Военное обозрение
Войти Регистрация

В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

23
В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Во Франции все еще помнят свое прошлое, когда значительная часть Африки была под контролем Парижа, и сегодня пытаются сохранять хоть какое-то влияние на свои бывшие африканские колонии, забывая, что это уже давно независимые государства.


В некоторых бывших французских колониях продолжает сохраняться негативное отношение к Франции, что нередко выливается в антифранцузские протесты. Одной из таких стран стал Нигер, который после государственного переворота охватили протесты. В ходе протестов пострадало и французское посольство. Как пишут СМИ, протестующие забросали его камнями, сопровождая это антифранцузскими лозунгами.

Подобные действия в отношении дипмиссии бывшей метрополии вызвало в Париже настоящий гнев. В администрации французского президента заявили о незамедлительной и жёсткой реакции в случае, если граждане и интересы Франции окажутся под угрозой.

Напомним, что на прошлой неделе военные заявили об отстранении от власти президента Нигера Мохаммеда Базума. После этого мятежники призвали граждан выйти на протесты против возможного вмешательства в ситуацию соседних африканских стран и Франции. Сообщается, что демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Францию» и «Вон, Франция». Кроме того, как передает французское агентство AFP, протестующие сорвали мемориальную доску французского посольства и заменили её флагами Нигера и России.
Использованы фотографии:
YouTube
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:39
    +3
    А у Макорона угрожалка выросла?Как там с французским посольством в Нигере,могут не только камнями закидать и не дай бог ,кто из французского легиона" ( стоящего на охране посольства) стрельнёт в толпу!У "французского" Чада и так проблем выше крыши,покупаем билеты в первые ряды.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:45
      +4
      Уорожалка то есть-Иностранный Легион.Вот только хватит ли духу применить силу?Я больше склонен,что лягушатники подтолкнут к вмешательству в конфликт страны Африканского Союза
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:52
        -1
        Карту посмотрите ,кто граничит с Нигером,интересная стуёвина прорисовывается.Вопрос только с Нигерией,но у тех не поймёшь кто и что у власти.Французский легион, это совсем не то что рисует Голливуд.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:08
      +1
      У Макрона есть надёжное оружие, которое явно нигерийцев отправит в нокаут.
      Вот оно:



      но самое крутое по-видимому вот это:


      Вот она, вся мощь Франции. wink
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:21
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А у Макорона угрожалка выросла?


      А Макарона - проблема на проблеме...
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 11:47
        0
        Без зерна Макароны и не приготовить laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:42
    +4
    МИД Франции в срочном порядке должен рекомендовать своим гражданам покинуть страну и воздержаться от поездок туда. Подобный текс можно позаимствовать у Блинкина.
  3. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 10:43
    0
    Франция запретит поставки вина и сыра в Нигерию!
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:12
      +4
      Цитата: Tenebrosi
      Франция запретит поставки вина и сыра в Нигерию!

      Речь в общем-то о Нигере идёт, а не о Нигерии. Ну да это для большинства не важно...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    +3
    В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере
    . Всё закономерно... французы долго сеяли ветер, вот буря и народилась, накрывает всех сеятелей, кого ранее не накрыла.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:45
    +6
    Ну не хотят они есть сыр с плесенью! good Я вот тоже не люблю... и вообще меня от французского языка тошнит еще со школы what
  6. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 10:48
    +17
    Нигер основной поставщик урана. И у Франции серьёзные риски оставить свои АЭС без ядерного топлива. Будем надеяться, что российское правительство сможет оперативно воспользоваться этой ситуацией и не будет 8 лет ждать как на Донбассе.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 10:55
      0
      Будем поставлять твелы во францию?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    +3
    Пусть в том Париже выглянут в окно и попробуют сосчитать:
    каких лиц больше - бледных или... загорелых в единицу времени.
    Уже не в Африке, а у себя под одеялом нужно искать "антифранцузские протесты".
    И по делом!
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:49
    +3
    В администрации французского президента заявили о незамедлительной и жёсткой реакции в случае, если граждане и интересы Франции окажутся под угрозой.

    О, и Франция учится "красные линии" рисовать! laughing
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 10:59
      0
      Думаю события в Нигере связаны с кучей погромов в самой франции и недовольных правительством. ИМХО вовремя момент подобрали
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Франция учится "красные линии" рисовать!

      Да линейки у них не той системы!
  9. Kawado
    Kawado Сегодня, 10:59
    +3
    Вот что значит проигнорировать форум в Петербурге.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:14
      +1
      Цитата: Kawado
      Вот что значит проигнорировать форум в Петербурге.

      Это форум проигнорировал Макрона.
  10. spartak2014
    spartak2014 Сегодня, 11:19
    +1
    Послать в Нигерию человека Вагнер в помощ
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    У Макрона во Франции проблем выше крыше, а он решил еще отстаивать французское влияние в Африке где над французами уже смеются в открытую и посылают куда подальше. В Мали уже "отстоял", бежит из ЦАР, поэтому судя по всему если не начнется война придется уйти и из Нигера. Это не негров во Франции на камеру обнимать, здесь ребята другие.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:30
    0
    Париж у себя порядки навести не может))) Макарону уже пора переквалифицироваться в клоуна)))
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:34
    0
    ага...значит презренным лягушатникам можно отстаивать свои колониальные интересы оккупировав другие страны..а вот России нельзя совать свой нос в бывшие сожительные республики...сразу визг поднимают. Твари позорные.