Немецкая пресса пытается объяснить своим читателям, что не так с украинским контрнаступлением

Немецкая пресса публикует материалы, посвящённые украинскому контрнаступлению. Суть большинства этих материалов сводится к тому, что с многократно анонсированным «контрнаступом» ВСУ возникли проблемы. Если ранее в немецких медиа и экспертных сообществах было не принято критиковать украинскую армию и командование, то теперь критика проявляет себя всё активнее.
Пока издание «Франкфуртер Рундшау» пишет о «новой переброске украинских резервов на юг страны», другое немецкое издание – T-Online – выходит с публикацией, в которой говорится о значительных проблемах украинской армии. Эти проблемы, по словам немецких репортёров, мешают ВСУ добиться успеха.
Немецкие журналисты задаются вопросом: «Что не так с украинским контрнаступлением?» И пытаются на него ответить, зачастую используя трактовки представителей украинского командования. А там традиционные уже выпады в адрес стран НАТО относительно «недостаточного количества поставленного оружия». Также там заявления о «мощной линии российской обороны с многокилометровыми минными полями». Мол, не было бы этих минных полей, всё было бы иначе. Но они есть... И не только они.
В прессе Германии, пытаясь объяснить своим читателям, почему украинская армия в ходе контрнаступления не добивается значительных успехов, всё чаще пишут о «слабом взаимодействии между отдельными подразделениями ВСУ, в разнице подходов к реализации запланированных операций различными командирами». В то же время немецкие репортёры пытаются приободрить украинскую сторону её же трактовками о том, что «основная фаза контрнаступления ещё не начиналась», и о том, что «пока ведётся работа по нарушению российской системы логистики для обеспечения войск, в том числе на территории Крыма».
То есть, однозначно повесить вину на Украину пока позволить себе не могут, но почву в этом плане всё же пытаются прощупывать. Особенно на фоне того, что киевский режим сам всё активнее критикует натовские страны за «нерешительность».