Пьяное Средневековье: виноторговцы и пивовары



Средневековый пир в замке феодала. Вино льется рекой, а все потому, что оно не крепкое, и выпить его можно много…

Вино – глумливо,

сикера* – буйна;

и всякий, увлекающийся ими, неразумен.

Притчи, 20:1



Нуссель – виноторговец. На иллюстрации он сидит на низкой табуретке и наполняет кувшин вином из бочки, лежащей на двух балках. Рядом с ним на полу стоит кувшин с воронкой наверху. Вывеска вверху – букет с красно-бело-красным австрийским гербом – вероятно, должна указывать на происхождение предлагаемого вина. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 21 verso. Mendel I)



Брат Кунц – занимается розливом вина по бочкам. Рабочее место находится в подвале, где он, используя мехи, занимается тем, что перекачивает вино через шланг из одной деревянной бочки в другую. 1474 год (Amb. 317.2° Folio 94 recto. Mendel I)



Брат Кунц – виноторговец. Сидит посреди открытого ландшафта на каменной глыбе и наполняет кувшин вином из бочки, лежащей на балках. Под кран подставлена емкость для капающего из крана вина. За ней находится вторая большая бочка. Возможно, что такие импровизированные «питейные» устраивались на перекрестках людных дорог, чтобы любой проходящий или проезжающий мог бы здесь утолить свою жажду! 1528 год (Amb. 317.2° Folio 143 verso. Mendel I)



Хертель – брат-пивовар. На иллюстрации он занят тем, что перемешивает содержимое в емкости, установленной на кирпичном очаге. На полу две деревянные кадки с ингредиентами для заваривания. Гексаграмма, звезда пивовара, висит на шесте над мастером-пивоваром, что, вероятно, следует понимать как защитный символ. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 20 verso. Mendel I)



Ганс Франк – брат-пивовар с длинным ковшом в руках. На полу две деревянные емкости с ингредиентами для заваривания. Гексаграмма, звезда пивоваров, висит на удлинителе над мастером-пивоваром, что, вероятно, нужно понимать как некий защитный символ. 1506 год (Amb. 317,2 ° folio 125 verso. Мендель I)

«Пьянство, в частности, было универсальной практикой, за этим занятием они проводили как целые ночи, так и дни.

Они расходовали все свое имущество в подлых и презренных домах; в отличие от норманнов и французов, которые жили бережливо в благородных и великолепных особняках. Они привыкли есть, пока не насытятся, и пить, пока не заболеют. Эти последние качества они передали своим завоевателям».



Линхард Сигель, пивовар. Изображен стоящим посреди большой комнаты, в которой находятся бочки с пивом. Он наливает из кадки пиво через деревянную воронку в большую бочку. Сигель явно занимается декантированием пива, то есть переливом осветленной части пива после образования осадка (деки). 1588 год (Amb. 279.2° Folio 60 verso. Landauer I)

