Думаю, в этом году не успеем. А в следующем сделаем до этого праздника (речь идёт о 28 июля, когда майданный режим отмечает день государственности). Это точно состоится. Я готов ответить.

На Украине появился очередной псевдо-Нострадамус, решивший сделать прогноз относительно того, чем закончится вооружённый конфликт. Человеком этим является начальник государственной пограничной службы Украины г-н Дейнеко.Офицеру на Украине пожелали вернуть под контроль границы образца 1991 года, включая «возвращение границ Луганщины», и тут же у него поинтересовались, когда это может произойти. По словам Дейнеко, он не хочет давать публичный прогноз, однако тут же его дал:Задававшая ему вопрос указала на то, что заявление Дейнеко она запомнила и предложила ему встретиться на том же месте ровно через год – 28 июля 2024 года.Дейнеко встретиться через год согласился.Напомним, что в своё время другой член киевского преступного режима Михаил Подоляк обещал в мае 2023 года отвечать на вопросы журналистов уже с Ялтинской набережной. Тогда же в СБУ заявили, что Крым перейдёт под украинский контроль примерно в указанное Подоляком время. Прошёл и май, и июнь, заканчивается и июль… Чтобы попытаться хоть как-то оправдаться, в Киеве заявили, что «Крым уже под контролем Украины – под ментальным контролем».Возвращаясь к теме заявлений Дейнеко, вполне можно говорить о традиционном ничем не обоснованном апломбе представителей украинского режима, которые уже привыкли давать своим согражданам невыполнимые обещания без каких-либо должностных и моральных обязательств.