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Глава МИД Дании: Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств

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Глава МИД Дании: Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств

Оскорбление чувств миллионов верующих мусульман стало в последнее время в некоторых европейских странах нормой. Особенно сильно в этом плане отличились Швеция, Финляндия и Дания, где не раз оскверняли священную для всех мусульман книгу Коран при полном попустительстве властей.


Однако, судя по заявлениям некоторых официальных лиц этих стран, возможно, эта ситуация в будущем изменится к лучшему. Так, вчера глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что правительство рассмотрит возможность вмешательства в «особых ситуациях». По его словам, правительство Дании попытается найти правовые средства, которые позволят властям предотвратить сожжение экземпляров Корана перед посольствами других стран в Дании.

Только перед посольствами? То есть, о запрете на сожжение Корана как таковое речи не идёт.

Сожжения являются глубоко оскорбительными и безрассудными действиями, совершенными несколькими лицами. Эти несколько человек не представляют ценности, на которых построено датское общество

- попытался оправдать бездействие властей глава МИД Дании.

По словам министра, чтобы впредь такого не повторилось, власти его страны рассматривают варианты вмешательства на законных основаниях в некоторых ситуациях, когда, например, оскорбляются чувства верующих и т.п., или когда это будет иметь явные негативные последствия для Дании.

Дания и Швеция оказались в центре внимания международного сообщества в последние недели после протестов, связанных с осквернением или сожжением Корана – священной книги мусульман.

В отдельном заявлении в воскресенье премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он находился в тесном контакте со своей датской коллегой Метте Фредериксен и что аналогичный процесс уже ведется в Швеции.
Использованы фотографии:
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36 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:56
    +8
    Глава МИД Дании: Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств
    fool Не найдете. Для того чтобы быть человеком, не нужны законы, нужно просто им быть. request
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:11
      +1
      Все имеет цену. И контракты на постаку из скандивии в исламские страны. Кто заместит тех викингов? Пока сауды и тп деньги выбирают, не защиту ислама
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Mavrikiy
      нужно просто им быть

      На западе все меряется деньгами и законами написанными на бумаге. А души в них почти не осталось.
    3. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Не найдете.

      Да при чём тут "правовые средства". Посмотрел бы что было если бы кто то заявил о желании прилюдно сжечь флаг ЛГБТ-сообщества. laughing
      1. Tenebrosi
        Tenebrosi Сегодня, 10:46
        +1
        Его бы всем сообществом отымели. Такое вот общество сообщество
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +4
    У меня подозрение,как только Швеции, Финляндии, Дании и примкнувших к ним, будет наносится ущерб, не сопоставимый с сожением Корана .То у МИДов сразу найдётся повод,запретить это действо.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 10:11
      +1
      Ну еще не совсем понятно с чего это вдруг в ряде стран стали сжигать именно мусульманские святыни. До этого не сжигали, а тут на тебе, эх раз еще раз.
      То, что это не случайно и ёжику понятно, что уши торчат звезднополосатые и юнионджековские тоже не скроешь, в целом задумка понятна, но, видимо и у задумщиков не сложился паззл.
      Вернее, что непонятного, ждали реакции, но, видать той, что ждали не дождались, поэтому решили понемногу сбавить обороты.
      А что касется надежды на наступление каких-то проблесков сознания, хотя-бы в ожидании ответки, то тут тоже напрасные надежды.
      Последние пару десятков лет настолько изменили через смартфонозомбирование сознание людей, что особо обольщаться не стоит.
      Тут, как говорится - что ....ем не заложено, дубиной не вобъешь.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:28
        0
        Цитата: Романенко
        Ну еще не совсем понятно с чего это вдруг в ряде стран стали сжигать именно мусульманские святыни.

        Что тут непонятного? Если в РФ будет продолжаться криминальный беспредел гастеров, если в Марике не выгонят со строек таджиков, которые работают за очень большую зарплату, а местные безработные или пашут за копейки, то и в РФ начнут жечь Коран.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: tralflot1832
      У меня подозрение,как только Швеции, Финляндии, Дании и примкнувших к ним, будет наносится ущерб, не сопоставимый с сожением Корана .То у МИДов сразу найдётся повод,запретить это действо.

