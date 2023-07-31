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ВКС РФ нанесли удары с применением корректируемых авиабомб по резервам противника в Орехове Запорожской области

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ВКС РФ нанесли удары с применением корректируемых авиабомб по резервам противника в Орехове Запорожской области

Российская боевая авиация провела серию налётов на позиции и места дислокации противника на Ореховском направлении. Наибольшее число авиационных ударов пришлось по местам размещения резервов вооружённых сил Украины непосредственно в Орехове, откуда украинское командование эти резервы в последние несколько дней пытается перебрасывать для прорыва линий обороны российской армии в районе Работино.


Напомним, что за одну только минувшую неделю противник предпринял не менее 4-х попыток прорыва, вернувшись к тактике массированного использования бронетехники (включая танки и БМП натовского образца). Все попытки прорыва были отбиты. В этих безуспешных для себя попытках ВСУ потеряли не менее 34 танков, среди которых были и немецкие Leopard как минимум в двух модификациях.

Ослабив натиск ближе к концу недели, противник попытался провести перегруппировку, задействовав новые резервы, переброшенные в Орехов. По этим резервам и отработала российская бомбардировочная авиация, применив КАБ-250, а также планирующие авиационные бомбы.

В результате ударов поражены несколько военных целей в самом Орехове и его окрестностях. Среди поражённых целей – командный пункт и помещения, переоборудованные в казармы для размещения личного состава ВСУ. Противник также лишился нескольких буксируемых гаубиц, армейских грузовиков, БТР и одной бронированной машины разминирования, которые (БМР) и так для украинских войск в последнее время стали изрядным дефицитом.
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8 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 06:57
    +4
    Если работает ВКС, значит ПВО противника подавлено.
    И значит, что продолжение не за горами.
    И значит будет больше разных новостей
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:02
      +2
      Цитата: МВГ
      Если работает ВКС, значит ПВО противника подавлено.

      Вы в новость то вчитайтесь. Используются корректируемые авиабомбы, а они позволяют если уж не входить в зону действия ПВО противника, то во всяком случае входить в эти зоны совсем не надолго
      1. Andrey “andrewTSO” D
        Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:24
        +3
        вчитайтесь

        Извините, но именно этого вы и не сделали...
        "КАБ-250, а также планирующие авиационные бомбы". Понимаете, ТАКЖЕ планирующие?! Т.е. были применены и просто КАБы, непосредственно с самолёта на голову - так что вход в т.н. зоны действия ППО был
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:07
      +2
      Цитата: МВГ
      значит ПВО противника подавлено

      Подавить ПВО полностью невозможно. ВСУ все равно имеют большое количество ПЗРК и ЗРК малой дальности. Поэтому наши ВКС и наносили удары с высоты 5 - 8 тыс.м. корректируемыми боеприпасами, там где их не достанут НАТОвские комплексы.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:03
    +4
    Хорошая новость с утра, ВКС не спит: так держать!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +3
    Наибольшее число авиационных ударов пришлось по местам размещения резервов вооружённых сил Украины
    Резервы еще не вступив в бой уже несут потери, что отражается на морально-психологическом состоянии в/сл. А долбят резервы регулярно.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:18
    +1
    Использование планирующих бомб особенно радует. В общем с добрым утром 404!
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:34
    +2
    Озвученные вчера Президентом цифры просто поражают. Даже если заложиться на то, что Конашенков кое-что прибавил, в целом все равно украинец несет катастрофический урон по бронетехнике. Речь идет о тысячи с лишним единиц. Фактически враг теряет до 40 единиц техники в день, столько никакая промышленность не сможет выпускать, не говоря уже о стоимости этого железа.
    Думаю, что нынешние попытки прорваться в районе Работино это уже агония. В ближайшие две недели эта лавка закроется.