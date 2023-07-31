«Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере

США призывают уважать демократическую волю народа государства Нигер. Мы поддерживаем страны ECOWAS в вопросе нетерпимости к тем демократическим переменам, которые противоречат конституции страны, где такие перемены произошли.

Пошёл отчёт времени, которое было «дано» взявшим власть в свои руки в Нигере силам для возвращения на пост президента свергнутого Мохаммеда Базума. Напомним, что несколько дней назад в Нигере произошёл переворот, и во главе государства оказался генерал Абдурахман Тчиани. Новые власти обвинили своих предшественников в невероятной по масштабам коррупции и в том, что они защищали интересы колониальных держав.Теперь представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), объявив, что дают Тчиани неделю для снятия с себя полномочий главы Нигера, заручились поддержкой Вашингтона. Как ранее заявили представители указанной организации, они готовы к проведению военной операции в Нигере по «восстановлению законных властей страны».Стало известно, что американская администрация поддержала требования ECOWAS, которые, как видно, выходят далеко за пределы экономических отношений. Госсекретарь США Энтони Блинкен в распространённом письменном заявлении высказался о поддержке требований ECOWAS к «мятежникам в Нигере». Блинкен заявил, что США выступают за восстановление легитимной и демократически избранной власти в этой африканской стране.Глава Госдепа:Эксперты говорят о том, что в ближайшие дни вполне возможна военная интервенция натовского спецназа (под чужим флагом) в Нигер совместно с подразделениями армий некоторых африканских стран.Таким образом, получается, что переворот в Нигере, по версии США, был неконституционным, а потому они поддерживают подготовку к военному вмешательству для восстановления демократически избранной власти. Возникает вопрос, чем же в таком случае отличаются ситуации в Нигере в 2023 году и на Украине в феврале 2014 года? Если в Нигере, по версии США, «недемократический госпереворот», то на Украине, по их же версии, «проявление воли народа и преобразования в полном соответствии с демократическими принципами и нормами». В Нигере проведение военной операции соседними странами, по версии Блинкена, - нормальное явление. А на Украине – «военная агрессия». Всё это показательно в качестве американского мира, «основанного на правилах», которые меняются в зависимости от того, как это выгодно властям Соединённых Штатов. Очередная версия «вы не понимаете, это другое» от США.