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Замглавы Росгвардии в ДНР: Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

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Замглавы Росгвардии в ДНР: Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

Заместитель главы управления Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что киевский режим значительное внимание уделяет внутренней политике, а именно выборам главы государства.


Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

Ходаковский подчеркнул, что с большой долей вероятности Запад устал от Зеленского. Несмотря на то, что какие-либо основания, указывающие на то, что западные кураторы не планируют в ближайшее время отстранять главу киевского режима от власти, все выглядит таким образом, что Зеленский уже не воспринимается в качестве безальтернативного фаворита на возможных выборах.

Комбриг отметил, что на Украине намечаются довольно странные и неожиданные политические альянсы: например, олигарх Коломойский объединяется с рядом своих традиционных противников.

Однако, любые внутренние политические перестановки в стране возможно осуществить лишь при условии максимально возможного снижения интенсивности боевых действий. Зеленскому крайне невыгоден такой расклад, в связи с этим он рассматривает возможность отмены президентских выборов на Украине, однако, вероятнее всего, выборы на Украине, все же, состоятся. На это указывает активная подготовка киевского режима к предвыборной кампании, что также указывает на возможную готовность к перемирию. Зеленскому важно получить хоть какие-то успехи на фронте, иначе ситуация будет работать против него.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:06
    +3
    Что может изменится при замене одного зелебобика на другого такого же?
    Да и кто там у них есть такой, который говорит что то другое, супротив воли хозяина???
    Для внутреннего потребителя... а для какого именно? Там тоже разные есть... от конченные нацистов, до хатыскрайников. Вряд ли для них есть хоть один, который устроит всех и сразу.
    Логичный вопрос, зачем менять этих, которых не хотят, уже, если не все, то большинство... другой/следующий будет точно таким же.
    Впрочем, это их дела, забугорные, там даже литр не поможет разобраться, понять, чего им надо.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:18
      +5
      Цитата: rocket757
      ...На это указывает активная подготовка киевского режима к предвыборной кампании, что также указывает на возможную готовность к перемирию...

      Для нас такой вариант не несёт ничего хорошего, потому что потом перемирие будет нарушено Украиной и война продолжится вновь, пусть хоть и до последнего украинца. angry
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:00
        +1
        Есть такое мнение, что худой мир с кукуевским, приведёт только к одному, потом события могут пойти по пути ещё более кровавого конфликта.
        Некоторые представляют все по другому, в каком то радужном свете... но им верят только такие же, с радужными мозгами.
        Выбор есть всегда, надо сделать его .... хотя, мы выбор уже сделали, лишь бы кто то с верху, поперёк него не попёр.
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 11:47
      +1
      Что может изменится при замене одного зелебобика на другого такого же?
      Да и кто там у них есть такой, который говорит что то другое, супротив воли хозяина???


      Зелик хочет спрыгнуть с трамвая законным путём не сломав себе ноги. Ответственность за всё что он с кураторами натворил падет на следующего презика. Видимо ищут козла.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:03
        0
        Вероятный вариант развития событий... тем более и пример у него перед глазами есть, хитрый кролик, после того как "стену" построил, свалил и.... пока его не трогают, хотя все ещё может быть, ещё не вечер.
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:08
    +4
    Мда, и когда наши начнут реальные бомбардировки Ту-22, Су-24 с максимальной бомбовой нагрузкой по скоплениям бандеровцев? А не эти локальные планирующие бомбы с миллиардных по стоимости Су-34. Хватит играть в гуманизм, наши воины гибнут!
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:11
    +2
    От перестановки мест слогаемых сумма не меняется, Зеленский тоже обещал войну на Востоке прекратить и русских не трогать, так что эта песенка стара. wink
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:21
    0
    Замглавы Росгвардии в ДНР: Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

    Бьётся не щадя живота? Мечется по передовой? Или поднял руки и ждёт, когда его полонят?
    Судя по тому, что правый берег Днепра в руках нацистов вместе с российской территорией и гражданами, некоторые ведут себя так, как будто ничего не начинали...
    * * *
    Нас рать, г-н Ходаковский, как ведёт себя потенциальный (раз воюет против России) покойник.
    Задержались они на этом свете!
  5. solar
    solar Сегодня, 11:23
    +2
    Заместитель главы управления Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что киевский режим значительное внимание уделяет внутренней политике, а именно выборам главы государства.

    На Украине не намечается никаких выборов в ближайшее время, о каких выборах Ходаковский говорит? Он Украину с Россией спутал?
    На это указывает активная подготовка киевского режима к предвыборной кампании, что также указывает на возможную готовность к перемирию.

    Автор статьи тоже в какой-то странной реальности. Никаких выборов на Украине в ближайшее время не намечается, и о перемирии там и речи нет, о перемирии можно только на ВО каждый день прочитать.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    0
    Был кондитер, был клоун. Кто на новенького? (ОКПДТР: Классификатор профессий и должностей в приложении).
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Uprun
      Был кондитер, был клоун. Кто на новенького?

      боксер! даже два боксера! lol
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:29
    0
    Противник ведёт себя так, как будто его время истекает

    Да истекает. Ещё, наверно, пару лет истекать будет.
  8. Простой
    Простой Сегодня, 11:51
    +1
    Не по теме:
    В устье Дуная произошли изменения:

    По гирлу "Быстрое" идут суда на украинские порты вперемешку с судами, кронечный пункт назначения которых значится румынские порты, которые судно уже давно "проехало"
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    0
    Противник ведёт себя так, как будто его время истекает
    Так его время действительно истекает (не так быстро, как хотелось бы) и первыми это чувствуют своей шкурой самые упоротые самостийные и обдолбанные нацизмом.