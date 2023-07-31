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В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции

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В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции

В Трубчевском районе Брянской области сегодня ночью украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции. На здание районного Управления внутренних дел вражеский дрон сбросил боеприпас.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз.

И хотя никто не пострадал, зданию был нанесен ущерб. Боеприпас повредил кровлю и окна. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Трубчевский район находится в южной части региона вблизи украинской границы. Здесь, как и в остальных граничащих с Украиной регионах, нередки обстрелы, совершаемые подразделениями ВСУ. Это стало происходить вскоре после начала спецоперации.

Днем ранее, как сообщал глава региона, украинские каратели нанесли удар по селу Зерново Суземского района Брянщины. Тогда повреждение получило одно из домовладений, но никто не пострадал. В тот же день ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе области. При обстреле были ранены местные жители – мужчина и две женщины.

На данный момент в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности.

Случаи атак наблюдаются не только в граничащих с Украиной областях, но и в более отдаленных от нее регионах. К примеру, вчера поступила информация о падении украинского дрона на хуторе Дарагановка, который расположен в Ростовской области неподалеку от Таганрога. При этом были повреждены кровля одного из домов и автомашина.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    +1
    Пока наша территория в зоне доступности средств нападения нациков, так и будет... впрочем потом, они будут долбить по освобождённый территория, для тамошнем нелюди, своих нет вообще.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:31
    +3
    В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции

    Вот смотрите: если бы я гипотетически решил атаковать что-то при помощи беспилотника, то столкнулся бы с рядом непреодолимых трудностей. Здесь всё происходит, как на полигоне...
    Ну, посадите операторов, которые круглыми сутками будут атаковать при помощи дронов всё, что шевелится на украинской территории...Понимаете? Всё!!! Может быть, попадут, куда надо...
    * * *
    Такое впечатление, что производимое в России антидроновое оружие - блеф...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: ROSS 42
      Ну, посадите операторов, которые круглыми сутками будут атаковать при помощи дронов всё, что шевелится на украинской территории...Понимаете? Всё!!! Может быть, попадут, куда надо...
      Где взять операторов? Где взять дроны? как быть с бабушкой которая пропалывает свой огород возле города Сумы? или Косули в том же лесу? по ним тоже с дронов работать?
      Израиль имеет границу в 100 раз меньше, и то периодически сталкивается с прилетами.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 11:58
      0
      Проблема- дрон обнаружить
      Израильтяне - страна с очень передовыми технологиями и вечно воююшая, научилась сбивать дроны в течении нескольких лет, причём про перехватывает ружьями (это для мавиков и прочих гражданских вариантов) я не слышал - ПВО, авиация, включая боевые вертолёты и лазерная установка.
    3. Альф
      Альф Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: ROSS 42
      Такое впечатление, что производимое в России антидроновое оружие - блеф...

      Никакого блефа нет, просто достаточно узнать количество этого оружия...
  3. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 12:24
    0
    Обезьянник- то цел? Скорее всего, куда- то в ту сторону и лети себе, лети, операторы тоже люди, придремнул на пару минут, окошко появляется