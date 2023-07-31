Times: Вопреки санкциям Британия продолжает поставки оборудования в Россию

На фоне многочисленных заявлений западных политиков о том, что антироссийские санкции не работают и с этим нужно что-то делать, становится понятным, почему так происходит. Конечно, львиная доля работы по нейтрализации воздействия экономических ограничений лежит на наших властях, которые прямо сейчас строят новые торговые и логистические цепочки, а также ускоряют процесс импортозамещения.Между тем «помогают» России справляться с санкциями и компании из стран, которые ввели те самые ограничения и во всеуслышание называют нашу страну врагом. Например, британские, о чем пишет газета Times, ссылаясь на добытые торговые данные.Так, в материале говорится, что строительный гигант Hill & Smith, точнее его «дочка» Bergen Pipe Supports (India) Private Limited, по-прежнему поставляет трубные опоры для крепления газопроводов российской ООО «Арктик СПГ 2».В свою очередь, руководство Hill&Smith не стало комментировать деятельность своей дочерней компании, ограничившись фразой о том, что организация после введения санкций не имеет прямых связей с покупателями из России.Впрочем, в британской газете пишут, что Hill&Smith является не единственной компанией, игнорирующей антироссийские санкции и продолжающей торговать с нашей страной. Собственно, это и неудивительно, так как выгоду на Западе упускать не любят.