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Times: Вопреки санкциям Британия продолжает поставки оборудования в Россию

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Times: Вопреки санкциям Британия продолжает поставки оборудования в Россию

На фоне многочисленных заявлений западных политиков о том, что антироссийские санкции не работают и с этим нужно что-то делать, становится понятным, почему так происходит. Конечно, львиная доля работы по нейтрализации воздействия экономических ограничений лежит на наших властях, которые прямо сейчас строят новые торговые и логистические цепочки, а также ускоряют процесс импортозамещения.


Между тем «помогают» России справляться с санкциями и компании из стран, которые ввели те самые ограничения и во всеуслышание называют нашу страну врагом. Например, британские, о чем пишет газета Times, ссылаясь на добытые торговые данные.

Так, в материале говорится, что строительный гигант Hill & Smith, точнее его «дочка» Bergen Pipe Supports (India) Private Limited, по-прежнему поставляет трубные опоры для крепления газопроводов российской ООО «Арктик СПГ 2».

В свою очередь, руководство Hill&Smith не стало комментировать деятельность своей дочерней компании, ограничившись фразой о том, что организация после введения санкций не имеет прямых связей с покупателями из России.

Впрочем, в британской газете пишут, что Hill&Smith является не единственной компанией, игнорирующей антироссийские санкции и продолжающей торговать с нашей страной. Собственно, это и неудивительно, так как выгоду на Западе упускать не любят.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:20
    +1
    Война войной, санкции санкциями, а табачок по расписанию. Да сдаётся мне, все потихоньку втихаря с нами торгуют, масштаб только в разы сократился.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:26
    +2
    Кто хочет работать и зарабатывать тот находит возможности. Не все слепо слушаются политиков, но и раздражать их не хотят поэтому торговля идёт без лишней шумихи.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:31
    +3
    ..строительный гигант Hill & Smith, точнее его «дочка» Bergen Pipe Supports (India) Private Limited, по-прежнему поставляет трубные опоры для крепления газопроводов российской ООО «Арктик СПГ 2».

    Не пойму, гордиться нужно, что с натовскими фашистами бойкая торговля идёт или наоборот, сожалеть..?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    +2
    Впрочем, в британской газете пишут, что Hill&Smith является не единственной компанией, игнорирующей антироссийские санкции и продолжающей торговать с нашей страной. Собственно, это и неудивительно, так как выгоду на Западе упускать не любят.
    . Это другое, разве в этом можно сомневается?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    +3
    Что там говорить про британские компании, а тем более их "дочки" когда американцы частенько обходят свои же санкции в отношении России преследуя свои меркантильные интересы. А если глубже копнуться в американских закупках российской нефти, то у некоторых европейских партнеров от удивления зрение испортится.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:10
      +1
      Да ладно... ЭТО ДРУГОЕ!
      Бизнес, ничего лишнего.
      А тем, кто с этим не согласен... фу, бяка, а у его, травить всей шоблой начнут.