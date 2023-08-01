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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Ежегодно, 1 августа, у нас в стране чтят память погибших в Первой мировой войне российских воинов.


Стоит отметить, что памятная дата была официально закреплена в законодательстве РФ лишь в 2012 году – по прошествии почти века после окончания вышеупомянутого вооруженного конфликта.

Одной из причин, по которой Первая мировая война абсолютно незаслуженно обходилась вниманием, было отношение к ней советского руководства, считавшего ее империалистической. Между тем в этом крупнейшем вооруженном противостоянии погибли миллионы подданных Российской Империи – наших с вами сограждан.

Вышеупомянутая дата была выбрана неслучайно. Ведь именно в этот день в 1914 году кайзеровская Германия объявила войну Российской Империи. Затем, 6 августа, нашей стране объявила войну и Австро-Венгрия.

Всего в Первой мировой приняли участие 38 государств. При этом на тот момент в мире всего насчитывалось 59 независимых стран.

В то же время, если говорить о потерях в данном конфликте, то Российская Империя занимает второе место после проигравшей войну Германии.

Согласно историческим справкам, наша страна мобилизовала на фронт около 12 млн человек. При этом потери по разным данным колеблются от 700 тыс до 1,7 млн человек.

Первая мировая война, спровоцированная ею революция и последовавшая за ней Гражданская война стали страшным испытанием для нашей страны. Именно они привели к распаду Российской Империи, в связи с чем наше государство потеряло часть своих территорий: Польшу, Финляндию и до 1940 года – Прибалтику.

В свою очередь, вооруженный конфликт нанес колоссальный демографический урон России. Согласно данным современных историков, на фронт были мобилизованы около 12 млн молодых мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. При этом на каждую тысячу призванных в армию Российской Империи, в среднем приходилось порядка 45 погибших.
Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:04
    +2
    ***
    "Малая церковка. Свечи оплывшие.
    Камень дождями изрыт добела.
    Здесь похоронены бывшие. Бывшие.
    Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа" ...
    ***
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:40
      -1
      Это что у вас, опять стон по "России, которую мы потеряли"?
  2. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 05:40
    0
    А что , советское руководство было не право , считая Первую мировую империалистической ? Таковой она и была , из песни слов не выкинешь .
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15
    +1
    Первая МВ действительно дорого обошлась России. Чтобы делали союзники без армии РИ. Достаточно вспомнить, что на Восточном фронте российские войска сражались с войсками Германской империи и Австро-Венгрии, на Кавказском фронте российские войска сражались с войсками Османской империи. Кроме того, экспедиционный корпус Русской армии во Франции и Греции сражался с войсками Германии на Западном фронте и сражался с войсками Германии, Австро-Венгрии и Болгарии на Салоникском фронте. И практически на всех фронтах проявляли мужество и героизм до 1917 г. пока не началось революционное брожение в армии. Вечная память тем кто воевал, побеждал и погибал в мясорубке мировой войны.
  4. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 06:58
    0
    В статье - цифры не сходятся:
    1) пусть, было призвано: 12 499 999 человек,
    2) тогда потери 46 из 1000 это: 575000 человек,
    а в статье утверждалось что потери "от 700 тысяч".

    Либо эти (12 млн) - без учета штатных военных.