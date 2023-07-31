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Руководство одного из немецких университетов назвало причину исключения китайских студентов из вуза

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Руководство одного из немецких университетов назвало причину исключения китайских студентов из вуза

Университет Эрлангена-Нюрнберга в ФРГ с 1 июня текущего года принял решение об отчислении студентов, финансируемых исключительно государственным Советом по стипендиям Китая (CSC). Об этом сообщил N-TV.


Так, по данным немецкого телеканала, федеральный министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер одобрила данное решение, сославшись на то, что китайские студенты могут представлять угрозу стране из-за их возможной шпионской деятельности. В связи с этим, глава немецкого образовательного ведомства обратилась к руководству других высших учебных заведений с тем, чтобы они пересмотрели свою позицию в отношении вышеупомянутого Совета.

Вот что она высказала по этому поводу в интервью немецким СМИ:

С каждым днём Китай всё больше становится нашим конкурентом и системным соперником в области науки и исследований

В то же время, отмечает N-TV, Ассоциация университетов Германии считает, что в данном случае нужен дифференцированный подход, о чём в своём выступлении перед журналистами заявил второй исполнительный директор ассоциации Хуберт Детмер.

Последнее слово в этом случае всё же остаётся за вузом. Если были установлены какие-либо конкретные подозрения в шпионаже, тогда такое исключение – обязательная мера

– полагает Детмер.

Более того, добавил он, в каждом случае изначально нужно тщательно разобраться, а уже потом принимать решение об исключении того или иного студента.

Отчисление студентов не за то, что доказана их шпионская деятельность, а только за то, что кто-то из немецких чиновников считает, что они иностранные шпионы, является лишним подтверждением того, что Германия попрощалась с демократическими принципами.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    +1
    А тем временем грузооборот немецкого " свободного порта Гамбург" неуклонно падает каждый год- в роли спасателя выбраны КНР,потому что другим он не нужен таким уровнем инвестиций ,чтобы всё пошло в рост.Сердце кровью обливается ,вот умеют немцы раз в десять лет уничтожить автомобилевоз Ро - Ро с немецкими автомобилями,подозреваю это не просто так,везде вражьи агенты bully .Счас один такой во всю горит,с немецкими электромобилями .
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:03
      +2
      с немецкими электромобилями

      Короткое замыкание? Интересно, аккумуляторы к ним где произведены?
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 12:03
      +1
      Сердечный привет "Тралфлоту"!
      Радио и телепортал NDR сообщил следующее:
      "Идеальная сделка Cosco в порту Гамбурга.
      Порт Гамбурга:сделка с Cosco заключена
      Статус: 19.06.2023 19:45
      После завершения процесса рассмотрения инвестиций, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и китайская государственная компания Cosco подписали контракты на миноритарный пакет акций терминала Tollerort, как объявила HHLA в понедельник.

