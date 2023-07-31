Глава МИД Дании: Мы попытаемся найти правовые средства по запрету сожжения Корана перед посольствами иностранных государств

Сожжения являются глубоко оскорбительными и безрассудными действиями, совершенными несколькими лицами. Эти несколько человек не представляют ценности, на которых построено датское общество

Оскорбление чувств миллионов верующих мусульман стало в последнее время в некоторых европейских странах нормой. Особенно сильно в этом плане отличились Швеция, Финляндия и Дания, где не раз оскверняли священную для всех мусульман книгу Коран при полном попустительстве властей.Однако, судя по заявлениям некоторых официальных лиц этих стран, возможно, эта ситуация в будущем изменится к лучшему. Так, вчера глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что правительство рассмотрит возможность вмешательства в «особых ситуациях». По его словам, правительство Дании попытается найти правовые средства, которые позволят властям предотвратить сожжение экземпляров Корана перед посольствами других стран в Дании.Только перед посольствами? То есть, о запрете на сожжение Корана как таковое речи не идёт.- попытался оправдать бездействие властей глава МИД Дании.По словам министра, чтобы впредь такого не повторилось, власти его страны рассматривают варианты вмешательства на законных основаниях в некоторых ситуациях, когда, например, оскорбляются чувства верующих и т.п., или когда это будет иметь явные негативные последствия для Дании.Дания и Швеция оказались в центре внимания международного сообщества в последние недели после протестов, связанных с осквернением или сожжением Корана – священной книги мусульман.В отдельном заявлении в воскресенье премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он находился в тесном контакте со своей датской коллегой Метте Фредериксен и что аналогичный процесс уже ведется в Швеции.