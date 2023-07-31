Военные Нигера заявили, что свергнутое правительство разрешило Франции нанести удары по стране

Ситуация в Нигере после военного переворота, произошедшего на прошлой неделе, продолжает оставаться напряженной. В стране прошли антифранцузские демонстрации, на которые в Париже обещали жесткую реакцию.Как сообщает агентство Reuters, военные, захватившие власть на прошлой неделе, заявила сегодня, что свергнутое правительство разрешило Франции нанести удары по президентскому корпусу в столице страны городе Ниамей, чтобы попытаться освободить арестованного президента Мохаммеда Базума.С комментариями по этому поводу на государственном телевидении выступил армейский полковник Амаду Абдраман, один из организаторов переворота. Он сказал, что разрешение было подписано министром иностранных дел Нигера Хассуми Массуду, исполняющим обязанности премьер-министра.Напомним, что 26 июля военные заявили по государственному телевидению о смещении президента Мохамеда Базума, находившегося у власти с 2021 года. Франция, чьей бывшей колонией является Нигер, осудила переворот и призвала восстановить Базума в должности, но не объявила о каком-либо намерении вмешаться военным путем.Военные, блокировавшие Базума в его президентском дворце, предостерегали от иностранных попыток его освободить, заявляя, что это приведет к кровопролитию и хаосу.