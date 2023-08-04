Таинственный доктор Петр Бадмаев



Петр Бадмаев на портрете М. Жуковского, 1880 г., Эрмитаж

Страшнее Распутина?

«Джамсаран Бадмаев, этот коварный азиат, имел прозвища Клоп, Сова, Гнилушка… Граф Витте говорил, что Бадмаев вылечит любого человека, но при этом обязательно впутает пациента в какую-либо аферу...

Понимая, на чем легче всего разбогатеть, Бадмаев специализировал свою клинику на излечении сифилиса. Ослабевших аристократов он делал пылкими мужчинами, а страстных аристократок (по просьбе мужей) превращал в холодных рыбок...

Бадмаев умел связывать людей, не беря с них никаких клятв! Сила его заключалась в том, что все эти министры, их жены, сенаторы, их любовницы оставались перед ним… нагишом.

Бадмаев хранил врачебные тайны, но всегда умел шантажировать пациентов знанием этих тайн! За голубою тогой врача-кудесника скрывался изощренный политический интриган».

«Что-то мне страшно с ним».

«Умный и хитрый азиат, у которого в голове политический хаос, а на языке шуточки и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами».

«Посредством лекарств, то возбуждающих, то охлаждающих, он (Бадмаев) как бы управлял Гришкой на расстоянии, отчего Распутин был зависим от врача-шарлатана. Сохранился документальный рассказ Распутина: «Зачем ты не бываешь у Бадмаева? Ты иди к нему, мила-ай… Больно хорошо лечит травушкой. Даст тебе махонькую рюмочку настойки, и – у-у-ух как! – бабы тебе захочется. А есть у него и микстурка. Попьешь ее, кады на душе смутно, и сразу тебе все ерундой покажется. Станешь такой добренький, такой глупенький. И будет тебе на все наплевать».



П. Бадмаев и Г. Распутин в фильме «Агония», 1975 г.

«Такие, у которых так кровь бьет, очень они люди нервные, тревожные, и штобы кровь унять, надо их успокоить. А я это умел».

«Когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным... И действие его слов длится целые недели».

«Распутин обладает силой, которую можно встретить раз в сотни лет... Если убить Распутина сегодня, через две недели императрицу придется поместить в больницу для душевнобольных. Ее душевное состояние держится исключительно на Распутине: она развалится, как только его не станет».



«Раздел Китая великими державами». Карикатура начала 1900-х гг.

Путь в Петербург

«Я, 109 лет старик, потому только, что имею большое имя, популярное в народе, – сижу в заключении без всякой вины и причины уже два месяца».

«Когда я родилась, отцу было сто семь лет».

«Принято до девятого, но я учил до одиннадцатого, потому что в одиннадцатом колене род наш происходит от Чингисхана».

Старший брат и учитель

«Беспрепятственно дозволяется лекарю гелун-ламе Сультим Бадмаеву лечить своих сородичей, но не касаясь русских».

«одержимых бугорчаткой (так назывались гнойные инфекции кожи) во всех степенях развития, и испытать свои средства над больными, одержимыми раком в Николаевском военном госпитале под наблюдением врачей».



Предполагамая фотография Сультима Бадмаева, 1860-е гг.

«Бадмаев (в язычестве Сультим, после принятия православия Александр Александрович) – из бурят Восточной Сибири, бывший старший лама Агинской степной думы. Обширные познания, приобретенные им в области тибетской медицины, и необыкновенно удачная практика среди нерчинских бурят сделали его в 1853 году известным в кругах местного русского начальства...

В 1857 году приехал в Санкт-Петербург, просил разрешения продемонстрировать и здесь свои медицинские познания. Прикомандированный с этой целью, по Высочайшему повелению, к 1-му военно-сухопутному госпиталю, он под наблюдением врачей лечил там с большим успехом от разных болезней, преимущественно от чахотки и рака, и вместе с тем следил за способами лечения госпитальных врачей с таким рвением, что в июле 1861 года с успехом выдержал экзамен на звание лекарского помощника.

Это научное стремление и практические познания его в медицине доставили ему в январе 1862 года не в пример другим, чин коллежского регистратоpa с назначением практикующим врачом среди бурят».

«В конце 1864 года Бадмаеву по его просьбе Высочайшим повелением разрешено было прикомандироваться на два года к клиникам петербургской Медико-хирургической академии для изучения хирургии. Приобретя за эти два года большую практику в столице и пожелав остаться здесь навсегда, он предложил свои бесплатные услуги университету в качестве лектора, специалиста по монгольским языкам с правом службы. Университет не упустил случая воспользоваться этим предложением и... ходатайствовал через начальство за оставление ему того содержания, которое он получал из Забайкальской области. С мая же 1868 года Бадмаеву разрешена была выдача его лекторского оклада».

