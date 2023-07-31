Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

Заместитель главы управления Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что киевский режим значительное внимание уделяет внутренней политике, а именно выборам главы государства.Ходаковский подчеркнул, что с большой долей вероятности Запад устал от Зеленского. Несмотря на то, что какие-либо основания, указывающие на то, что западные кураторы не планируют в ближайшее время отстранять главу киевского режима от власти, все выглядит таким образом, что Зеленский уже не воспринимается в качестве безальтернативного фаворита на возможных выборах.Комбриг отметил, что на Украине намечаются довольно странные и неожиданные политические альянсы: например, олигарх Коломойский объединяется с рядом своих традиционных противников.Однако, любые внутренние политические перестановки в стране возможно осуществить лишь при условии максимально возможного снижения интенсивности боевых действий. Зеленскому крайне невыгоден такой расклад, в связи с этим он рассматривает возможность отмены президентских выборов на Украине, однако, вероятнее всего, выборы на Украине, все же, состоятся. На это указывает активная подготовка киевского режима к предвыборной кампании, что также указывает на возможную готовность к перемирию. Зеленскому важно получить хоть какие-то успехи на фронте, иначе ситуация будет работать против него.