      Уточню - у МВД сразу найдётся повод запретить это действо
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:14
      0
      Все имеет цену. И контракты на экспорт из скандивии в исламские страны. Пока за сожжение корана не вступились и не обрезали всякие хххвольво, бульбафрикадельки. Да!!! Ни одной икеи не сожгли а заводы карсберг отравили?
    4. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: tralflot1832
      У меня подозрение,как только Швеции

      Я Вам скажу так. Жил я там 15 лет, скоро лет через 10 шведам жизнь малиной не покажется. У них там огромная масса Боснийцев и Албанцев, Сомалийцев, Иорданцев, Иракцев и Сирийцев. Которые штампуют детей не на шутку. Очень много авганцев и других мусульман. Они один раз там устроят такое что мама не горюй! А тот эмигрант что сжёг Коран обычный плебей. Чтобы получить ПМЖ он пошел на этот шаг. Ради ПМЖ на что люди могут пойти я видел. Люди себя даже с 3 этажа кидали чтобы получить ПМЖ.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:58
    +3
    Я на 1/3 чеченец. Не исповедую Ислам и сам воевал против радикального, ваххабитов.... Поэтому рад, что у кого-то хоть мозги в ЕС появились!
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:39
      -1
      на 1/3 это как так? гы гы, можно быть на 50%, можно на 25%, recourse а на 33.33%это как?
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 12:19
        0
        Округлял, основное чеченец/украинец/еврей. Ну и беларусские корни намешаны (не я не Джон Вик laughing ) и даже литовские. Взболтать но не смешивать (с) drinks
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:59
    +4
    Когда вас просто начнут резать, вы сразу всё найдёте.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 10:23
      0
      Меня удивляет то, что джихад используется по сути типа как оправдание, используя формуллировки в коране, что каждый мусульманин должен защищать веру. Но мы то все знаем, что не за веру они воюют, а за бабло. И вообще в Коране не сказано, что это достигается вооруженным путем. Ислам вообще то преследует терпимость и несение добра (Меддинская декларация и до нее Мекканская). Иншааллах1 брат!
      З.Ы. 6 лет почти провел в Чечне и Дагестане
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 10:43
        +1
        Топтаться на чужих святынях цивилизованный человек не может.
        Коран (Библия, Тора... вышиванка...) не виноваты в действиях тех, кто ими прикрывается.
        Виноваты не книги, а люди.
        Хочешь наказать виновного? Поймай, докажи его вину в суде и накажи.
        А жечь то, что (тебе лично!) о нём напоминает - не достойно.
        Возможно меня не правильно воспитали... (
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 11:19
          +1
          Я читал и Библию и Коран. Сам не исповедую Ислам и не придерживаюсь Христианства. Просто Верю и все. Бог един. Согласен виноваты люди, а не книги
          Цитата: Смею_заметить_
          Возможно меня не правильно воспитали... (

          Нормально тебя воспитали! Даже не парся
          Приведу свои слова, возможно не очень понятно было, что я имел в виду
          Но мы то все знаем, что не за веру они воюют, а за бабло

          Я имел в виду радикальный Ислам.
          1. Смею_заметить_
            Смею_заметить_ Сегодня, 11:46
            +1
            "Просто Верю и все. Бог един."
            drinks
            1. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 12:02
              0
              Надеюсь не забанят
              تَبْرِيكٌ
              drinks
              З.Ы. Интересно, перевели бы - комментарий не был бы коротким laughing
        2. Forcecom
          Forcecom Сегодня, 11:49
          0
          Как учил меня в свое время отец:
          "Всегда с уважением относись к чужой религии, войдя в дом католика - становись немного католиком, войдя в дом мусульманина - становись немного мусульманином" и так же по другим основным религиям.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:17
        0
        "Ислам вообще то преследует терпимость и несение добра... "
        Ага, а если вы не согласитесь, то мы убьем заложников, да? . hi
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 11:42
          0
          Чем ты лучше 404 которому в мозги вбили, что Россия агрессор и все такое?! Не нужно путать Ислам с радикалами, типа ваххабитов, игил *запрещенная в РФ и т.д.... которые прикрываются Кораном, а по факту только за бало и воюют! У меня самые лучшие друзья - мусульмане. Моя первая девушка была Чеченкой. Салима.... У нас треть отделения были сами Чеченцы, когда мы Грозный брали в январе 2000. И среди них был отец моей девушки и поверь, что я через огонь воду и медные трубы прошел, чтобы ее взять в жены.
          Так что включите мозг и подумайте soldier hi
  5. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 10:04
    +1
    Глава МИД Дании: Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств. Одно только это заявление надо расценивать как соучастие в этом гнусном преступлении.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    Простой вопрос... а кого вообще они выращивают в своих государствах???
    Если вспомнить, как на глазах зрителей, детей, убивали жирафенка и скармливали его львам... что то это мне напоминает??? А, кроликов, которых дети выращивали, а потом... известно, что было потом и что из тех детей выросло!!!
    Всё повторяется, по тем же методичка, которые применяли и раньше!!! А потом появляются разные Брейвики и прочие подобные.
    Никакие действия не проходят без последствий.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: rocket757
      Если вспомнить, как на глазах зрителей, детей, убивали жирафенка и скармливали его львам... что то это мне напоминает??? А, кроликов, которых дети выращивали, а потом... известно, что было потом и что из тех детей выросло!!!