      Таким образом, дочерняя компания Cosco получает 24,99% акций. Согласно заявлению компании, китайцы платят за это около 42 миллионов евро. Терминал станет предпочтительным перевалочным пунктом для Cosco, где будут сосредоточены грузопотоки между Азией и Европой.
      Сотрудничество с Китаем укрепляет позиции Гамбурга как логистического узла в регионах Северного и Балтийского морей, а также впромышленность Германии.
      Портовая индустрия реагирует с облегчением:
      «Наконец-то этот проект был реализован», — говорит Гюнтер Бонц, президент Бизнес-ассоциации Гамбургского порта. Он говорит о хорошем результате, который усложнился и неоправданно затянулся из-за длительного процесса на федеральном уровне. Майкл Круз, представитель портовой политики парламентской группы СвДП, считает, что время оправданий за слабые результаты для HHLA закончилось. HHLA надеется получать дополнительные грузы от сделки с Cosco. Терминал Толлерорт в настоящее время используется недостаточно.
      Cosco и HHLA сотрудничают уже более 40 лет. Cosco и HHLA начали переговоры об инвестициях в июне 2021 года. Первоначально Cosco хотела приобрести более 35 процентов компании, управляющей терминалами. Однако несколько федеральных министерств протестовали против этого, поэтому в октябре прошлого года кабинет министров установил квоту ниже 25 процентов, чтобы Cosco не стала блокирующим меньшинством.
      Cosco не имеет права принимать решения.
      На протяжении всего процесса HHLA неоднократно подчеркивала, что оперативное управление терминалом, всеми отношениями с клиентами, а также ИТ-системами осуществлялось централизованно Группой. Cosco не получает к нему доступа и не получает никаких прав на принятие решений. Это также относится к земле терминала, которая по-прежнему полностью принадлежит городу Гамбург.
      Китай является крупнейшим торговым партнером порта Гамбург.
      По данным HHLA, Китай является крупнейшим торговым партнером Германии и порта Гамбург. Около 30 процентов товаров, обрабатываемых в порту Гамбурга, поступают из Китая или направляются в него".
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:30
    +4
    Демократия все больше деградирует в "дермократию"
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 10:55
      0
      при чем здесь демократия. все по заветам фюрера. политика «юденфрай», только в отношении китайцев.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:00
      0
      Ничего нового. Особенно, если доводилось сталкиваться с этой системой.
      Оболочка системы - демократическая.
      Система - тоталитарная.
      И не только в Германии, но и во всем ЕС, НАТО и ещё много где.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:30
    +3
    Шпиономания, немчура готовится воевать с Китаем? А чего студентов, высылайте сразу всех дипломатов, бербок в помощь.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:31
    +2
    решение об отчислении студентов,

    Очень гуманно. Хорошо, что на кичу не отправили как в Запроливье всех этнических японцев во время второй мировой. Шпионы/не шпионы, а китайцы действительно перенимают всё хорошее во всём мире, а потом ещё и совершенствуют. Недаром ещё Петя Первый учился кораблестроению в Голландии и студентов на Запад отправлял.
  5. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:33
    0
    Германия попрощалась с демократическими принципами

    Да как так-то? Это в святой-то для нашинских либерастов всех мастей Дойчляндии нет демократии?! Да как Вы посмели такое подумать только! Если дойчедеятели решили, что энтии китаёзы шпиёны - значицца, и вправу шпиёны! Нада хестапа создавать супротив китайцев, севкорейкев, русских, а то защитицца не смогём! wassat Да и либерастам немцам лизнуть в установленном порядке будет проще и приятнее!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:40
    0
    Так, по данным немецкого телеканала, федеральный министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер одобрила данное решение, сославшись на то, что китайские студенты могут представлять угрозу стране из-за их возможной шпионской деятельности. В связи с этим, глава немецкого образовательного ведомства обратилась к руководству других высших учебных заведений с тем, чтобы они пересмотрели свою позицию в отношении вышеупомянутого Совета.
    . А то ж, чует кошка чьё мясо долгое время жрала, а теперь... зажало свой "китикет"...
    Вот только их корма делаются из такого... гуано, что бе е е, кстати и его скоро перестанет хватать, это естественный процесс, последствия после запущенного бумеранга. Оно ведь вернётся, обязательно.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 10:47
    +4
    Обычно,у нормальных студентов две проблемы: где пожрать и с кем поспать.....китайцы,видимо,нарушили эти заповеди,вот и прокололись.....да ещё и сессии вовремя сдавали... laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:58
      +2
      НАМ.У китайских студентов одна проблема - при голосовании монетой ,по бабам или пожрать ,она всегда у них становится на ребро. hi
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:50
    +1
    Ну, а что? Демократичная демократия в демократичной стране. Какие вопросы еще могут быть?
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:06
    +1
    Кто сомневался, что после русских будут китайцы.
  10. Кран
    Кран Сегодня, 11:16
    0
    Странное заявление,пора может всем китайцам . просто вопрос
  11. Грац
    Грац Сегодня, 11:41
    0
    грязные игры немцы ведут совсем немного и опять нацизм у них там будет цвести и пахнуть
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    0
    китайские студенты могут представлять угрозу стране из-за их возможной шпионской деятельности.
    Сначала дискриминация по расовому и политическому признаку, потом опять концлагеря? Что-то немцы под американской пятой откровенно борзеют или исторические события действительно по спирали развиваются.