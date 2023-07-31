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В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков

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В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков

Последние годы Лондон последовательно проводит политику сокращения оборонных расходов, что отрицательно отразилось на техническом оснащении королевских Вооруженных сил. Особенно плохо обстоят дела с бронетехникой.


О сложившейся ситуации в танковых войсках Соединенного Королевства рассказывается в материале, опубликованном в газете The Daily Telegraph со ссылкой на депутата палаты общин парламента Великобритании Тобиаса Эллвуда, возглавляющего комитет по обороне.

В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков Challenger 2. Как оказалось, их не наберется и полсотни – остальные находятся в неисправном состоянии.

Эллвуд считает, что командование британской армии способно укомплектовать исправными танками максимум один бронетанковый полк, то есть оно располагает примерно 44 боеспособными единицами.

Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в области безопасности, с которой мы сталкиваемся

- бьет тревогу парламентарий.

Британские журналисты напоминают, что только за период с 2010 по 2014 год в Британии было списано 44 единицы Challenger 2.


В общей сложности на вооружение армии Соединенного Королевства поступало 386 таких танков. Они принимали активное участие в военной операции на территории Ирака. 40 Challenger 2 британское командование списало еще до 2010 года. На данный момент на вооружении у британцев номинально стоит 227 таких танков.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/U.S. Army
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:30
    +2
    Украина ускоряет планы Англии иметь на острове один полк танков и один полк бмп.Это хороший знак,пора африканцам англичанам в Африке давать по зубам,не забывая про французов.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:31
    +3
    боеспособных танков Challenger 2. Как оказалось, их не наберется и полсотни
    Интересно, а 14 танков, которые Британия передала Киеву из какой категории. Оторвали от себя боеспособные или подремонтировали списанные? Странно, громче всех орут о войне с Россией, но судя по всему воевать собираются исключительно чужими руками.
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:36
    0
    Отдайте их каклам, эти 44 исправных, - и нет проблем с содержанием техники! wassat А личный состав - по домам, пусть свой эль варят и жрут в три горла, это они точно умеют! Да и какали быстренько утилизируют подарочек, металлолом сдавать-то надо!
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:52
    -2
    то есть оно располагает примерно 44 боеспособными единицами.
    belay Это же надо, умеют считать аж до 44! request
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    В британском парламенте подсчитали общее количество имеющихся у армии боеспособных танков
    Коза бодливая, вот только рогов у неё нет, давно.
    Теперь, коза гадливая, гуано выдаёт исправно, в не малом количестве.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:17
    0
    В британском парламенте ищут причину для выделению средств для ВСУ ? Надо обосновать нехваткой тяжелой техники ,для собственных нужд
  7. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 12:24
    0
    сильно похожая на дезу информация... англы мастера фейков.