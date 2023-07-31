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Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов

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Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов

В морской акватории возле Крымского моста устанавливают специальные заграждения против надводных и подводных дронов. Именно такие беспилотные аппараты украинские диверсанты применили в последний раз для атаки на объект.


Об установке боновых заграждений сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что существуют планы оградить сооружение по всей его протяженности. Предполагается, что такая мера способна защитить объект от вероятных диверсий с украинской стороны.

В последнее время диверсанты, действующие в интересах киевского режима, все активнее стали применять морские беспилотные аппараты. В своей террористической деятельности они пользуются как переделанными для проведения диверсий водными мотоциклами, так и новейшими достижениями западной технологической мысли, поставляемыми на Украину странами НАТО.

Можно предположить, что поводом для усиления мер по защите объекта стало недавнее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. В нем он назвал Крымский мост целью, которую украинские силовики должны уничтожить.

А ранее глава СБУ Василий Малюк признал причастность украинских спецслужб к теракту на данном объекте, который был совершен осенью прошлого года.

В конце прошлой недели российский президент Владимир Путин заявил о том, что ему предоставили на рассмотрение предложения по обеспечению дополнительных мер безопасности Крымского моста.

Когда они заработают, это будет видно

- заявил глава государства, не раскрывая деталей.
Использованы фотографии:
Росавтодор
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:19
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов

    Что этому мешало ранее?
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 12:21
      -2
      Тупая самоуверенность - вот полезная информация
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:22
      +1
      давно пора было это сделать, кстати не надо забывать про подводных пловцов, не мешало бы и сеточку притопить или дельфинов натаскать на всякую нечисть.
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:23
      0
      "Что этому мешало ранее?"
      Дык, петуха ждали...
      Как обычно.
    4. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:35
      0
      На протяжении всей линии заграждений и особенно арке моста должны быть установленны средства уничтожения беспилотников. Арка как вход в средневековый замок должна охроняться иначе способ найдется. Да и ракеты с помощью западных кураторов могут проскочить. Это не военная цель, это медийная что они могут уничтожить что захотят и им за это ничего не будет.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:23
    0
    Пока петух не клюнул...
    (Текст Вашего комментария слишком короткий, но ёмкий.)
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:23
    +2
    Пока гром не грянет... Слишком много ответственных за безопасность моста. Одни за воздух, другие за транспорт. третьи на воде... А у семи нянек дитя без глазу.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:35
      0
      Так как ответственных слишком много, то если наказывать то будет перебор, потому никого наказывать не стали
  5. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 12:25
    +1
    Это успех. Всего год прошёл с первого взрыва. Скорость принятия решения космичнская laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +2
    возле Крымского моста устанавливают специальные заграждения против надводных и подводных дронов.
    Меня всегда удивляла наша приверженность нашей же пословицы - "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Есть и еще одна про жаренного петуха.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35
    0
    Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов
    . Что сказать, написать... клюнул жареный петух, теперь носятся именно как поджаренные.