пулемет ГШГ-7.62 скорострельность 6000 выстрелов в минуту, но с латунными гильзами только работает laughing
    Вероятность поражения цели на дальности 1 км - единица! И это не шутка, секундный залп 100 патронов. Он у нас на Ка-29 стоит.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 08:43
      0
      все бы ничего, но как пример:
      Bayraktar TB2 - Потолок: 8200 м

      а дальность ГШГ-7,62 - 1000 м

      то есть понятно, к какой дальности должен стремиться крупный калибр — от 9 до 20 мм