Врио главы ДНР сообщил, что российские войска выбили ВСУ из села Старомайорское

Наши подразделения смогли выбить противника (из Старомайорского), противник понес большие потери и в личном составе, и в технике

Совсем скоро исполнится два месяца с момента, как украинская армия начала перенесенное с весны на лето контрнаступление, рассчитывая на быстрый прорыв нашей обороны с выходом к Азовскому побережью и даже вторжением в Крым. Упорно атакуя позиции ВС РФ на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях противник, неся огромные потери, сумел «продвинуться вперед» только в заявлениях киевской пропаганды.При этом российская армия как раз не стоит на месте. Сразу на нескольких участках наши войска ведут успешные контратакующие и наступательные действия, не на словах, а на деле отодвигая линию фронта вглубь оккупированных врагом территорий.Довольно тяжелые бои в последние дни разворачивались в районе села Старомайорское Донецкой республики (Времевской выступ Южно-Донецкого фронта), которое перешло под контроль киевского режима в июле 2023 года. Периодически Минобороны РФ сообщало, что противник из села выбит, пытается контратаковать, но безуспешно.Одновременно в Генштабе ВСУ заявляли, что населенный пункт как минимум находится в серой (нейтральной) зоне, а украинские войска вот-вот возьмут его под контроль. Несколько дней назад, 27 июля, президент Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные сообщают, что якобы освободили село Старомайорское на Времевском выступе южного фронта. Как и в предыдущих подобных роликах об «успехах» ВСУ, по кадрам видео совершенно непонятно, где на самом деле оно было снято.Вчера в очередной оперативной сводке начальника пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что наши бойцы отразили атаки двух штурмовых групп и одной группы пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на северных окраинах Старомайорского. В ходе боев противник понес потери и отступил, есть пленные.И вот сегодня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские войска полностью выбили ВСУ из села Старомайорское.— сообщил Пушилин.Скорее всего, ВСУ не оставят попыток контратаковать на этом стратегически важном участке. Целью наступления украинских формирований, вероятнее всего, является выход к трассе Т 0518 через Старомайорское к Старомлыновке, после чего, как рассчитывает Генштаб ВСУ, откроется дорога к трассам западнее Мариуполя, через которые идет сухопутный коридор в Крым. Судя по заявлению врио главы ДНР, наши бойцы успешно ломают планы врага.