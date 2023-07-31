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Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги

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Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги

Неустановленные лица устроили диверсию, которую скорее можно квалифицировать как хулиганскую выходку, на одной из тупиковых веток Красноярской железной дороги. Как пишет телеграм-канал SHOT без указания источников получения информации, ЧП произошло около пяти утра недалеко от станции Шарыпово вблизи с одноименным городом на западе Красноярского края.


Неизвестные (или неизвестный) подожгли два релейных шкафа, отвечающие за работу системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание потухло само по себе. Данный тупиковый путь выведен из эксплуатации и не электрифицирован, составы по нему не курсируют. Обычно такие тупиковые ветки используются для улавливания поезда или группы вагонов, потерявших управление тормозами. В результате повреждений оборудования никаких задержек в движении поездов по основным веткам не произошло.

Об очевидно неадекватном поведении «диверсантов» говорит тот факт, что на месте поджога был оставлен довольно странный набор улик: пустая бутылка из под колы, сигаретная пачка и перцовый баллончик «Жгучий перчик».

По данным того же телеграм-канала, похожий случай, правда, с чуть более серьезными последствиями, произошел 30 июля в Ферзикском районе Калужской области. Тогда неизвестный около двух ночи отогнул дверцу релейного шкафа на ж/д путях, облил находившееся внутри оборудование горючей жидкостью и поджег ее. Уходя с места преступления, диверсант тщательно зачистил следы, оставив после себя лишь клочки сгоревшей бумаги.

Последствия данной диверсии быстро устранили, поезд Москва – Анапа ушел с задержкой меньше десяти минут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения», злоумышленника разыскивают правоохранительные органы.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улавливающий_тупик
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28 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:40
    +2
    Вся муть с Хохланда к нам прётся и не известно с какими целями , надо ужесточать процесс легализации.
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 09:59
      +7
      Вся муть с Хохланда к нам прётся
      тут и "свои" могли постараться. В первый раз что-ли..."Своих" за последние 30 лет взрастили внутри страны что за айфон мать родную продадут
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 10:00
      +3
      надо ужесточать процесс легализации.

      Нужно вводить фильтрацию, как это было во время ВОВ, когда каждого прибывшего из-за линии фронта или лагерника проверяло НКВД и СМЕРШ на сотрудничество с фашистами.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 10:21
        +3
        Цитата: Правдодел
        НКВД и СМЕРШ
        - была фильтрация, была...
        По принципу- явных признакрв измены нет- в армию, мутит чего то - еще подержим....
        Ну не было в войну достоверной информации о происходящем в немецком тылу, не было.И возможности технической удостоверить личность не было.
        И даже фотографий в красноармейских книжках не было.
        А по " Иванов Николай Иванович 1921 гр" фиг вы установите что это именно тот Иванов кторый в прошлом году в 1000км от вас в плен сдался...
    3. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: Ирек
      надо ужесточать процесс легализации.

      Нужны Законы адекватные не только угрозами безопасности, но и экономической целесообразности. Например принудительными работами лет на 10 - 20 типа каторги. Нечего кормить отморозков за счёт налогов граждан на безопасность которых они покушаются.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 10:16
      +1
      Решили немного бабла поднять, но сидеть не охота, зато в отчете СБУ ни кто не разберётся, что там уже никто не ездит laughing laughing
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: Венд
        Решили немного бабла поднять,

        Цитата: Румaтa
        Цель известна. Получить бабло от украинского куратора,

        У меня предложение: сделать на каждой крупной ЖД станции бутафорские участки путей со всякими там релейными шкафами и пр. атрибутами. И за умеренную плату пускать туда для всех желающих заработать на "диверсиях" для съемок "видео-фото-доказательств". А релейные шкафы покрасить термостойкой краской. Для многоразовости.
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:16
      +2
      Цитата: Ирек
      не известно с какими целями

      Может и местные. Цель известна. Получить бабло от украинского куратора, кстати, тоже может быть местный.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:49
    +1
    устроили диверсию на одной из тупиковых веток Красноярской железной дороги.
    "Мощно" отработали украинские "серебряники" ушлепки. То ли действительно тупые, то ли мельчат начала агентура ГУР и СБУ. Если второе, то это уже хороший знак - не зря ФСБ каждую неделю отчитывается о задержанных.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:51
    0
    Вот когда диверсантов (в кавычках или без) начнут расстреливать на месте без суда и следствия, тогда и будет в стране порядок. Сильно гуманная у нас власть. sad
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: Pharmacist
      начнут расстреливать на месте без суда и следствия,

      Ненене. Сначала допрос с пристрастием.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:22
      -4
      Цитата: Pharmacist
      Вот когда диверсантов (в кавычках или без) начнут расстреливать на месте без суда и следствия, тогда и будет в стране порядок. Сильно гуманная у нас власть.