      Когда из детей вырастают звери, нужно их признавать зверьём и отправлять в зоопарки на корм.
      Без показа следующему поколению, разумеется.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    0
    Интересная у Европы тенденция .Сначала инквизиция ,сжигала авторов книг ,на написанными ими же книгами.Потом Гитлер сжигал книги и читателей этих книг ,но уже отдельно.Теперь сжигают только книги.Вот не могут они без этого ,чтобы не жечь книги.Надо решать этот вопрос радикально,а то опять дойдут до сжигания не только книг.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:22
    0
    Да ладно, а чё такого то? Ну сжигают и сжигают. """""
    1. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: AdAstra
      Да ладно, а чё такого то? Ну сжигают и сжигают. """""

      Вот! Один нормальный коммент. Не стоит из за одного придурка делать казус белли....
      1. Мрачный Жнец
        Мрачный Жнец Сегодня, 10:30
        0
        Цитата: Мрачный Жнец
        Цитата: AdAstra
        Да ладно, а чё такого то? Ну сжигают и сжигают. """""

        Вот! Один нормальный коммент. Не стоит из за одного придурка делать казус белли....

        Но если очень хочется...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:38
    0
    Ни к чему не призываю, но если в ЕС сожгут Тору, найдется какой-нибудь, то, вангую, в бюджете страны сразу появятся финансовые дыры.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:51
    0
    Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств

    Надо просто все поставить с головы на ноги
    У вас в Дании оскорбление ЛГБТ преследуется законом ,а оскорбление мировой религии - приравнено к свободе слова !
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:22
      0

      Вот как то так hi """""
  11. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:26
    0
    Этот вопрос без введение в правовое поле понятия "преступление против морали" в современном обществе не решить. А с введением такого понятия - под него можно будет подвести очень многие действия , это будет высокорисковый инструмент принуждения людей к тому или иному образу действий в тех или иных рамках морали (но в особенности в ее демонстративных формах).
    Так что проблема не ввести это в правовое поле - проблема сформулировать предельно ясно ,какова будет функция и границы применения.

    Этой стори уже много лет, все эти покемоны или пляски в церкви или соожения книг - это из одной серии.
    Да,можно подводить под оскорбление чувств верующих - но это тоже предельно гибкий аналог . Например если бы мужыГ сжег какую-то священную книгу у себя на даче, потом выложил бы в сети единомышленников -а они бы потом уже распространили , то с формальной точки зрения он ничего такого не совершал. Т.к нет свидетелей ,нет целенаправленного мотива оскорбить кого-либо.
    Он может сказать -ну,мало ли что я там на даче жгу. Вот-с, решил корешам показать ,они у меня всякое смотрят.
    С точки зрения "де юре" он в таком раскладе не совершает ничего такого т.к занимается на личной территории личным делом. С точки зрения "де факто" подобное ловкачество может создавать резонансы , и дает возможность плюнуть в лицо обществу без нарушения закона.
    Как в этой ситуации вести себя закону ? Что ему запрещать и на каком этапе ?
    Если мы запретим действия этого мужика на своей территории и для себя ,запретим ему что-то снимать для себя или своих корешей - не плевок-ли в права человека это будет ? Не "выдуют" ли завтра из этого целую практику , создающую дела из воздуха - женщина вышла без хиджаба, в бан ее. У другой виден крестик - в бан ее. Ведь нельзя однозначно будет доказать - целенаправленная микропровокация это или типа случайность.

    И потом еще вопрос - с какого-размерами групп и по каким критериям работать по запретам ? Вот ,например, для Индусов -корова священное животное. Но вот будет мужик который снимет видео про разделку коровьей туши - это же можно интерпретировать как плевок в лицо их морали !
    Ну или есть группа людей которых безумно хейтят челы на электросамокатах катающиеся по пешеходным дорожкам. Вот ,такая группа растет,у нее набирается сторонников - в какой момент и количество закон должен отреагировать на горения этой группы ?

    Короче все это чертовски зыбкая почва для законотворчества, а еще весьма солидный повод для размышлений.
  12. Грац
    Грац Сегодня, 11:35
    0
    а что разжигания ненависти и розни на межконфессиональной и межнациональной почве этого разве мало , ну не верю что у них там нет такой и похожей уголовной статьи
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 11:56
      0
      а что разжигания ненависти и розни на межконфессиональной и межнациональной почве этого разве мало , ну не верю что у них там нет такой и похожей уголовной статьи
      Вот вот, а ещё за оскорбление чувств верующих или просто за оскорбление. Просто интересно, ведь допустим оскорблять педерастов нельзя. Засудят. А как быть с верующими?
  13. Комментарий был удален.