Движение вверх

«Буряты сами представили все его письма, частные и циркулярные, также что-то вроде прокламации, в которых он возбуждал в них дух недовольства и обращал мысли их в Монголию, более всего напирал на то, что крестят их для того, чтобы обратить потом в крестьян и отдать в солдаты».

«Я лечил лиц всех наций, всех классов и лиц крайних партий – террористов и монархистов. Масса пролетарий у меня лечились, а также богатый и знатный классы. До момента последнего моего ареста у меня лечились матросы, красноармейцы, комиссары, а также все классы населения Петербурга».

«Закрепить право государственности за тибетской медициной, представляющей собой ни что иное, как сплетение зачаточной архаической науки с невежеством и суеверием, нельзя».

«Лечит все болезни какими-то особыми, им самим приготовленными порошками, а также травами; несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное количество больных».

Среди последних сторонников российской монархии оказался и очень необычный человек, которого мало кто ожидал увидеть в Петербурге того времени. Некоторые считают его авантюристом и шарлатаном, другие – успешным врачом, который реально помог многим людям, и видным дипломатом.При рождении он был назван Жамсараном (Джамсараном), но вместе с братом был крещен самим цесаревичем (наследником престола) – будущим императором Александром III. Он получил христианское имя Пётр, а его фамилия «Бадмын» (по имени отца – Бадмы) превратилась в «Бадмаев». Герой статьи был не только врачом, но и дипломатом высокого ранга, и в отставку вышел в чине действительного статского советника.Он также преподавал монгольский язык в Петербургском университете, но прославился всё же именно как знаток восточной медицины. В качестве врача стал вхож в императорский дворец, дома высших сановников государства и приобрел огромное влияние. Его даже называли серым кардиналом, который якобы полностью контролировал своих высокопоставленных пациентов.С. Витте, например, утверждал, что Бадмаев свои знания старался «сделать источником всевозможных личных афер». У этого таинственного врача действительно лечились члены императорской семьи, аристократы, министры, иерархи Православной церкви, а также известный проповедник Иоанн Кронштадтский. А. Ф. Керенский вспоминал, что именно в доме Бадмаева когда-то познакомились два влиятельных пациента этого доктора – министр внутренних дел Российской империи А. Д. Протопопов и Григорий Распутин.Многим Пётр Бадмаев известен по знаменитому роману Валентина Пикуля «Нечистая сила», в котором этот писатель даёт ему поистине уничижительную характеристику:Никто не знал, что содержится в таинственных «облатках» Бадмаева, и С. Ю. Витте говорил, что этого человека «нельзя сердить», потому что он «может слопать русского царя». И Николай II как-то сказал о Бадмаеве:А вот мнение Александра Блока:Григорий Распутин говорил о Бадмаеве: «Этот китаец обманет хоть самого черта», – и признавался, что боится его. А вот как описывал отношения «экстрасенса» Распутина и «восточного целителя» Бадмаева В. Пикуль в уже цитировавшемся романе «Нечистая сила»:Здесь Пикуль ничего не выдумал, о том же говорил и Владимир Пуришкевич – убежденный монархист, принимавший участие в убийстве Распутина. Он утверждал, что, помимо прочих лекарств, Бадмаев делал две настойки, одна из которых повышала мужскую потенцию, а вторая – «лишала ума». И в салонах петербургской знати распространялись слухи, что второй настойкой Бадмаева Распутин поил Николая II.Действительно, очень многие поступки и решения этого императора объяснить довольно трудно, настолько они нелогичны и откровенно вредны не только для государства, но и для правящего дома, для всей династии Романовых. Поневоле задумаешься, не принимал ли их Николай, находясь под действием наркотиков?Подозревали, что и страдавшего гемофилией цесаревича Алексея Распутин лечил именно с помощью трав, получаемых от Бадмаева. Но лично знакомый с Николаем II Бадмаев вряд ли уступил бы Распутину роль главного целителя наследника престола. А успехи Распутина действительно впечатляют.Доказано, что как минимум четыре раза (в 1907 г., в октябре 1912 г., в ноябре 1915 г. и в начале 1916 г.) он буквально спас царевича от смерти, и дипломированные придворные врачи, прогнозы которых о неизбежной гибели Алексея не сбывались, просто разводили руками, не в силах объяснить эти случаи иначе как чудом.