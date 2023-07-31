В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили главе Минобороны Италии Гвидо Крозетто, ранее заявившему о продолжающейся тенденции к политическому решению украинского кризиса.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявление Крозетто сказал, что российская армия должна быть "выбита" с территорий, которые Украина считает своими, а спецоперация на Украине должна окончиться "полнейшим фиаско" для Москвы. Подоляк также добавил, что в случае политического урегулирования конфликта, произойдет "крах глобальной системы безопасности", и уже традиционно, воспользовавшись случаем, призвал итальянские власти еще больше увеличить поставки вооружений украинской армии, а также предоставить самолеты.Ранее Крозетто заявил, что в связи с неудачами украинского наступления и возможным снижением объемов военной поддержки Киева со стороны Запада, предпочтительным для Киева вариантом стали бы шаги к политическому урегулированию вооруженного конфликта, то есть началу переговоров с Россией.В интервью итальянским СМИ Крозетто отметил, что с учетом текущей ситуации на фронте, вооруженный конфликт на Украине может затянуться на долгие годы и привести к полному поражению Украины, поэтому Киеву было бы лучше начать мирные переговоры, направленные на политическое урегулирование украинского кризиса.Крозетто также добавил, что общественное мнение на Западе меняется в сторону все меньшей поддержки Киева и все большей нетерпимости к конфликту на Украине.