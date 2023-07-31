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Немецкая пресса пытается объяснить своим читателям, что не так с украинским контрнаступлением

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Немецкая пресса пытается объяснить своим читателям, что не так с украинским контрнаступлением

Немецкая пресса публикует материалы, посвящённые украинскому контрнаступлению. Суть большинства этих материалов сводится к тому, что с многократно анонсированным «контрнаступом» ВСУ возникли проблемы. Если ранее в немецких медиа и экспертных сообществах было не принято критиковать украинскую армию и командование, то теперь критика проявляет себя всё активнее.


Пока издание «Франкфуртер Рундшау» пишет о «новой переброске украинских резервов на юг страны», другое немецкое издание – T-Online – выходит с публикацией, в которой говорится о значительных проблемах украинской армии. Эти проблемы, по словам немецких репортёров, мешают ВСУ добиться успеха.

Немецкие журналисты задаются вопросом: «Что не так с украинским контрнаступлением?» И пытаются на него ответить, зачастую используя трактовки представителей украинского командования. А там традиционные уже выпады в адрес стран НАТО относительно «недостаточного количества поставленного оружия». Также там заявления о «мощной линии российской обороны с многокилометровыми минными полями». Мол, не было бы этих минных полей, всё было бы иначе. Но они есть... И не только они.

В прессе Германии, пытаясь объяснить своим читателям, почему украинская армия в ходе контрнаступления не добивается значительных успехов, всё чаще пишут о «слабом взаимодействии между отдельными подразделениями ВСУ, в разнице подходов к реализации запланированных операций различными командирами». В то же время немецкие репортёры пытаются приободрить украинскую сторону её же трактовками о том, что «основная фаза контрнаступления ещё не начиналась», и о том, что «пока ведётся работа по нарушению российской системы логистики для обеспечения войск, в том числе на территории Крыма».

То есть, однозначно повесить вину на Украину пока позволить себе не могут, но почву в этом плане всё же пытаются прощупывать. Особенно на фоне того, что киевский режим сам всё активнее критикует натовские страны за «нерешительность».
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    +3
    Идет поиск крайнего.Значит дело протухло.. yes
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:53
      0
      Я как то не представлял себе высоту МРАПов - в нем же больше 3 метров в высоту будет, судя по пехоте сзади....
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 10:15
        +1
        Да есть такое, а там еще и надстройка, с которой вообще почти 4 метра ))
        Совсем не заметная цель )))
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 10:43
          0
          Цитата: topol717
          Совсем не заметная цель
          Зато комфорт, как в бизнес-классе.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 10:57
            0
            Заточено для против партизан + защита от мин.
            У партизан вертолётов не бывает.
            Может и неплохая техника. Только применять правильно надо.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:31
    0
    А Бдуданов кирилло ( так и написали) вновь обещает, что они скоро в Крыму будут.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:32
    +2
    Запад начинает отмазывется от укронаступа, типа - они сами виноваты. Это наводит на мысли о сливе окраины после полного провала наступления. По крайней мере так хочется думать читая подобные статьи.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:40
      +1
      после полного провала наступления.
      Там уже сейчас мобилизуют до 58 лет. После полного провала просто некого будет.
    2. blackcat
      blackcat Сегодня, 09:52
      0
      Всё верно , жила была девочка , сама виновата am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:45
    +1
    теперь критика проявляет себя всё активнее.
    Если попытки оправдать провал наступления можно назвать "критикой" то тогда да действительно спрашивают себя, а что же пошло не так.
    «основная фаза контрнаступления ещё не начиналась»
    Опять и в который раз оказывается "еще не началась". Только на днях громко заявляли, как с украинской, так и западной стороны, что началась "2 и основная фаза наступления", а до этого было "формирование условий для него". Одним словом пытаются помочь украинскому ужу вертеться на сковородке.
  5. kit88
    kit88 Сегодня, 09:52
    0
    Мол, не было бы этих минных полей, всё было бы иначе. Но они есть... И не только они.

    good good good
  6. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:06
    0
    Если ранее в немецких медиа и экспертных сообществах было не принято критиковать украинскую армию и командование, то теперь критика проявляет себя всё активнее. ++++++Критика будет ещё активнее, когда немецкая,французская, польская ,английская сволота на своей шкуре и на своей территории прочувствует всю "ПРПЕЛЕСТЬ" от последствий бомбовых ударов и разрухи инфраструктуры.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    0
    Немецкие журналисты задаются вопросом: «Что не так с украинским контрнаступлением?» И пытаются на него ответить, зачастую используя трактовки представителей украинского командования. А там традиционные уже выпады в адрес стран НАТО относительно «недостаточного количества поставленного оружия». Также там заявления о «мощной линии российской обороны с многокилометровыми минными полями». Мол, не было бы этих минных полей, всё было бы иначе. Но они есть... И не только они.
    . Не готовы они, не могут и не будут объективно рассматривать сложившуюся ситуацию... ни ту, что сложилась теперь, ни то, от чего это все случилось, что стало катализатор ом текущего конфликта.
    Понятно, нам надо ПОБЕДИТЬ, а всем врагам рога посшибать, возможно тогда у кого то, появится... даже не понимание, но хотя б сомнения в правильности действий забугорной банды. Когда больно, в мозгах разные мысли проявляются, иногда, даже, здравые.
    Что реально будет, фиг её знает, но вдруг, кто то задуматься вообще???
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:59
    0
    Как и в 1930-е годы, немецкая пресса — это кинохроника. Теперь немцы заменили слово еврей на слово русский. Не все - но немецкая политика!
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Теперь немцы заменили слово еврей на слово русский.

      они что, подняли тему окончательного решения русского вопроса?