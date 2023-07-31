ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»: здесь тренируют российских подводников

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» располагается в Сосновом бору Ленинградской области и является одним из самых секретных объектов у нас в стране. Именно здесь тренируют подводников, которые будут управлять субмаринами ВМФ РФ, включая стратегические атомные ракетоносцы проекта «Борей» и «Ясень».Всего в России есть два учебных центра для подготовки моряков, несущих службу на подводных лодках. Один из них находится в Обнинске, второй – в Сосновом бору. Последний, к слову, здесь появился не случайно. Он был создан на базе НИТИ им. А.П. Александрова, проводившего стендовые испытания новой ядерной энергетической установки для ПЛ в 1969 году.На территории учебного заведения побывала съемочная группа «Военной приемки». Естественно, журналистам дали доступ не ко всем помещениям, многие учебные секции строго засекречены.Между тем ведущему удалось побывать на посту акустиков АПЛ проекта «Борей-А», который также является одним из самых секретных помещений ВУНЦ ВМФ.Что характерно, определение подводного или надводного объекта сегодня по-прежнему происходит «на слух». При этом современные подводные лодки оснащены самой «продвинутой» электроникой, включая спектроанализирующую аппаратуру.Однако окончательное решение сегодня, как и раньше, принимает человек. Это необходимо для исключения потенциальной ошибки со стороны электронного оборудования. Кроме того, некоторые плавсредства противника иногда «маскируются» под другой объект, что приводит к ложным данным, поступающим от аппаратных средств.Другое дело акустик, который, как музыкант, легко отличающий «Ля» от «Ре» на слух, должен определить, что именно создает обнаруженные аппаратурой колебания. Для подготовки таких профессионалов на территории ВУНЦ ВМФ имеется тренажер «Кряква», собравший в себе огромную базу звуков – от «пощелкивания» креветок до двигателей контейнеровозов.Впрочем, четко идентифицировать объект подводники должны уметь не только по звуку, но и при использовании визуальных средств обнаружения. Для этого в ВУНЦ ВМФ изучаются практически все стоящие на вооружении ВМС мира корабли и субмарины, включая перспективные.При этом тщательно изучаются не только плавсредства потенциального противника, но и союзников, а также нейтральных стран, чтобы в случае военного конфликта не возникла путаница при идентификации цели.В целом, в Сосновом бору российские подводники проходят полный курс обучения, начиная от рубки и заканчивая двигательным отсеком АПЛ. Что немаловажно, ВУНЦ ВМФ дает возможность проходить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. Это, в свою очередь, позволяет не задействовать в процессе подготовки боевые корабли, «экономя» их ресурс.