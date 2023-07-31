В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции

В Трубчевском районе Брянской области сегодня ночью украинский беспилотник атаковал здание райотдела полиции. На здание районного Управления внутренних дел вражеский дрон сбросил боеприпас.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз.
И хотя никто не пострадал, зданию был нанесен ущерб. Боеприпас повредил кровлю и окна. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Трубчевский район находится в южной части региона вблизи украинской границы. Здесь, как и в остальных граничащих с Украиной регионах, нередки обстрелы, совершаемые подразделениями ВСУ. Это стало происходить вскоре после начала спецоперации.
Днем ранее, как сообщал глава региона, украинские каратели нанесли удар по селу Зерново Суземского района Брянщины. Тогда повреждение получило одно из домовладений, но никто не пострадал. В тот же день ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе области. При обстреле были ранены местные жители – мужчина и две женщины.
На данный момент в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности.
Случаи атак наблюдаются не только в граничащих с Украиной областях, но и в более отдаленных от нее регионах. К примеру, вчера поступила информация о падении украинского дрона на хуторе Дарагановка, который расположен в Ростовской области неподалеку от Таганрога. При этом были повреждены кровля одного из домов и автомашина.