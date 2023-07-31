В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Во Франции все еще помнят свое прошлое, когда значительная часть Африки была под контролем Парижа, и сегодня пытаются сохранять хоть какое-то влияние на свои бывшие африканские колонии, забывая, что это уже давно независимые государства.В некоторых бывших французских колониях продолжает сохраняться негативное отношение к Франции, что нередко выливается в антифранцузские протесты. Одной из таких стран стал Нигер, который после государственного переворота охватили протесты. В ходе протестов пострадало и французское посольство. Как пишут СМИ, протестующие забросали его камнями, сопровождая это антифранцузскими лозунгами.Подобные действия в отношении дипмиссии бывшей метрополии вызвало в Париже настоящий гнев. В администрации французского президента заявили о незамедлительной и жёсткой реакции в случае, если граждане и интересы Франции окажутся под угрозой.Напомним, что на прошлой неделе военные заявили об отстранении от власти президента Нигера Мохаммеда Базума. После этого мятежники призвали граждан выйти на протесты против возможного вмешательства в ситуацию соседних африканских стран и Франции. Сообщается, что демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Францию» и «Вон, Франция». Кроме того, как передает французское агентство AFP, протестующие сорвали мемориальную доску французского посольства и заменили её флагами Нигера и России.