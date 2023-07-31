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Газовые хранилища Европы заполнены на 85 с лишним процентов

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Газовые хранилища Европы заполнены на 85 с лишним процентов

Европейские страны продолжают запасаться газом на предстоящую зиму на фоне отказа от российского голубого топлива из-за западных антироссийских санкций.


Согласно данным ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe (GIE), подземные газовые хранилища в странах Евросоюза уже заполнены на более чем 85%, и сейчас там находится более 93 миллиардов кубометров газа. Эксперты отмечают, что если такие темпы пополнения газовых хранилищ сохранятся, то в августе этот показатель достигнет 90%.

Как сообщает ряд СМИ, объемы газа в европейских хранилищах в этом месяце побили рекорды последних пяти лет.

Напомним, что ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прогнозировала, что газовые хранилища на 90% удастся заполнить лишь к ноябрю. В прошлом году этого показателя удалось достичь в начале октября.

Однако европейцам повезло, что прошлая зима не было особо холодной. Гарантий того, что это повторится и в предстоящем отопительном периоде, нет.

Страны Евросоюза усиленно ведут работу по замене российского газа. Агентство Bloomberg отмечает, что одним из альтернативных вариантов для Европы может стать Туркменистан, входящий в пятерку стран с самыми большими запасами газа. И в то же время европейские эксперты не исключают, что туркменский газ может оказаться туркменским только по документам...
Использованы фотографии:
Википедия/Fletcher6
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29 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:26
    +20
    Нашего газа не стало, и никто не умер. Вера в свою исключительность в очередной раз оказалась напрасной. А жути-то нагоняли...
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:34
      +9
      Цитата: Галеон
      Нашего газа не стало, и никто не умер

      Мда, опять "не замерзнут"
      Эксперты отмечают, что если такие темпы пополнения газовых хранилищ сохранятся, то в августе этот показатель достигнет 90%.

      ...
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 13:42
        +11
        А ведь какие постоянно надежды на это были laughing hi
        1. spirit
          spirit Сегодня, 13:45
          +10
          А ещё Американцы со своим Самоходным дедом никак не загнуться (и никому не нужный доллар зачем то продают за сотку рублей, удивительно request
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 13:50
            +5
            А это прям уже, говоря современным языком, нужно в мем возводить. laughing
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:56
      -6
      Предположим, сколько народа загнулось от переохлаждения в своих кроватях и они считают, сколько народа язву получило, а то загнулось от неё, из за проблем с нормальным горячем питанием... если тщательнее присмотреться, там попутного ущерба хватает.
      Не позлорадствовать для, просто объективно надо смотреть на события и факты, происходящие, тут и там.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:00
        +6
        Но рычаг влияния на Европу в любом случае потерян. Понадеялись, что за него можно посильнее потянуть, и это сработает, а он отвалился и остался в руке.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:38
          +1
          Рычаг рычагом, но нужно и силу иметь, что б тем рычагом ворчать, причём не только физическую, но и силу духа... а какая сила у торгошей? Сила денег... так им уже чётко объяснили, что их потуги, для забугорных это так, пустые хлопоты. Их будут/желают ободрать до испозднего, оставят крохи, что б не ныли и волю хозяина исполняли... только так.
      2. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 14:05
        +10
        Цитата: rocket757
        Предположим, сколько народа загнулось от переохлаждения в своих кроватях и они считают, сколько народа язву получило, а то загнулось от неё, из за проблем с нормальным горячем питанием... если тщательнее присмотреться, там попутного ущерба хватает.

