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Врио главы ДНР сообщил, что российские войска выбили ВСУ из села Старомайорское

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Врио главы ДНР сообщил, что российские войска выбили ВСУ из села Старомайорское

Совсем скоро исполнится два месяца с момента, как украинская армия начала перенесенное с весны на лето контрнаступление, рассчитывая на быстрый прорыв нашей обороны с выходом к Азовскому побережью и даже вторжением в Крым. Упорно атакуя позиции ВС РФ на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях противник, неся огромные потери, сумел «продвинуться вперед» только в заявлениях киевской пропаганды.


При этом российская армия как раз не стоит на месте. Сразу на нескольких участках наши войска ведут успешные контратакующие и наступательные действия, не на словах, а на деле отодвигая линию фронта вглубь оккупированных врагом территорий.

Довольно тяжелые бои в последние дни разворачивались в районе села Старомайорское Донецкой республики (Времевской выступ Южно-Донецкого фронта), которое перешло под контроль киевского режима в июле 2023 года. Периодически Минобороны РФ сообщало, что противник из села выбит, пытается контратаковать, но безуспешно.

Одновременно в Генштабе ВСУ заявляли, что населенный пункт как минимум находится в серой (нейтральной) зоне, а украинские войска вот-вот возьмут его под контроль. Несколько дней назад, 27 июля, президент Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором украинские военные сообщают, что якобы освободили село Старомайорское на Времевском выступе южного фронта. Как и в предыдущих подобных роликах об «успехах» ВСУ, по кадрам видео совершенно непонятно, где на самом деле оно было снято.



Вчера в очередной оперативной сводке начальника пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что наши бойцы отразили атаки двух штурмовых групп и одной группы пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на северных окраинах Старомайорского. В ходе боев противник понес потери и отступил, есть пленные.

И вот сегодня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские войска полностью выбили ВСУ из села Старомайорское.

Наши подразделения смогли выбить противника (из Старомайорского), противник понес большие потери и в личном составе, и в технике

— сообщил Пушилин.

Скорее всего, ВСУ не оставят попыток контратаковать на этом стратегически важном участке. Целью наступления украинских формирований, вероятнее всего, является выход к трассе Т 0518 через Старомайорское к Старомлыновке, после чего, как рассчитывает Генштаб ВСУ, откроется дорога к трассам западнее Мариуполя, через которые идет сухопутный коридор в Крым. Судя по заявлению врио главы ДНР, наши бойцы успешно ломают планы врага.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +2
    Селфи с тряпкой не ново, на о. Змеиный такое же было, и про столб пограничный.... А вот есть инфа, что под Антоновским мостом кеклам хвост прищемили... Вот тут бы поподробнее.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 12:37
      0
      Врага решительно выбили из Старомайоровки, как его до этого решительно выбили из Макарьевки, и, судя по отдельным сообщениям, скоро мы будем слушать, как его решительно выбили из Урожайного.
  2. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 11:29
    0
    Нормальную карту с ЛБС не судьба сделать.
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 11:36
    +3
    Караул, всё пропало!
    Нас пичкают дезой.
    Украина уже победила!

    Эти врать не станут!.. request
  4. old64
    old64 Сегодня, 11:38
    +1
    Там всё село в развалинах лежит, ни одного целого здания.Где укры целую стену нашли вопрос.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:44
    +3
    Восстановление небольшой территории, завоеванной украинцами, имеет решающее значение для подрыва их боевого духа.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +2
    наши бойцы успешно ломают планы врага.
    При этом нанося ему большие потери в живой силе и технике. А фотографирование ВСУшников с флагом дело для них привычное. некоторые даже с собой пограничный столб таскали, да вот не все назад вернулись. Причем Зеленский в таких случаях успевает поблагодарить "хероев" и даже наградить.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:25
      0
      Потери, потери, по всем статьям... что может случится, если/когда все дееспособное, взрослое мужское население будет утилизировано в полях, ещё больше будет покалечено и станет обузой для семей, да и государства тоже.
      Забугорные о валят моментально, временщики зелебобики сдрис с с слиняют за бугор, как жители той территории выживать собираются??? За бугром их, особо, не ждут, там нищие, особо не нужны, там своих, таких же хватает, да и прочих, пришлых, не знают куда деть???
      О чем люди думают, в каких облаках витают???
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:19
    -2
    Кому не позавидуешь, так это жителям села...
    "Любят" они сейчас всех одинаково.
    И тех и этих...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    0
    Очевидно... а что на данный момент очевидно???
    Противник собрал какие то резервы и пытается наступать, но не преуспело в этом, несёт не малые потери, которые лихорадочно пытается восполнить.
    Если б не упертость их солдат, все могло рассыпается уже давно, но увы, упертость, она есть, что приводить к новым потерям ЛС, а в дальнейшем выльется очевидной проблемой, на той территории некому будет работать и восполнять, восстанавливать население.
    Что может привести, да скорее всего и приведёт к демографической катастрофе, да и бабы с ума начнут сходить... вероятно или очевидно, это как посмотреть.