Военное обозрение
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Нанесены ракетные удары по объектам противника в Кривом Роге

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Нанесены ракетные удары по объектам противника в Кривом Роге

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о том, что «Россия готовится совершить массированный удар по Украине в ближайшее время». По словам Гуменюк, «это подтверждается несколькими факторами».


Представительница командования ВСУ:

К украинским границам стягивается стратегическая авиация. Увеличилась активность тактической авиации на юго-восточном направлении. Ракетоносители у них находятся в пунктах базирования, но при этом готовы к боевому применению в течение часа. Также они готовы нанести удар из морской акватории – сразу из бухт.

Так как же всё-таки на самом деле: ракетоносцы находятся в пунктах базирования или стягиваются к границам Украины?

На этом фоне приходит информация о нанесении ракетного удара по объектам в крупном городе Днепропетровской области – Кривом Роге. Удар подтвердил киевский ставленник Вилкул. После попадания по объекту в небо поднимается столб дыма. Слышны сирены пожарных машин.

Украинская зенитная ракета угодила в одну из городских многоэтажек, разнеся половину подъезда.

По предварительным данным, российскими ракетами огневое поражение нанесено складу с оружием и военной техникой. На других объектах в том же городе производилось техническое обслуживание западной техники, поставленной ранее в интересах киевского режима.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:38
    +7
    Представляю картину маслом ,к границам Украины аэродромные тягачи тянут по Трассе М- 4 " Дон"Ту 95 и ТУ 160 и не поспоришь действительно стягиваются..
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:41
    +4
    Надеюсь помещение , где Зельцу обрезание делали, тоже уничтожили.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:56
    +2
    «Россия готовится совершить массированный удар по Украине в ближайшее время»
    Это не Россия готовится, Наталя.
    Это вы готовитесь отгрести за "Москва Сити".
    Хотя... В очередь!
    Вы ещё и за Таганрог не ответили. И не только...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:59
    +1
    Опять заумно понесло
    Представительница командования ВСУ: К украинским границам стягивается стратегическая авиация
    И тут же
    Ракетоносители у них находятся в пунктах базирования
    Отчего такое брожение в умах? От полной глупости или все таки наконец страх начал одолевать, и огромное желание пожаловаться куратору.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:07
      -2
      Хотелось бы чтоб ту-шки поучились на зап европе. Не бывш ссср.там сидят кукловоды
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:02
    0
    Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о том, что «Россия готовится совершить массированный удар по Украине в ближайшее время».

    Так это же очень хорошо! Россия принеприменно должна выполнить предсказание этой дамы. Не заставлять же краснеть Гумнючку. wink
  6. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:32
    0
    К украинским границам стягивается стратегическая авиация.
    ракетоносцы находятся в пунктах базирования или стягиваются к границам Украины?
    Цитируем ошалелую тупую бабу...??? Короче:-"кони стоят пьяные, хлопцы запряженные"!
  7. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:11
    0
    the RF command need to be very careful here with all these planes so close to the nazi bandera,s front lines.
    recall what happened in the crimea air base, and others not as bad
    there needs to be a full air cover of these planes ,or the yanks and brits will give the banderas coordinates and they will strike at them