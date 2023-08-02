Золотая столица средневековой Европы

Памятник городу. Хоть он мал да удал!
Когда путешествую на машине, у меня есть только конечная точка, где заказана гостиница, а в пути всегда полагаюсь на волю случая. Неизвестно, сколько ты проедешь за день, да и что привлечёт твоё внимание по дороге.
А заночевать – это всегда не проблема, где-то лучше, где-то хуже. Но место находится всегда и в любое время дня.
В тот раз конечной точкой нашего путешествия был Будапешт. Навигатор вёл через Чехию и Словакию в сторону Венгрии. Вечерело, и пора было уже остановиться на ночлег.
Всё знающий «Гугл» показывал, что через 20–25 минут будет городок Тренчьянске Теплице, где огромное количество отелей, мотелей и пр. Но мы ещё не знали, что это известный и очень старый бальнеологический курорт, а т. к. это был июль месяц, то отыскать свободный номер было нереально. Чтобы это понять нам потребовался час.
Решили двигаться дальше и через пару десятков километров, увидев дорожный знак «Гостиница», я сразу свернул и, уже поворачивая, я понял, что попал куда надо!
Слева была крепостная стена с башнями, чуть далее площадь, а на ней воротная башня, а чуть правее – пешеходная улица, где вторым домом была гостиница «Централь». Другого названия она и не заслуживала!
На ресепшене было пусто. Подошла официантка этого заведения и спросила, чем может помочь? Нужен номер на ночь, сказал я. Она позвонила хозяину и после выдала мне ключ от номера. Сколько? – спросил я. На что она ответила, что не знает, и завтра придет хозяин, и вы с ним всё решите. Круто!
Воротная башня.
Городок мне стал нравиться ещё больше.
Пиво было везде, а вот кухня во всех заведениях закрывалась в 19:00, а так как был уже девятый, то пришлось ужинать разогретой пиццей.
Город называется Кремница (Kremnica).
Кремница, как оказалось – легендарный город, известный на всю средневековую Европу!
Уже в X веке тут добывали золото и серебро. Но основное – это, конечно, золото!
Горняки построили город и окружили его мощными стенами. Желающих обладать таким богатством было предостаточно, но венгерские короли преуспели и захватили Кремнице.
Венгерский король Кароль Роберт Анжуйский в 1328 году основал в Кремнице монетный двор, старейший в Европе, и с этого же года Кремница стала свободным городом.
Куча привелегий и освобождение от налогов привлекли в город новых жителей. Город богател и постепенно немецкий становится тут основным языком.
В XIV веке в Кремнице добывается ежегодно тонна золота, а это около 85 % европейской добычи и 50 % общемировой. Ясно, что запасы не безграничны, и уже в XV веке это уже 300–400 кг в год, а в следующем веке – около 160 кг.
Шахтёры Кремницы были первопроходцами в организации добычи руды. Они возили руду шахтными вагонетками по прототипу железной дороги. Горизонтальные штольни были оснащены вертикальными вентиляционными шахтами.
Шахтные механизмы приводились в действие водяными колесами. И чтобы увеличить объём воды в Кремницком ручье, был прорыт канал от реки Грон длинной 21 км. И это было сделано в XIV веке!
В это время начинается чеканка золотого дуката, это была копия венецианского дуката, а позднее на нём стали изображать венгерских святых.
Золотой дукат был 980-й пробы и весом 3,55 грамма. Официально считается, что за всю историю Кремнице было отчеканено 21,5 миллиона дукатов, а это более 76 тонн золота.
Золотой флорин
Прочитав о Кремнице это, а точнее – чуть больше, я уснул с предчувствием завтрашнего дня.
День после хорошего завтрака начался с посещения главного места города – «Музея монет и медалей».
Музей монет и медалей.
Вход 2 евро. В магазине-кассе было 3 женщины, обслуживали очень приветливо, а когда узнали, что мы русские, принесли аудиогид и настроили его на русский язык.
Утром музей пуст, что только способствовало его спокойному осмотру. Каких-то раритетов в музее нет, но всё устроено так, чтобы экскурсоводу удобно было провести группу.
Постоянно действующая экспозиция называется «Оборотная сторона денег». Практически все экспонаты в стеклянных витринах. Фотографировать сложно! Постоянно в кадре видишь свои ноги.
Музей на трёх уровнях. Первый этаж и два подвальных.
Приспособление для чеканки.
В подвале музея второго уровня воссоздана атмосфера шахт Средневековья. Креативно добавили гномов, типа это они хозяева подземелья, и всё это дело их рук. Детям только в радость.
В Кремнице до сих пор чеканят монеты, словацкие евро и монеты для ряда южноамериканских стран.
Внутри крепости находится музей охоты.
Музей охоты.
Естественно, что упор сделан на местные условия. Я не охотник, но мне понравилась коллекция оружия. И ещё одна фишка: чтобы прочитать надписи под витринами и экспонатами, необходимо получить УФ-фонарик в кассе.
Штуцер.
Чумная колонна, последняя построенная Габсбургами.
Фонтан и собор Кремнице.
Кремница – это город, который стоит посетить и задержаться, хотя бы на день.
Я путешествую не только ради каких-то исторических достопримечательностей, пляжного отдыха, посещения известных городов, но и ради понимания людей, которые живут в той или иной стране. Именно простых.
Если нелёгкая меня занесет в края, близкие к Кремнице – обязательно туда вернусь!