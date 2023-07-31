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Пленные украинские военнослужащие рассказывают, как британские психологи рекомендовали им лгать в случае попадания в плен к ВС РФ

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Пленные украинские военнослужащие рассказывают, как британские психологи рекомендовали им лгать в случае попадания в плен к ВС РФ

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к российским войсками на Запорожском (Ореховском) и Краснолиманском направлениях, рассказывают немало важной информации о том, как их готовили натовские инструкторы и психологи. С большинством из взятых в плен, как выяснилось, ранее работали британские военные психологи, судя по всему, нанятые британскими же спецслужбами или входящие в состав таковых.


Оказавшиеся в плену всушники рассказывают о том, что британские психологи рекомендовали им лгать при попадании в плен и не бояться русских, так как «российская армия не способна оказать серьёзное сопротивление в случае контрнаступления войск Украины».

Становится известно о том, что украинским военным на случай попадания в плен рекомендовали скрывать информацию о подготовке на натовских полигонах и военных базах, говорить, что «оружия у них мало, что на позициях подготовленных натовскими военными инструкторами нет».

Упор делался и на необходимость скрывать информацию о том, что в их отрядах действуют иностранные наёмники. Видимо, для того, чтобы не раскрывать числа иностранцев в тех или иных подразделениях ВСУ.

Напомним, что на днях один из украинских военнослужащих сдался в плен российским войскам при переброске оружия и боеприпасов на армейском грузовике на позиции ВСУ. По его словам, он осознанно принял такое решение, воспользовавшись специальной радиочастотой, на которой проходила информация о правилах добровольной сдачи в плен с предоставлением гарантий сохранения жизни.
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15 комментариев
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  1. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 08:21
    +2
    Брехливость это основная черта украинства.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:27
      +3
      Тут один чудак-западенец попал в плен.Ему показывают видео,как он находясь на обучении в Европе грозил нам.А тут такой облом Впрочем,ложь при допросе раскрывается достаточно легко.Нужны только специалисты соответствующей службы
      1. ZAV69
        ZAV69 Сегодня, 08:30
        +2
        "Ну что, доехал - выходит доехал..." Ради этой концовки этот ролик можно пресматривать и пересматривать...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:31
      +2
      Главная задача пленного выжить, он будет тщательно скрывать свое "боевое" прошлое и говорить то что он него ждут: мазать коричневой субстанцией свое командование и говорить о низком моральном духе сослуживцев. Зато когда их по странному закону "о доброй воле" отпускают рассказывают об ужасах российского плена.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:34
        -1
        Это было , есть и будет всегда.Наши также ведут себя на допросах СБУ. Да и все пленные всех армий мира. За редким исключением.
  2. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:23
    +1
    Думается, что ВСУки врать умеют и без подсказок натовских психологов. Уж чего чего, а брехать и выкручиваться они с детства обучены. yes
  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:25
    +3
    Цитата: dmi.pris1
    Вообще то это старая уловка.Но это все раскрываемо,если умело действует соответствующая служба.

    У паяльника три режима ... выключен , правда , предсказание будущего
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    0
    Так они и лгут при попадании в плен ,все они подвозчики снарядов,копатели окопов.Если контрнаступ у них удался - все бы они орали" Батька наш Бандера".
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:26
    +1
    Это еще ВСУ научить врать могут англичан .Кого не берут в плен,все повара и медики
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:32
    0
    Надо давать каждые сутки один час с рассвета, чтоб перебежчики могли сбежать с позиций и сдаться в плен, не у всех есть рации, потом все...
  8. BAI
    BAI Сегодня, 08:34
    +1
    Чего там учить. Согласно показаниям пленных на фронте только фельдшеры, повара, писари и шоферы. Оружие в руках никто не держал и не стрелял
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:38
    0
    Типа "Сами мы не местные , силком в армию забрали , заставляли на кухне барину картошку чистить"
    .
  10. мазута
    мазута Сегодня, 08:41
    0
    Ничего нового.Именно так себя в плену все и ведут.Не знал,насильно забрали,повар,флейтист,подносчик дров...До конца боевых действий в лагеря отправлять необходимо:это и перевоспитание и польза России и новым регионам(пусть уголек рубят за миску похлебки), если уж нет возможности доставить их в Сибирь,Якутию и т.д Чего,чего а рудников в России имеется в достаточном количестве.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +1
    Я думаю, что украинским в/сл при обучении совершенно не нужны были инструкции британских психологов, как себя вести в плену. Врать они и сами хорошо умеют (после попадания в плен все повара, водители и санитары) и могут научить других. Кроме этого кто поумнее, тот отлично знает, что пытать не будут, а даже окажут мед помощь и накормят, а если есть желание поругать киевскую власть, то еще и по телевизору покажут.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:43
    0
    Восточная мудрость гласит: "...Лживый язык удаляют вместе с головой...".