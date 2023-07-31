ВКС РФ нанесли удары с применением корректируемых авиабомб по резервам противника в Орехове Запорожской области

Российская боевая авиация провела серию налётов на позиции и места дислокации противника на Ореховском направлении. Наибольшее число авиационных ударов пришлось по местам размещения резервов вооружённых сил Украины непосредственно в Орехове, откуда украинское командование эти резервы в последние несколько дней пытается перебрасывать для прорыва линий обороны российской армии в районе Работино.
Напомним, что за одну только минувшую неделю противник предпринял не менее 4-х попыток прорыва, вернувшись к тактике массированного использования бронетехники (включая танки и БМП натовского образца). Все попытки прорыва были отбиты. В этих безуспешных для себя попытках ВСУ потеряли не менее 34 танков, среди которых были и немецкие Leopard как минимум в двух модификациях.
Ослабив натиск ближе к концу недели, противник попытался провести перегруппировку, задействовав новые резервы, переброшенные в Орехов. По этим резервам и отработала российская бомбардировочная авиация, применив КАБ-250, а также планирующие авиационные бомбы.
В результате ударов поражены несколько военных целей в самом Орехове и его окрестностях. Среди поражённых целей – командный пункт и помещения, переоборудованные в казармы для размещения личного состава ВСУ. Противник также лишился нескольких буксируемых гаубиц, армейских грузовиков, БТР и одной бронированной машины разминирования, которые (БМР) и так для украинских войск в последнее время стали изрядным дефицитом.