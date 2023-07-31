Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги

Неустановленные лица устроили диверсию, которую скорее можно квалифицировать как хулиганскую выходку, на одной из тупиковых веток Красноярской железной дороги. Как пишет телеграм-канал SHOT без указания источников получения информации, ЧП произошло около пяти утра недалеко от станции Шарыпово вблизи с одноименным городом на западе Красноярского края.Неизвестные (или неизвестный) подожгли два релейных шкафа, отвечающие за работу системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание потухло само по себе. Данный тупиковый путь выведен из эксплуатации и не электрифицирован, составы по нему не курсируют. Обычно такие тупиковые ветки используются для улавливания поезда или группы вагонов, потерявших управление тормозами. В результате повреждений оборудования никаких задержек в движении поездов по основным веткам не произошло.Об очевидно неадекватном поведении «диверсантов» говорит тот факт, что на месте поджога был оставлен довольно странный набор улик: пустая бутылка из под колы, сигаретная пачка и перцовый баллончик «Жгучий перчик».По данным того же телеграм-канала, похожий случай, правда, с чуть более серьезными последствиями, произошел 30 июля в Ферзикском районе Калужской области. Тогда неизвестный около двух ночи отогнул дверцу релейного шкафа на ж/д путях, облил находившееся внутри оборудование горючей жидкостью и поджег ее. Уходя с места преступления, диверсант тщательно зачистил следы, оставив после себя лишь клочки сгоревшей бумаги.Последствия данной диверсии быстро устранили, поезд Москва – Анапа ушел с задержкой меньше десяти минут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения», злоумышленника разыскивают правоохранительные органы.