        Ну вот. Есть же ещё люди верящие в эту сказку laughing
        Не замëрзли, так от язвы точно померли! lol
        От геморроя тоже, сто пудов!
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:21
          -1
          Так статистика, она и есть "сказка" и не важно, чья она, аглицкая, немецкая, наша или ещё чья то.
          Верить, не верить, вообще не вопрос, её составляют, для того, что б она была и что б на неё ссылались те, кому надо, когда надо.
    3. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 14:08
      -1
      Что газ они купят это было и так понятно, только СПГ в разы дороже, многие производства становятся нерентабельны.
      Производства которым нужен газ, уже переносят из Германии в США и в Китай.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:28
        0
        Интересно, кто тут пытается втюхать тезис, что хвост рулит собакой??? Может с какой то чахлым, вшивым собакеным такое могло б произойти, но газодобытчики, производители СПГ, к таковым не относятся!!!
        У них есть товар, который востребован не тут, так там... все препоны преодолимы, пусть не сразу, но они найдут своего покупателя... а тот, кто слишком хитрож ж ж вымудряется, все равно либо с носом останется, вернее без газа, либо переплатить втридорога, это те, кто может себе это позволить! А позволить себе это могут очень не все, да и те, кто вроде как при деньгах, могут и без них остаться в конце концов.
        Это объективная реальность и ничего лишнего.
    4. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 15:01
      -1
      Ну они заполняют свои хранилища по прежнему газом из РФ.
      Другой вопрос что схемы продаж и цена за логистику поменялись, но физически это всё тот же газ из тех же скважин. Тут к нашим вождям больше вопрос, они так и не решились "прикрутить". Ведь если бы мы остановили продажи, неизвестно как бы Европа это пережила в реальности.
      https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/07/05/983754-gazprom-uvelichil-tranzit-cherez-ukrainu-do-maksimuma-s-nachala-goda

      Понятно, что это нанесло бы дополнительный удар по нашей экономике. Но вначале войны, я уверен, народ бы это понял и принял. А вот сейчас уже сомнительно..
    5. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:04
      0
      Свой газ Россия должна была отрубать сама и сразу,как только "партнеры" за бугром объявляли свою позицию "За Украину" и осуждали нас. Вот тогда бы можно было побазарить за украденные ЗВРы, за поставки оружия и прочие мелочи...
      На сегодня прекратить обсуждения,про то,как они будут жить без российских ресурсов....как хотят ,так пусть и живут.

