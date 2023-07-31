Нанесены ракетные удары по объектам противника в Кривом Роге

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о том, что «Россия готовится совершить массированный удар по Украине в ближайшее время». По словам Гуменюк, «это подтверждается несколькими факторами».
Представительница командования ВСУ:
К украинским границам стягивается стратегическая авиация. Увеличилась активность тактической авиации на юго-восточном направлении. Ракетоносители у них находятся в пунктах базирования, но при этом готовы к боевому применению в течение часа. Также они готовы нанести удар из морской акватории – сразу из бухт.
Так как же всё-таки на самом деле: ракетоносцы находятся в пунктах базирования или стягиваются к границам Украины?
На этом фоне приходит информация о нанесении ракетного удара по объектам в крупном городе Днепропетровской области – Кривом Роге. Удар подтвердил киевский ставленник Вилкул. После попадания по объекту в небо поднимается столб дыма. Слышны сирены пожарных машин.
Украинская зенитная ракета угодила в одну из городских многоэтажек, разнеся половину подъезда.
По предварительным данным, российскими ракетами огневое поражение нанесено складу с оружием и военной техникой. На других объектах в том же городе производилось техническое обслуживание западной техники, поставленной ранее в интересах киевского режима.