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«Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере

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«Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере

Пошёл отчёт времени, которое было «дано» взявшим власть в свои руки в Нигере силам для возвращения на пост президента свергнутого Мохаммеда Базума. Напомним, что несколько дней назад в Нигере произошёл переворот, и во главе государства оказался генерал Абдурахман Тчиани. Новые власти обвинили своих предшественников в невероятной по масштабам коррупции и в том, что они защищали интересы колониальных держав.

Теперь представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), объявив, что дают Тчиани неделю для снятия с себя полномочий главы Нигера, заручились поддержкой Вашингтона. Как ранее заявили представители указанной организации, они готовы к проведению военной операции в Нигере по «восстановлению законных властей страны».

Стало известно, что американская администрация поддержала требования ECOWAS, которые, как видно, выходят далеко за пределы экономических отношений. Госсекретарь США Энтони Блинкен в распространённом письменном заявлении высказался о поддержке требований ECOWAS к «мятежникам в Нигере». Блинкен заявил, что США выступают за восстановление легитимной и демократически избранной власти в этой африканской стране.

Глава Госдепа:

США призывают уважать демократическую волю народа государства Нигер. Мы поддерживаем страны ECOWAS в вопросе нетерпимости к тем демократическим переменам, которые противоречат конституции страны, где такие перемены произошли.

Эксперты говорят о том, что в ближайшие дни вполне возможна военная интервенция натовского спецназа (под чужим флагом) в Нигер совместно с подразделениями армий некоторых африканских стран.

Таким образом, получается, что переворот в Нигере, по версии США, был неконституционным, а потому они поддерживают подготовку к военному вмешательству для восстановления демократически избранной власти. Возникает вопрос, чем же в таком случае отличаются ситуации в Нигере в 2023 году и на Украине в феврале 2014 года? Если в Нигере, по версии США, «недемократический госпереворот», то на Украине, по их же версии, «проявление воли народа и преобразования в полном соответствии с демократическими принципами и нормами». В Нигере проведение военной операции соседними странами, по версии Блинкена, - нормальное явление. А на Украине – «военная агрессия». Всё это показательно в качестве американского мира, «основанного на правилах», которые меняются в зависимости от того, как это выгодно властям Соединённых Штатов. Очередная версия «вы не понимаете, это другое» от США.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:49
    +8
    Да лицемеры,высшей пробы.Преступники и махинаторы.Это все,что надо знать о госдепе и иже с ним
    1. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 08:40
      +1
      И надо признать, у них это отлично получается. Российским спецам поучиться у них следует.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:49
    +3
    «Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере


    Вашингтон говорит что это не наши,поэтому им нельзя.Можно только когда Вашингтону выгодно.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:54
    +4
    эти мистические слова,, это другое,,... запихать бы им в глотку эту фразу....
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:59
    +5
    На(в) Украине "наши сукины дети", а в Нигере нет: так рбъявили на "Туманном болоте".
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:08
    +3
    Да, все так и будет, пока наше руководство не перестанет расценивать врагов, как партеров.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:16
    +1
    Есть хорошее лекарство ,от госдепа США .Генерал Айдид в Сомали это показал,после разгрома спецназа США в Могадишо трупы американцев просто протащили волоча по земле на железных крючьях ,снимая это на камеру.И всё,США на некоторое время об Сомали забылиА в Голливуде в " Чёрном ястребе" США победили.И в тот момент семья Айдида жила в США ,вроде в Калифорнии.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:20
    +2
    Самое интересное, что все всё понимают, но возражать боятся. А ведь "это другое" может произойти в любой стране мира если захочется американцам.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:25
    +1
    Проблема переворота в Нигере ,только в том что он не согласован с США .Как только путчисты приедут в США ,режим моментально будет признан демократическим , соблюдающий все права и свободы населения .Даже если всех по столбам будут развешивать
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 08:27
    +1
    «Это другое»: поддержавший в своё время госпереворот на Украине Госдеп США высказался против госпереворота в Нигере
    Я Вам скажу больше, если Франция или ЕС соберутся провести свою СВО в Нигерии, США выступят ЗА, обеими руками
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:34
    +2
    Интересно, "Вагнер" далеко от тех мест или уже нет?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 08:37
      +1
      Вагнер не спасет от блокады. А у Нигера гораздо меньше возможностей для автономии чем у ,РФ
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:45
      0
      Ваш вопрос не уместен ,если посмотреть с кем граничит Нигер. hi laughing
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    возможна военная интервенция натовского спецназа (под чужим флагом) в Нигер совместно с подразделениями армий некоторых африканских стран
    А после того, как нигерийцы засветились на улицах с российскими флагами скорее всего интервенция неизбежна. Когда американцы узнали, что прозападного президента арестовали они поперхнулись, а когда в Нигере зазвучали слова о дружбе с Россией и замелькали российские флаги американцы зашлись в злобном рычании. Ну, а по поводу двойных-тройных стандартов, так коллективный Запад за счет этого существует и это считается нормой.
  12. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 08:41
    0
    Возникает вопрос, чем же в таком случае отличаются ситуации в Нигере в 2023 году и на Украине в феврале 2014 года? Если в Нигере, по версии США, «недемократический госпереворот», то на Украине, по их же версии, «проявление воли народа и преобразования в полном соответствии с демократическими принципами и нормами». В Нигере проведение военной операции соседними странами, по версии Блинкена, - нормальное явление. А на Украине – «военная агрессия».

    На Украине в 2014 военная операция ВС РФ заключалось в возвращении Крыма в родную гавань. А остальное по официальной же версии было гражданской войной между сугубо украинскими трактористами и шахтёрами.