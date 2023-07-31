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Военные Нигера заявили, что свергнутое правительство разрешило Франции нанести удары по стране

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Военные Нигера заявили, что свергнутое правительство разрешило Франции нанести удары по стране

Ситуация в Нигере после военного переворота, произошедшего на прошлой неделе, продолжает оставаться напряженной. В стране прошли антифранцузские демонстрации, на которые в Париже обещали жесткую реакцию.


Как сообщает агентство Reuters, военные, захватившие власть на прошлой неделе, заявила сегодня, что свергнутое правительство разрешило Франции нанести удары по президентскому корпусу в столице страны городе Ниамей, чтобы попытаться освободить арестованного президента Мохаммеда Базума.

С комментариями по этому поводу на государственном телевидении выступил армейский полковник Амаду Абдраман, один из организаторов переворота. Он сказал, что разрешение было подписано министром иностранных дел Нигера Хассуми Массуду, исполняющим обязанности премьер-министра.

Напомним, что 26 июля военные заявили по государственному телевидению о смещении президента Мохамеда Базума, находившегося у власти с 2021 года. Франция, чьей бывшей колонией является Нигер, осудила переворот и призвала восстановить Базума в должности, но не объявила о каком-либо намерении вмешаться военным путем.

Военные, блокировавшие Базума в его президентском дворце, предостерегали от иностранных попыток его освободить, заявляя, что это приведет к кровопролитию и хаосу.
Использованы фотографии:
https://madrascourier.com
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14 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:09
    -4
    Можно подумать, французам нужно разрешение. Что-то больно активно эти военные Нигера стали бузить против Франции. Думаю, при такой позиции, если это всерьёз, а не просто популистские заявления, они недолго продержатся. Сместят.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:32
      +1
      Французам, как впрочем и всем европейцам, а также американцам, нужно привыкать к новым реалиям и мысли, что хорошо жить в своих странах хотят не только они, но и остальные жители Земли.

      В противном случае рано или поздно сбудутся слова Муаммара Каддафи - "Мы завоюем Европу чревом наших женщин", и остатки белых людей Европы в сроком времени будут выходить на акции протеста где-нибудь в Париже, Лондоне, Риме или Париже с требованием отмены сегрегации против них и предоставлении им тех же широких прав что и гражданам этих стран с иным цветом кожи, разрезом глаз и стилем одежды. yes
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: Тарелка
      Сместят.


      Да, переворот пол дела... а вот смогут ли удержаться у власти и сделать жизнь граждан лучше, это вопрос. Нигер и так одна из самых бедных стран Африки, а с блокировкой счетов + при таком негативном отношении соседей (на переворот) удержаться у власти будет проблематично....

      Я в начале, когда стал изучать этот вопрос, написал "Нигерия"... и очень удивился, 223 млн человек в стране, 1,16 трл $ ВВП (ППС) думаю ничего себе... такую страну Запад потерял, а потом перечитал и понял что ошибся, переворот в "Нигере", у которой показатели оставляют желать лучшего.... как военные удержаться у власти без понятия т.к. основная часть доходов страны: экспорт природных ресурсов (особенно Уран)... кто эти ресурсы покупает ? Явно это не Россия, а страны Запада и Китай.

      Теперь на Западе бойкот.... если КНР будет заинтересовано в таком правительстве, то они в принципе могут удержаться у власти. А наши вообще со стороны будут наблюдать:

      "Считаем, что переворот — это антиконституционная затея. В таких случаях всегда занимаем чёткую позицию. Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок".
      Лавров


      Помог, называется.... лучше бы сказал, что внутренние дело Нигера и мы будем просто наблюдать за ситуацией, а так же готовы сотрудничать с властями Нигера (не уточняя :) )... а так осудили получается + если Западный президент вернёт власть, то благодарности России (за такие заявления) явно не будет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +9
    Не мешало ,чтобы случайно у военных Нигера появились ЗРК и почему-то француского производства..Храбрость французов до первого сбитого "летака".Французы уже три страны просрали,опыт есть.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:25
      0
      Вот бы им ЧВК "Вагнер" со штатным ПВО, глядишь французы бы и наелись лягушатинки.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:11
    +2
    Надеюсь на карте теперь ННР появиться. Теперь не цветные проплаченные штанами революции, да и вагнеру вакансия подъехала. А то пузо в Беларуссиии отъедят на картохе то laughing
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:19
      +3
      вагнеру вакансия подъехала.

      Не вакансия, а платёжеспособный клиент.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:22
    0
    Военные, блокировавшие Базума в его президентском дворце, предостерегали от иностранных попыток его освободить, заявляя, что это приведет к кровопролитию и хаосу.

    Военные должны понимать в данной ситуации. Если отпустят Базума, то в стране начнется террор и резня, введут французские войска, а он намного жесточе, чем британцы. Французы постараются удержать . такой лакомый кусок как Нигер, откуда он получают 70% урана для своих АЭС. Сейчас по добыче урана среди стран мира Нигер занимает седьмую строчку, причем идет сразу же после России.
    Между прочим, на территории независимого государства Нигер находятся, по официальным данным, около 1,5 тыс. французских солдат – вероятно, исключительно для борьбы с джихадизмом. И это не считая американских солдат, которые там тоже имеются около 1,1 тысяч.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:22
    +1
    Вот карта Нигера- откуда макорон - наполеон может по ним ударить,а Вагнер уже может.
    Задайтесь вопросом как в Мали попадают самолёты ВКС РФ с снабжением.Надеюсь французик и из Нигера уйдёт ,если из Мали уходит.
  6. Добрый
    Добрый Сегодня, 12:27
    0
    Если французы по Нигеру удар нанесут, то в самой Франции от иммигрантов получат такие проблемы, после которых само её существование будет под угрозой.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:28
    0
    Следует ждать десант иностранного легиона.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:29
    0
    По мнению хранцузов там ПРОИСХОДИТ, что то другое и конечно НЕ ПРАВИЛЬНОЕ!
    В общем, события идут своим чередом и как оно все обернётся, будем посмотреть.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    0
    разрешение было подписано министром иностранных дел Нигера Хассуми Массуду, исполняющим обязанности премьер-министра
    Устройте над ним и его сторонниками показательный суд вменяя призывы к иностранному государству совершить интервенцию, нанести удар по президентской резиденции и влепите по максимуму нигерийских законов.
  10. Волк
    Волк Сегодня, 12:33
    0
    А как сейчас Майдан в Нигере В. Нуланд будет делит булочек и печенье мятежникам ? И будет ли НАТО помогать народу и офицерам оружием в борьбе за демократию? Будут ли называть офицеров бойцами за слободу Нигера от диктатуры ?
    Лицемере запада не имеет границы и такая западно центристская « цивилизация» воров и криминалов преступников должная быт уничтожена что бы мир смог жить.