В настоящее время установлено, что использование гипноза либо даже простое отвлечение внимания значительно уменьшает кровотечение у больных гемофилией. И Распутин предвосхитил данное открытие, он говорил:«Успокаивал» он и родителей Алексея. Николай II прямо говорил:А небезызвестный Феликс Юсупов, в доме которого был убит «Старец», в разговоре с депутатом Государственной думы В. Маклаковым заявил:Не вызывают сомнения и другие случаи излечения Распутиным заболеваний, которые сейчас называют психосоматическими.Известно, например, что он всего за 10 минут вылечил сына купца первой гильдии А. Симановича от недуга, с давних пор известного под названием «пляска святого Витта». А самого Симановича он избавил от игровой зависимости – неодолимого стремления к игре в карты. Так что можно утверждать, что Бадмаев и Распутин разработали собственные лечебные методики, в эффективности которых сомневаться просто невозможно. И если Бадмаев оставил после себя хотя бы перевод тибетского трактата «Четыре основы» («Жуд-Ши»), то методика Распутина утеряна безвозвратно.Очень жаль, что этот родившийся в простой крестьянской семье человек не имел возможности получить медицинского образования в царской России. Он мог бы стать основателем собственной научной школы, его имя носили бы университеты и клиники, специализирующиеся на лечении психических и неврологических больных, своим учителем его считали бы ведущие психиатры и неврологи всего мира.Но вернёмся к Петру Бадмаеву. Пользуясь своим влиянием, он убеждал своего крестного отца Александра III и его сына Николая II в необходимости активной экспансионистской политики на Дальнем Востоке. Бадмаев очень хотел присоединить к России Монголию, Тибет и даже Китай. Поэтому некоторые считают его одним из виновников Русско-японской войны – поскольку и Монголия, и Китай входили в сферу японских интересов.Но давайте начнём рассказ о Петре Бадмаеве по порядку.Жамсаран Бадмын родился в довольно зажиточной семье, ведущей кочевой образ жизни в Забайкальской Агинской степи (в междуречье рек Ага и Онон). Произошло это то ли в 1849 году, то ли в 1851, а сам Бадмаев, будучи арестован ЧК, утверждал, что родился в 1810 году. Это выглядит просто невероятным, в том числе и потому, что это год рождения его старшего брата – Сультима. Однако в сохранившемся заявлении на имя председателя ЧК от 10 августа 1919 года Петр Бадмаев заявляет:А его дочь Аида и вовсе говорила:То есть датой рождения отца она предлагает считать 1807 год.Среди предков героя статьи были и буряты, и монголы, более того, он утверждал, что является потомком Чингисхана по женской линии. Цесаревич Александр однажды спросил его: до какого колена у бурят принято изучать свою родословную?Жамсаран ответил:Жамсаран был младшим сыном в семье, и родившийся в 1810 году брат Сультим, который учился в одном из дацанов методам традиционной тибетской медицины, годился ему в отцы (кстати, обучение в дацане могло продолжаться 20 лет). Сультим стал эмчи-ламой (в буквальном переводе – врач-священнослужитель) Степной думы, административного органа самоуправления «инородцев», существовавшего в 1822–1903 гг.11 июня 1852 года Нерчинское лекарственное ведомство выдало ему разрешение на лечебную деятельность:В 1854 году, когда не хватало европейских дипломированных врачей, он прекрасно проявил себя во время эпидемии сыпного тифа. В качестве награды попросил чин офицера. В Петербурге заинтересовались донесением генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Муравьева-Амурского о некоем экзотическом инородческом докторе – ламе, который помог локализовать эпидемию.И по предложению военного врача генерал-майора И. И. Реймана Сультим Бадмын был приглашён в столицу империи, чтобы опробовать свои методы при леченииЛюбопытно, что ещё до приезда в Санкт-Петербург, Сультим был избран членом Сибирского отделения Императорского Русского географического общества.Профессор Григорьев в труде «Императорский Санкт-Петербургский университет, в течение первых пятидесяти лет его существования», изданном в 1870 году, сообщает:После этого Сультим получил то, о чем просил графа Муравьева-Амурского – право носить мундир и пользоваться привилегиями военного врача.Продолжим цитату Григорьева:Уже в 1860 году Сультим открыл в Петербурге аптеку тибетских лекарственных средств.