      П. С. У Визбора есть песня классная :" А зима будет большааааяяя....".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:31
    +1
    Надо срочно запасаться ,у Газпрома осталось меньше 10% рынка ЕС.А добрый дедушка Байден,у себя газ в США 90 $ ,за тысячу кубов.А СПГ из Америки при регазификации 1000 кубов - 300$.Да и Новатэк ,уже создал инфраструктуру для ухода СПГ на восток- круглогодично,подписав контракт с Атомфлотом,что бы больше не геройствовать.Новость ,на заводе Звезда выведены из сухого дока, сразу два танкера СПГ и нефтяной арктического класса для Роснефти и Новатэка ,посмотрим под какими флагами они будут работать?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:36
    0
    А они уже трубу проложили в Среднюю Азию? Случаем не через Иран?
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 13:40
    +5
    А как надеялся Верховный некомандующий! А пока по парадам да неграм ходил, Москву обстреляли. Вот Верховного имеем, только о договорняках его платная обслуга и талдычит. Были Рюриковичи, Годуновы, Романовы, а теперь кабаевы- кривоногие.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    0
    С "уходом" газпрома с европейского газового рынка это уже не наши проблемы ,это проблемы североатлантической солидарности.Компенсации цены энергоресурсов избирателям ЕС оплачивать может,а вот с бизнесом возникают проблемы,о которых политики тщательно скрывают.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 14:58
      0
      немецких избирателей уже предупредили - «Германии предстоят пять трудных лет перехода к зеленой промышленности, которые „лягут бременем“ на людей, предупредил министр экономики Роберт Хабек, призвав свое правительство одобрить новые субсидии для защиты промышленности страны», — пишет Politico. субсидии - субсидии - только за счет роста госдолга и выпуска под это гособлигаций - «Вопрос состоит в том, занимаем ли мы деньги или у нас больше нет промышленности? — сказал Хабек. — У нас осталось не так много времени, иначе компании скажут: «Мы будем инвестировать, но уже не в Германию». https://eadaily.com/ru/news/2023/07/30/germaniya-vlezet-v-dolgi-chtoby-sohranit-promyshlennost
      хранилища полны, но у тех же немцев рецессия в экономике и перспективы судя по индексам деловой активности как-то - Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году — 48,3 в июне. Если значение этого индекса находится ниже 50, значит в стране рецессия. Во Франции показатель еще хуже — 46,6, он достиг 32-месячного минимума. https://1prime.ru/state_regulation/20230724/841169399.html
      хранилища полны только цены на газ для лета как-то не очень комфортно - Один из крупнейших в мире производителей удобрений навсегда закрывает свой аммиачный завод в Великобритании. Компания будет возить сырье на Туманный Альбион из США, где газ почти в четыре раза дешевле.
      https://eadaily.com/ru/news/2023/07/26/gigant-iz-ssha-ne-verit-v-deshevyy-gaz-v-evrope-ammiachnyy-zavod-zakryvayut-navsegda
      хранилища полны, только вот инфляции и ЕЦБ поднимает ставки создавая новые проблемы бизнесу... а тут еще и погода то жара, то ливни...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:46
    0
    Страны Евросоюза усиленно ведут работу по
    . Да у н х одна забота, снизить потребление того, сего и далее по списку... т. е. экономика должна быть экономной fool good вот только к чему это, в конце концов приведёт, никто говорить не хочет ибо .... а оно само потом вылезет так, что не закроешь, не сотрёш!
    Время покажет, все, все!
  7. Евлох
    Евлох Сегодня, 14:05
    +1
    Давно пора, как это ни банально, перестать существовать за счет нефти и газа! За Державу обидно!!! Но, пока у власть предержащих будут большие интересы за границей, перемен ждать не приходится....
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:10
    +1
    Это о чём говорит, что никто у нас не владеет информацией о том сколько мы добываем и продаём газ кому то.
    Откуда у них газ чтобы уже сейчас почти заполнить газовые хранилища. Газ в хранилищах Европы почти весь наш. Столько резко повысить добычу газа чтобы заместить наш газ кому то , это нереально.
    Чудес не бывает. Никто в мире хоть одна страна, хоть скопом не объявляла что она сразу повысила добычу газа в десятки, сотни раз. soldier
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:16
      +3
      Газ продает не только одна Россия при чем тут чудеса ?
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 14:49
        -1
        Таблицу в интернете посмотрите кто из стран и сколько добывал и продавал газа за границу . И вы всё поймёте.
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 14:24
      +2
      Цитата: Солдатов В.
      Газ в хранилищах Европы почти весь наш.
      Около 40% было в 2021 году.
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:48
      -1
      Газ нашего производства в их хранилища тоже попадает... под какой/чьей маркой, да пофиг. Значительного объёма снижения газо и нефтедобычи у нас не наблюдается и не планируется, все в русле общем игровых тенденций. Это объективные обстоятельства. Где то стали меньше закупать, в другую сторону больше уходит, в общем и целом, все норм.
      Колебание цен... тож самое, после общего снижения, начинает ползти вверх, потом может повторится туда - сюда. Всё как всегда. Всё зависит от состояния общей мировой экономики, коньюктуры рынка, т. с.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 14:53
        +1
        А вот вопрос деньги за продажу газа в страну возвращаются и сколько? recourse
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:03
          0
          Беда в том, что понятие страна, национальные интересы, теперешняя элитка трактует по своему...
          В общем, мы сами это допустили, в какой то степени, даже, выбрали!
          А дальше, все как по учебнику... елитка у нас такая, что её с очень большой натяжкой можно признать нашей.
          Мы сами замерли в ожидании не понятно чего.... а под лежачий камень вода не течёт.
  9. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:14
    0
    Газовые хранилища Европы заполнены на 85 с лишним процентов
    Они не джентльмены, на слово им верить нельзя. Пусть докажут.