Газовые хранилища Европы заполнены на 85 с лишним процентов

Европейские страны продолжают запасаться газом на предстоящую зиму на фоне отказа от российского голубого топлива из-за западных антироссийских санкций.Согласно данным ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe (GIE), подземные газовые хранилища в странах Евросоюза уже заполнены на более чем 85%, и сейчас там находится более 93 миллиардов кубометров газа. Эксперты отмечают, что если такие темпы пополнения газовых хранилищ сохранятся, то в августе этот показатель достигнет 90%.Как сообщает ряд СМИ, объемы газа в европейских хранилищах в этом месяце побили рекорды последних пяти лет.Напомним, что ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прогнозировала, что газовые хранилища на 90% удастся заполнить лишь к ноябрю. В прошлом году этого показателя удалось достичь в начале октября.Однако европейцам повезло, что прошлая зима не было особо холодной. Гарантий того, что это повторится и в предстоящем отопительном периоде, нет.Страны Евросоюза усиленно ведут работу по замене российского газа. Агентство Bloomberg отмечает, что одним из альтернативных вариантов для Европы может стать Туркменистан, входящий в пятерку стран с самыми большими запасами газа. И в то же время европейские эксперты не исключают, что туркменский газ может оказаться туркменским только по документам...