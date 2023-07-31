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В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

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В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили главе Минобороны Италии Гвидо Крозетто, ранее заявившему о продолжающейся тенденции к политическому решению украинского кризиса.


Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявление Крозетто сказал, что российская армия должна быть "выбита" с территорий, которые Украина считает своими, а спецоперация на Украине должна окончиться "полнейшим фиаско" для Москвы. Подоляк также добавил, что в случае политического урегулирования конфликта, произойдет "крах глобальной системы безопасности", и уже традиционно, воспользовавшись случаем, призвал итальянские власти еще больше увеличить поставки вооружений украинской армии, а также предоставить самолеты.

Ранее Крозетто заявил, что в связи с неудачами украинского наступления и возможным снижением объемов военной поддержки Киева со стороны Запада, предпочтительным для Киева вариантом стали бы шаги к политическому урегулированию вооруженного конфликта, то есть началу переговоров с Россией.

В интервью итальянским СМИ Крозетто отметил, что с учетом текущей ситуации на фронте, вооруженный конфликт на Украине может затянуться на долгие годы и привести к полному поражению Украины, поэтому Киеву было бы лучше начать мирные переговоры, направленные на политическое урегулирование украинского кризиса.

Крозетто также добавил, что общественное мнение на Западе меняется в сторону все меньшей поддержки Киева и все большей нетерпимости к конфликту на Украине.
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23 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:31
    +6
    не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