      "Сильно гуманная власть" и без расстрелов с задачей сокращения населения справляется. am
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:53
    +2
    Прид+₽ков хватало во все времена. Но раньше надо было показать, что все хорошо и о подобных случаях старались не писать. Сейчас же можно любых жуликов в террористов записать.
  5. kriten
    kriten Сегодня, 09:55
    +2
    Украинцы обещают большие деньги за диверсии и пока не будет возвращена смертная казнь вал террора и диверсий будет увеличиваться. Сегодня террористам предоставляют бесплатное жилье и питание плюс мед. обслуживание. Чего бы не посидеть, да еще если не очень долго.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:55
    +1
    Только реальные немалые уголовные сроки спасут ситуацию, и работа ФСБ должна быть максимальной, это вам не на геликах гонять по Москве laughing
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:02
    -1
    Неустановленные лица устроили диверсию, которую скорее можно квалифицировать как хулиганскую выходку+++++Вы сначала изловите этих гадов, а оценку их поступку даст суд.Не суйте свой нос туда , куда не следует.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:13
      +2
      Диверсия , которая может квалифицироваться как хулиганская выходка, это в духе нашего гуманного суда. Гуляй Вася! laughing
  8. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:13
    +4
    Как-то все через задницу. СВО, - не война, террористический акт, - хулиганская выходка...
  9. optimistkarus
    optimistkarus Сегодня, 10:16
    +1
    В РФ действуют диверсанты местрого пошиба. Обещают примерно 100тыс. Руб. За разного рода причинения ущерба, подлог под рельсы тротила, поджог чего либо, отправка некоторых беспилотников на об'екты страны. Их кураторы тоже местные, помогающие западным, американским силам в борьбе с РФ, в основном местные мафиози и их связи. По немного, по капле, подрывая экономику страны, делая точечные конкретные виды террора, они прикрываются опять местными.
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:21
    0
    Pourquoi la presse Allemande cherche t elle des "explications" compliquées , il suffit qu'ils se retournent dans leur histoire l'explication s'y trouve : Hitler comme Napoléon avaient oublié un "détail" : c'était la Russie ( puis l'URSS) qu'ils attaquaient, et c'est toujours la Russie et les Ukrainiens et leurs marionetistes commencent à s'en apercevoir...
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 10:23
    +1
    Вроде бы по мелочи, но таких "мелочей" становится все больше и больше.
    Надо наводить порядок в стране, иначе полыхнет так, что не сможем потушить.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:26
    +1
    Неизвестные устроили диверсию на тупиковой ветке Красноярской железной дороги
    . К сожалению, это может оказаться "тренировкой"... если кара их не настигнет, могут пойти на следующее преступление, с более тяжёлыми последствиями.
    Таких "партизан" надо отлавливать и карать.
    Понятно, что ЖД путей у нас много, но современные технические средства позволяют контролировать все и вся, лиш бы "эффективные манагеры" на них средства выделяли, а не жлобились.
  13. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 10:35
    0
    Да просто бухнули, герои, :"руки чешутся,чет надо сделать. "Не раз сталкивался, и не знаешь толи дать по попе и отпустить, толи тащить в отделение. (та ещё забота)
    1. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Сегодня, 10:48
      +1
      Иногда, даже подвозили. Вот представляете, пять утра и три мента сдают супруге "бултыхаещее тело" думаю кара была чуть ужастнее чем в отделении до протрезвения..
      :)
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:42
    -1
    Ну, да! Не взрыв, а хлопок. Не теракт, а хулиганская выходка. Пока вражеские действия не будут названы своими именами, пока за эти самые действия не будет неотвратимого и жестокого наказания, эти "хлопки" и "хулиганки" будут множится, и приведут в конце концов к Большой беде.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:44
    0
    На " тупиковой" ветке?.. Как то на хох,лов смахивает. За " тупиковый" гонорар-"- взорвать - тупиктвую ветку.
  16. Crasher
    Crasher Сегодня, 11:38
    -1
    По этой ветке уже лет 20 поезда не ходят) там бурьяном все позаросло. Каким диверсантам это надо было? laughing
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 12:33
      0
      А минусаторам поясню: я тут живу и вижу своими глазами. И улики просто отпадные