При нанесении ударов по четырём пунктам временной дислокации подразделений украинской армии на Соледаро-Артёмовском направлении «Южная» группировка войск задействовала авиацию. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По словам полковника, экипажами вертолётов армейской авиации был также уничтожен 1 вражеский танк и 2 БТРа в районах Клещеевки и Андреевки ДНР. Один из бронетранспортёров – M113 американского производства.
Более того, благодаря слаженной работе артиллерии группировкой ВС РФ был поражён склад с боеприпасами 28-й механизированной бригады ВСУ наряду со стартовой площадкой БПЛА (там находилось 2 дрона), использующейся противником для запуска беспилотников в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора ЛНР.
Как уточнил Астафьев, подразделения спецназа соединения Южного военного округа сначала обнаружили, а впоследствии уничтожили артиллерийским огнём 3 группы пехоты (до 14 украинских бойцов), пулемётный расчёт, самоходную артиллерийскую установку (САУ) и миномёт на опорных пунктах около населённых пунктов Дылеевка, Озаряновка, Спорный, Победа и Марьинка.
Ранее российские войска поразили объекты и позиции противника под Купянском и северо-западнее города Сватово, а также на левом берегу Оскольского водохранилища.