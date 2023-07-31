Руководство одного из немецких университетов назвало причину исключения китайских студентов из вуза

С каждым днём Китай всё больше становится нашим конкурентом и системным соперником в области науки и исследований

Последнее слово в этом случае всё же остаётся за вузом. Если были установлены какие-либо конкретные подозрения в шпионаже, тогда такое исключение – обязательная мера

Университет Эрлангена-Нюрнберга в ФРГ с 1 июня текущего года принял решение об отчислении студентов, финансируемых исключительно государственным Советом по стипендиям Китая (CSC). Об этом сообщил N-TV.Так, по данным немецкого телеканала, федеральный министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер одобрила данное решение, сославшись на то, что китайские студенты могут представлять угрозу стране из-за их возможной шпионской деятельности. В связи с этим, глава немецкого образовательного ведомства обратилась к руководству других высших учебных заведений с тем, чтобы они пересмотрели свою позицию в отношении вышеупомянутого Совета.Вот что она высказала по этому поводу в интервью немецким СМИ:В то же время, отмечает N-TV, Ассоциация университетов Германии считает, что в данном случае нужен дифференцированный подход, о чём в своём выступлении перед журналистами заявил второй исполнительный директор ассоциации Хуберт Детмер.– полагает Детмер.Более того, добавил он, в каждом случае изначально нужно тщательно разобраться, а уже потом принимать решение об исключении того или иного студента.Отчисление студентов не за то, что доказана их шпионская деятельность, а только за то, что кто-то из немецких чиновников считает, что они иностранные шпионы, является лишним подтверждением того, что Германия попрощалась с демократическими принципами.