    Очень хорошо!
    А то от высказываний с российской стороны о переговорах глаз начинает дёргаться.)))
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 11:40
      -1
      Цитата: Румaтa
      А то от высказываний с российской стороны о переговорах глаз начинает дёргаться.)))
      Почему? всегда лучше вести переговоры и добиться результата там, чем воевать. Война это последний довод, и он не всегда верный. Хотя иногда другого нет. Но любая война заканчивается переговорами. даже 2МВ закончилась переговорами о делении Германии и Японии.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 11:51
        +1
        Конечно "всегда лучше вести переговоры", особенно, как весной 22года. Когда собирались здать Украине в аренду/взять у Украины в аренду Крым (который уже 8 лет являлся на тот момент субъектом России). Это со слов Лукашенко, а причин ему не верить нет. Особенно когда переговорами руководит Абрамович, человек который не занимает официальных постов.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:51
        +5
        Как можно добиться результата в переговорах с конченными утырками?Пример-"минские соглашения"С махинаторами и лжецами?Чего можно добиться?Отложенного,еще более кровавого конфликта?Ваш пример не показателен.Сначала был РАЗГРОМ И КАПИТУЛЯЦИЯ.
      3. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 11:56
        +2
        Так ведь уже были переговоры с 2014 по 2022 годы. О чём говорить с людьми, которые не соблюдают не только устные договорённости, но и официально оформленные? И это я говорю даже не про Украину. Война идёт на территории Украины, а воюет Россия против США. И именно из-за того, что США безответственно ведут себя в мировой политике. Это с США нельзя заключать договора, потому что они их не собираются соблюдать даже уже в момент подписания. А вот после полного поражения Украины и перед лицом конфликта между США и Китаем может и стоит о чём-либо переговорить с янки. Хотя бесполезно, ИМХО.
      4. Napayz
        Napayz Сегодня, 12:13
        +2
        ...даже 2МВ закончилась переговорами о делении Германии и Японии.
        Разве такие переговоры велись с Германией и Японией?
      5. seamen2
        seamen2 Сегодня, 12:28
        0
        topol1717 он же Евгений:
        «Нужно давать мраз..м любые обещания... А вешать... Вешать их надо потом»
        заместитель губернатора Днепропетровской области Филатов.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:32
    +5
    Замечстпльно.
    Политического урегулирования не сущкствует.Значит украинство-на уничтожение
  3. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:36
    +1
    Зеленский целуется с Залужным. Хочет таки спрыгнуть с трамвая. Видимо замутят выборы нового презика, чтоб свалить на него всё что наворотил Зеля. Но Залужный не захочет стать козлом отпущения, да и выглядит плохо- наверное всё же лечился в госпитале. sad
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 11:43
      0
      Зеленский целуется с Залужным. Хочет таки спрыгнуть с трамвая.
      Скорее демонстрация единства, непокобелимости, уверенности в правильности и т.д.. Прыгать поздновато и инвесторы со спонсорами не поймут. Типа "Куда без команды?".
  4. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 11:41
    0
    Да все верно сказал, слишком много в мировой политике на карту поставлено, если какого-то форс мажора не случится, это на очень долго. РФ нужно что то серьезное мутить, на что полностью отвлечется запад и тогда давить Украину ударами по инфроструктуре. В остальном у Украины при полной помощи более выгодная ситуация.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:02
      -1
      Более выгодная в чём? Украина перманентно несёт куда больший ущерб от войны и не имеет даже туманной перспективы получить над Россией превосходство в вооружениях и боеприпасах. Время-то работает на Россию. Именно поэтому Путин не форсирует события, а сознательно ведёт войну на истощение.
      1. Igor1915
        Igor1915 Сегодня, 12:14
        0
        Выгодная в том что совокупная экономика запада в дцать больше экономики России, проигрыш Украины, это проигрыш миропорядка установленного западом и они будут до последнего поддерживать Украину. В РФ экономика под очень сильным давлением, мне не совсем понятно как и сколько она протянет
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 12:31
          0
          Как "совокупная экономика" Запада влияет на производство боеприпасов и военной техники? Вы в курсе, что в долларовом исчислении снаряд 152-мм, произведённый в России чуть ли не в десять раз дешевле, снаряда 155-мм, произведённого в США или Европе, сходного по своим качествам? И при этом суммарное производство боеприпасов всех стран НАТО не дотягивает кратно до российского уровня. А это означает, что Украина принципиально не может получить огневого превосходства. То же и по танкам, и по авиации, и по баллистическим и крылатым ракетам. А в курсе ли вы, что совокупный размер экономик БРИКС превышает совокупный размер экономик G7? А в курсе ли вы, что внешнеторговое сальдо РФ устойчиво положительное, даже в условиях жёстких санкций? Россия может вести такую войну практически бесконечно, одна надежда у Запада - раскачка режима изнутри и приход нового Ельцина или Горби.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:42
    +1
    Похоже команда Зе поняла ,какие мирные переговоры устраивают Россию,и кто требует войну до последнего украинца тоже поняли.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:45
    +2
    Вот и результат...За 30 лет попустительства нашего руководства, укры обнаглели до того,что исконно русские земли,считают " своими". Я могу допустить существование " украинской нации". Но не допускаю существования государства " Украина". Цыгане- есть. Цыганского государства- нет. И нормально себе живут.. Украину ждет аналогичная участь. Хватит терпеть их выкрутасы!
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 11:48
      0
      Допустим хватит терпеть, и что нужно делать?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:52
    0
    "Ранее Крозетто заявил..."
    Хм... Кому заявил?
    Итальянским СМИ.
    Стесняюсь спросить...
    Тогда почему эта... Подоляк ножками сучит?
  8. Озирис
    Озирис Сегодня, 11:53
    +1
    Я вообще удивляюсь нашим спецслужбам, которые напрочь забыли опыт великого
    П. Судоплатова . Неужели нет средств заткнуть и пустить в расход 10 вип-персон из команды Зеленского , СБУ и комсостава ВСУ ?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:53
    +1
    Тогда наш Г.Ш. просто обязан, в ответ на эту наглость, предложить меры по уничтожению нацизма на Украине.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    0
    Этот итальянец для своих граждан гутарил, эти то куда прутся.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    0
    спецоперация на Украине должна окончиться "полнейшим фиаско" для Москвы
    Медали за взятие Донецка и Луганска уже заготовили?
    общественное мнение на Западе меняется в сторону все меньшей поддержки Киева и все большей нетерпимости к конфликту на Украине.
    Пока это к сожалению только отдельные высказывания и не более того.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    0
    Ранее Крозетто заявил, что в связи
    . Для кого они говорят, с кем они планы, какие то строить собираются?
    Если это обращение к полосатикам, так там своих сателлитов не слушают вообще, если к какой то мировой общественности обращается, то это глупо... так к кому он обращается???