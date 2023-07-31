Украинские военнослужащие, попавшие в плен к российским войсками на Запорожском (Ореховском) и Краснолиманском направлениях, рассказывают немало важной информации о том, как их готовили натовские инструкторы и психологи. С большинством из взятых в плен, как выяснилось, ранее работали британские военные психологи, судя по всему, нанятые британскими же спецслужбами или входящие в состав таковых.
Оказавшиеся в плену всушники рассказывают о том, что британские психологи рекомендовали им лгать при попадании в плен и не бояться русских, так как «российская армия не способна оказать серьёзное сопротивление в случае контрнаступления войск Украины».
Становится известно о том, что украинским военным на случай попадания в плен рекомендовали скрывать информацию о подготовке на натовских полигонах и военных базах, говорить, что «оружия у них мало, что на позициях подготовленных натовскими военными инструкторами нет».
Упор делался и на необходимость скрывать информацию о том, что в их отрядах действуют иностранные наёмники. Видимо, для того, чтобы не раскрывать числа иностранцев в тех или иных подразделениях ВСУ.
Напомним, что на днях один из украинских военнослужащих сдался в плен российским войскам при переброске оружия и боеприпасов на армейском грузовике на позиции ВСУ. По его словам, он осознанно принял такое решение, воспользовавшись специальной радиочастотой, на которой проходила информация о правилах добровольной сдачи в плен с предоставлением гарантий сохранения жизни.