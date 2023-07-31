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В МИД РФ пояснили, в каком случае возможен вывод ТЯО с территории Белоруссии

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В МИД РФ пояснили, в каком случае возможен вывод ТЯО с территории Белоруссии

В МИД России пояснили, при каком условии ВС РФ могут вывести тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии. По словам директора 2-го департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, такой вариант развития событий возможен лишь в случае отказа США и НАТО от проводимого ими вражеского внешнеполитического курса в отношении Москвы.


Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии – вынужденное решение, будучи принятым в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику Вашингтона и НАТО, а также кардинальные изменения, произошедшие за последнее время в основных сферах европейской безопасности

– отметил российский дипломат в беседе с РИА Новости.

В то же время, уточнил Полищук, данные меры будут способствовать обеспечению безопасности Союзного государства.

Напомним, что ещё в начале 2023-го года лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о переброске ТЯО в Белоруссию. Как уточнял тогда российский президент, Москва при этом не нарушает положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Так, уже в апреле ВС Республики Беларусь (РБ) получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который может нести ракету с ядерной боевой частью. Более того, было решено также переоснастить под ядерные средства поражения и часть самолётов штурмовой авиации.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном ранее главой российского государства во время его выступления перед членами Совбеза о том, что агрессия, которая будет исходить извне против РБ, равносильна агрессии против РФ. Как пояснил тогда президент Путин, Москве в этом случае придётся отвечать всеми имеющимися средствами.
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13 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 13:32
    +1
    Так, уже в апреле ВС Республики Беларусь (РБ) получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который может нести ракету с ядерной боевой частью

    Ох не там ТЯО размещаем... на Кубе надо ставить... на Кубе...
    1. влад сваргин_2
      влад сваргин_2 Сегодня, 13:38
      +2
      Ох не там ТЯО размещаем... на Кубе надо ставить... на Кубе...

      Всему в свое время...
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:40
      +1
      на Кубе надо ставить... на Кубе...
      Согласен, подлётное время..., ФША и очухаться не успеют! Кстати можно там БД наших РПКСН организовать, каждые 2, 3 месяца сменяли бы по очереди друг друга...Или пока не разрезали РПКСН "Дмитрий Донской" остационарить... hi
  2. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 13:35
    0
    Si responden como lo han hecho hasta ahora con los ataques ucranianos a territorio Ruso se van a chotear. Espero que sea diferente y aleccionador.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    0
    То есть ТЯС никогда не будет выведено из Белоруссии.Мы их бумажкам больше не верим про дружбу,а НАТО никогда не вернётся в границы 1997 года. bully
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:39
      0
      К сожалению но это агрессивный альянс и действует он не во благо других. А в своих целях. У них в планах читается пройтись по всем бывшим республикам СССР.
    2. spektr9
      spektr9 Сегодня, 15:22
      0
      То есть ТЯС никогда не будет выведено из Белоруссии

      Именно поэтому ещё не успели ТЯ в Белоруссии разместить уже условия вывода обсуждаем ...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    такой вариант развития событий возможен лишь в случае отказа США и НАТО от проводимого ими вражеского внешнеполитического курса в отношении Москвы.
    Значит ТЯО в Белоруссии надолго и этот вопрос можно больше не поднимать.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:01
    0
    То есть никогда... Скорее всего и на Кубе придёться, если они дадут согласие.
  6. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:05
    0
    упомянуть и о заявлении, сделанном ранее главой российского государства во время его выступления перед членами Совбеза о том, что агрессия, которая будет исходить извне против РБ, равносильна агрессии против РФ. Как пояснил тогда президент Путин, Москве в этом случае придётся отвечать всеми имеющимися средствами. +++++Из доступных первостепенных средств лично я вижу только 2 варианта.Первое: Выразить озабоченность.Второе: Выразить глубокую озабоченность.
  7. Евлох
    Евлох Сегодня, 14:13
    -2
    Нужен рейд со стороны Белоруссии вдоль западной границы с Украиной, с уничтожением приграничных логистических переходов, до Одессы, включительно! И ТЯО не понадобится!!!
  8. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 15:11
    0
    По словам директора 2-го департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, такой вариант развития событий возможен лишь в случае отказа США и НАТО от проводимого ими вражеского внешнеполитического курса в отношении Москвы.
    В общем-то и следовало ожидать, что попытки торга будут продолжаться...
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:21
    0
    Взаимный вывод по матрице Кеннеди/Хрущёв=Турция/Куба?
    СШП выводят своё из Гейроуп, РФ из РБ.