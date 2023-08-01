День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Ежегодно, 1 августа, у нас в стране чтят память погибших в Первой мировой войне российских воинов.
Стоит отметить, что памятная дата была официально закреплена в законодательстве РФ лишь в 2012 году – по прошествии почти века после окончания вышеупомянутого вооруженного конфликта.
Одной из причин, по которой Первая мировая война абсолютно незаслуженно обходилась вниманием, было отношение к ней советского руководства, считавшего ее империалистической. Между тем в этом крупнейшем вооруженном противостоянии погибли миллионы подданных Российской Империи – наших с вами сограждан.
Вышеупомянутая дата была выбрана неслучайно. Ведь именно в этот день в 1914 году кайзеровская Германия объявила войну Российской Империи. Затем, 6 августа, нашей стране объявила войну и Австро-Венгрия.
Всего в Первой мировой приняли участие 38 государств. При этом на тот момент в мире всего насчитывалось 59 независимых стран.
В то же время, если говорить о потерях в данном конфликте, то Российская Империя занимает второе место после проигравшей войну Германии.
Согласно историческим справкам, наша страна мобилизовала на фронт около 12 млн человек. При этом потери по разным данным колеблются от 700 тыс до 1,7 млн человек.
Первая мировая война, спровоцированная ею революция и последовавшая за ней Гражданская война стали страшным испытанием для нашей страны. Именно они привели к распаду Российской Империи, в связи с чем наше государство потеряло часть своих территорий: Польшу, Финляндию и до 1940 года – Прибалтику.
В свою очередь, вооруженный конфликт нанес колоссальный демографический урон России. Согласно данным современных историков, на фронт были мобилизованы около 12 млн молодых мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. При этом на каждую тысячу призванных в армию Российской Империи, в среднем приходилось порядка 45 погибших.