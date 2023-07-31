Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов

В морской акватории возле Крымского моста устанавливают специальные заграждения против надводных и подводных дронов. Именно такие беспилотные аппараты украинские диверсанты применили в последний раз для атаки на объект.
Об установке боновых заграждений сообщает Telegram-канал Mash.
Источник утверждает, что существуют планы оградить сооружение по всей его протяженности. Предполагается, что такая мера способна защитить объект от вероятных диверсий с украинской стороны.
В последнее время диверсанты, действующие в интересах киевского режима, все активнее стали применять морские беспилотные аппараты. В своей террористической деятельности они пользуются как переделанными для проведения диверсий водными мотоциклами, так и новейшими достижениями западной технологической мысли, поставляемыми на Украину странами НАТО.
Можно предположить, что поводом для усиления мер по защите объекта стало недавнее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. В нем он назвал Крымский мост целью, которую украинские силовики должны уничтожить.
А ранее глава СБУ Василий Малюк признал причастность украинских спецслужб к теракту на данном объекте, который был совершен осенью прошлого года.
В конце прошлой недели российский президент Владимир Путин заявил о том, что ему предоставили на рассмотрение предложения по обеспечению дополнительных мер безопасности Крымского моста.
Когда они заработают, это будет видно
- заявил глава государства, не раскрывая деталей.