P. S.

Вот и дошел черед в нашей «Книге двенадцати братьев» до иллюстраций с изображением братьев виноделов и пивоваров. Каким видел их ремесло художник, который их рисовал? На какие детали обращал внимание?А ещё, безусловно, нам всем хотелось бы узнать побольше о том, какое спиртное тогда пили, как и в каких объемах производили. Но можно ли вставить такой объем информации в одну статью, пусть даже предельного объема усвоения 14 000 знаков? Разумеется, нет.Значит, придется написать пока что о чем-то одном, сопроводив рисунками на данную тему из уже известной нам «Книги…», которую, кстати, мы тоже здесь никогда до конца просмотреть не сможем, поскольку всего в ней 1 300 иллюстраций, хотя очень часто и дублирующих друг друга.Так что давайте радоваться синице в руке, тем более что материал на эту тему планируется не один. И рано или поздно, глядишь, наберется и на журавля. Итак…Начнем мы с того, что вспомним, что, окажись мы в Средневековье, нам пришлось бы даже хуже, чем Марти Макфлаю в 1887 году, где ему пришлось есть зайчатину с дробью и пить мутную воду из колодца. Ни чая, ни кофе, ни какао, ни кока-колы тогда не было. Проблема была выпить молока. Нет, коровы тогда были и доились. Но долго молоко не хранилось, и его старались поскорее переработать.Так что, окажись вы в замке, то там вам вполне могли бы принести молока с ледника. А в крестьянском доме угостить и парным молоком прямо от коровы. Но и все!На юге Европы вам могли бы предложить утолить жажду… водой с лимоном или выпить джулеп – напиток из розовой воды с мятой и сахаром, гранатовый напиток или шалфейной воды.Были свои безалкогольные напитки и на севере. Но только долго они храниться не могли. Сделал и пей!А вот вино…Вино – да, хотя легкие сорта виноградного вина тоже долго сберегаться не могли (оно превращалось в уксус), но все-таки хранить его и, следовательно, пить можно было достаточно продолжительное время. Именно поэтому вина типа рислинг, мерло и каберне старались перевозить в бочках по морю. Так было быстрее, нежели тащиться по дорогам Европы с караванами торговцев.К тому же вино, как, кстати говоря, и пряности было статусным продуктом. Его постоянно пила аристократия, а все, что пила и ела аристократия, привлекало всех остальных. А так как вино было дешевле пряностей, то его и пили все кому не лень или вернее все, у кого на это хватало денег. К тому же красное вино – «кровь Христова», требовалось священнослужителям для причастия.Производство вина резко сократилось в период с 1350 по 1400 год из-за значительного сокращения, прежде всего, городского населения из-за эпидемии чумы.Именно горожане были главными потребителями вина, а нет потребления, нет и производства. Умерло и много виноградарей, а тут ещё и похолодание, отодвинувшее виноградарство далеко на юг. В итоге вина стало мало, и оно подорожало. Но ненадолго!Понятно, что виноградную лозу в Европе разводили там, где было тепло. Причем ещё со времен Римской империи: в Испании, на юге Франции, в Италии, на Крите и Кипре. И чем не южнее, тем слаще был виноград, а значит – и вино крепче. Но и в Англии виноград тогда тоже разводили.А знаем мы об этом из знаменитой «Книги Страшного Суда» (о ней у нас на ВО был в своё время интересный материал). Год её завершения – 1086. И вот в ней-то можно найти более сорока записей о виноградниках, и всех тех, кому они принадлежали.Причем владельцами многих из них были лица хоть и дворянского, но ниже баронского звания. То есть именно нормандское завоевание активизировало виноградарство в Англии, хотя своим качеством английские виноградные вина не могли сравняться с французскими.Последних же в ту же Англии экспортировалось не просто много, а очень много. Так, например, только в 1243 году король Генрих III израсходовал на покупку вина фантастическую сумму в 2 300 фунтов стерлингов, купив на них 1 445 бочонков вина.Часть этого вина была дешевым, низкосортным, и оно предназначалась для челяди, которую тоже, однако, нужно было поить вином. Но были там и качественные вина по два фунта за баррель уже для королевского стола.Не пожалел он вина и на свадьбу своей дочери Маргарет, которая в 1251 году выходила замуж за короля Александра III Шотландского. Тогда гостями было выпито 25 тысяч галлонов вина и съедено 1 300 оленей, 170 кабанов, 60 тысяч сельдей, 7 тысяч кур, а ещё съели… 68 500 караваев хлеба! Вот уж люди погуляли, так погуляли!Ничуть не меньше были запросы и у прелатов. Так, в 1464 году архиепископ Йоркский купил 100 бочек вина, хотя и ясно, что он не один его пил. А насколько велики были эти бочки, говорит пример знаменитой Ланской коммуны. Ведь тамошний епископ именно в бочке от вина спрятался от восставшего народа, но был обнаружен и убит. Понятно, что сидеть ему в ней пришлось, скорчившись, но тем не менее это говорит о том, что бочка эта была не так уж и мала!Интересно, что в это время именно в Испании додумались до того, чтобы добавлять спирт (известный арабам уже давно) в виноградное вино, и таким образом был изобретен знаменитый херес крепостью 15–22 градуса, что сделало его очень популярным, опять же, в той же Англии. Во всяком случае, сэр Фальстаф у Шекспира поминает его ну очень часто, то есть популярности хересу было не занимать!Еще одним распространенным видом средневекового винного напитка стал кларет. Тоже вино из красных сортов винограда и также очень легкое. Оно хранилось 7–8 месяцев, и за это время его следовало выпить. Так что экспорт его в ту же Англию исчислялся по нашим меркам в миллионах бутылок. Считается, что в том же XIV веке на каждого жителя Туманного Альбиона приходилось около 37 литров такого вина на человека в год.Однако, кроме вина, англичане варили и пили ещё и эль. А помимо эля, ещё и пиво, и эти два напитка нужно различать. Потому что эль не пиво, а пиво не эль. Эль несколько иначе сбраживают на солоде, но хмель в него не добавляется.Спирта в нем содержится 5–6,5 %. То есть исторически хмель не добавлялся вообще, вот только кроме своеобразного вкуса, хмель еще и отличный консервант, поэтому пиво с хмелем хранится долго само по себе, а вот эль можно было хранить лишь после пастеризации или фильтрации.Хороший эль стоил полтора пенса галлон. Тогдашний галлон для измерения вина и жидкостей был равен 3,78533 л. Ну, а заработок ткача в начале XV века составлял 5 пенсов в день.Как всегда, в Англии нашлись «традиционалисты» – сторонники эля, и «новаторы» – сторонники хмелевого пива. Так, в 1484 году «Почтенная гильдия пивоваров» (варившая именно эль) обратилась к королю Ричарду III с просьбой запретить хмель, объясняя это тем, что он вреден для здоровья. Но даже задействованный «административный ресурс» особой роли не сыграл. Просто хмель запретили добавлять в эль, и все. А в 1493 году пивовары хмельного пива создали свою собственную гильдию.Интересно, что в 1545 году в одной из книг было написано, что пивопитие приводит к набору лишнего веса и большому животу – что, кстати, совершенно справедливо и вполне актуально и по сей день. Но кто когда прислушивался к голосу разума?Правда, в итоге борьба в Англии эля и пива закончилась вничью, так что кто-то продолжал пить эль, особенно люди пожилые и женщины, а кто-то начал отдавать предпочтение пиву.И пили англичане алкоголь в таких огромных количествах, что уже в Средние века заслужили репутацию горьких пьяниц. В Х веке король Эдгар даже запретил иметь более одной пивной на деревню, а многие пивные он тогда и вовсе закрыл, но на потреблении алкоголя это не отразилось.В XII веке монах и историк Уильям из Малмсбери, писал про пьянство саксов и его последствия так:Так как число питейных заведений со временем только умножалось, понадобилось как-то их обозначать. Сначала это был шест с пучком свежих веток, который ставили горизонтально. Потом, однако, пивные, где варили эль, стали обозначать привешенным у входа обручем от бочки. А потом внутри обруча стали помещать и колокола, и арфы, короны и фигурки животных – вот так в Англии вывеска паба и появилась.В данном материале использована информация из книги Екатерины Мишаненковой «Прожорливое Средневековье. Ужины для королей и закуски для прислуги» (АСТ, 2023).