Дела пошли хорошо – у Сультима лечилась даже императрица Мария Александровна. И в 1870 году он вызвал к себе младшего брата Жамсарана, который как раз закончил обучение в гимназии города Иркутска. Он стал помогать ему в работе, а между делом – готовиться к вступительным экзаменам на восточный факультет Санкт-Петербургского университета.Одним из пациентов Сультима стал настоятель храма Святого Пантелеймона Иоанн Кронштадтский, и для братьев встреча с ним стала судьбоносной. Иоанн познакомил их с цесаревичем Александром (будущий император Александр III) и, когда в 1872 году Сультим и Жамсаран пожелали перейти в православие, наследник престола стал их крестным отцом. Сультиму при крещении было дано имя правящего императора Александра II, Жамсарану – имя первого российского императора.Оба брата получили отчество своего крестного отца – стали Александровичами. Крещение Сультима многие называют притворным. Имеются сведения, что ранее он, напротив, противодействовал крещению своих земляков и на родине даже был арестован за антироссийскую пропаганду. 13 июля 1866 года епископ Селенгинский Вениамин (Благонравов) писал архимандриту Владимиру (Петрову) об аресте Сультима:Но это всё же было ещё за 6 лет до его крещения. В 1866 году никто не захотел всерьёз заниматься делом уже ставшего влиятельным и имевшего высоких покровителей столичного врача, и Сультим вернулся в Петербург.А вот его младший брат, герой нашей статьи, напротив, очень желал присоединения Монголии к России. И, похоже, стал искренне верующим христианином, его младшая дочь Аида утверждала, что в кабинете отца стоял образ целителя Пантелеймона, перед которым постоянно горела лампада. Но и веру предков он не забывал: стал одним из главных спонсоров строительства первого дацана в Петербурге.В 1871 году ещё не успевший креститься Жамсаран Бадмаев поступил в Петербургский университет на Восточный факультет по монгольско-маньчжурскому разряду.Одновременно в качестве вольнослушателя он посещал лекции в Императорской медико-хирургической академии (но диплом врача он так и не получил).Университет он окончил с отличием в 1875 году, после чего был принят на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел.Между тем в 1873 году умер его брат Александр (Сультим), и Пётр Бадмаев параллельно с учебой, а потом – и работой, стал вести дела в аптеке и принимать больных. Более того, он расширил дело, открыв частную клинику для состоятельных особ. По записям самого Бадмаева, в 1875 году у него было всего 163 посещения, в 1877 – 965, в 1879 – 6 549, в 1885 – 20 153.А всего за свою жизнь он, работая по 16 часов в день, согласно его записям, принял более 573 856 больных. Диагноз он ставил исключительно по пульсу, сеанс длился около минуты, после чего посетителю давался талон с номером порошка, который следовало купить.Сохранились данные о количестве порошков, проданных в аптеке Бадмаева – 8 140 276. Аптекой с 1903 года заведовала его будущая вторая супруга – Елизавета Юзбашева. Консультация Петра Бадмаева стоила до 25 рублей золотом, но рабочих он принимал за рубль ассигнациями, а порой даже и бесплатно. После революции в обращении, направленном председателю Петроградского ЧК Ф. Д. Медведю (тому самому, что вместе с И. В. Запорожцем не уберёг потом Кирова), Бадмаев написал:Популярность Бадмаева в Петербурге была огромна, однако официального статуса он так и не получил. Заключение медицинского совета гласило:Кстати, имя Бадмаева попало на страницы энциклопедии Брокгауза и Эфрона, где о нём говорилось:Следует помнить, что в распоряжении врачей тогда ещё не было антибиотиков, кортикостероидов, эффективных спазмолитических, сосудорасширяющих, антигипертензивных, бронхорасширяющих и прочих лекарств. Зато ещё в конце XIX века при лечении всех болезней широко применялись кровопускания, которые помогали лишь в единичных случаях (например при гипертонических кризах), но потеря крови всегда ослабляла больных.И потому, учитывая низкий уровень официальной медицины того времени, можно предположить, что результаты лечения по методикам Бадмаева действительно были лучше, чем в городских больницах Петербурга. Таинственные порошки Бадмаева как минимум не ухудшали состояние его пациентов. А вера в чудодейственное лекарство, которое непременно должно помочь, часто действует лучше, чем сам препарат.В следующей статье мы продолжим рассказ о Петре Бадмаеве, поговорим о его переводе тибетского трактата «Жуд-Ши», грандиозных планах по присоединению к России Монголии, Китая и Тибета, пике врачебной карьеры, жизни после двух революций.