В Париже угрожают жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Во Франции все еще помнят свое прошлое, когда значительная часть Африки была под контролем Парижа, и сегодня пытаются сохранять хоть какое-то влияние на свои бывшие африканские колонии, забывая, что это уже давно независимые государства.
В некоторых бывших французских колониях продолжает сохраняться негативное отношение к Франции, что нередко выливается в антифранцузские протесты. Одной из таких стран стал Нигер, который после государственного переворота охватили протесты. В ходе протестов пострадало и французское посольство. Как пишут СМИ, протестующие забросали его камнями, сопровождая это антифранцузскими лозунгами.
Подобные действия в отношении дипмиссии бывшей метрополии вызвало в Париже настоящий гнев. В администрации французского президента заявили о незамедлительной и жёсткой реакции в случае, если граждане и интересы Франции окажутся под угрозой.
Напомним, что на прошлой неделе военные заявили об отстранении от власти президента Нигера Мохаммеда Базума. После этого мятежники призвали граждан выйти на протесты против возможного вмешательства в ситуацию соседних африканских стран и Франции. Сообщается, что демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Францию» и «Вон, Франция». Кроме того, как передает французское агентство AFP, протестующие сорвали мемориальную доску французского посольства и заменили её флагами Нигера и России.