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Глава пограничной службы Украины «пообещал» выйти на границы 1991 года к 28 июля 2024-го

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Глава пограничной службы Украины «пообещал» выйти на границы 1991 года к 28 июля 2024-го

На Украине появился очередной псевдо-Нострадамус, решивший сделать прогноз относительно того, чем закончится вооружённый конфликт. Человеком этим является начальник государственной пограничной службы Украины г-н Дейнеко.


Офицеру на Украине пожелали вернуть под контроль границы образца 1991 года, включая «возвращение границ Луганщины», и тут же у него поинтересовались, когда это может произойти. По словам Дейнеко, он не хочет давать публичный прогноз, однако тут же его дал:

Думаю, в этом году не успеем. А в следующем сделаем до этого праздника (речь идёт о 28 июля, когда майданный режим отмечает день государственности). Это точно состоится. Я готов ответить.

Задававшая ему вопрос указала на то, что заявление Дейнеко она запомнила и предложила ему встретиться на том же месте ровно через год – 28 июля 2024 года.

Дейнеко встретиться через год согласился.

Напомним, что в своё время другой член киевского преступного режима Михаил Подоляк обещал в мае 2023 года отвечать на вопросы журналистов уже с Ялтинской набережной. Тогда же в СБУ заявили, что Крым перейдёт под украинский контроль примерно в указанное Подоляком время. Прошёл и май, и июнь, заканчивается и июль… Чтобы попытаться хоть как-то оправдаться, в Киеве заявили, что «Крым уже под контролем Украины – под ментальным контролем».

Возвращаясь к теме заявлений Дейнеко, вполне можно говорить о традиционном ничем не обоснованном апломбе представителей украинского режима, которые уже привыкли давать своим согражданам невыполнимые обещания без каких-либо должностных и моральных обязательств.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:21
    +3
    Спасибо безымянному автору статьи на ВО.99% читателей на ВО правильно прочитают :начальник государственной пограничной службы Украины г-н Дейнеко. laughing
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: tralflot1832
      99% читателей на ВО правильно прочитают: начальник государственной пограничной службы Украины г-н Дейнеко.
      Конечно правильно, прочтут. Опять же если писать п-в Дейнеко то уж больно культурно будет, и не выразит полностью того, что из себя этот г-н представляет. laughing laughing laughing если что, то под г-н подразумевалось сокращение от слова типа господин. laughing laughing good
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:45
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Спасибо безымянному автору статьи на ВО.99% читателей на ВО правильно прочитают :начальник государственной пограничной службы Украины г-н Дейнеко. laughing


        Не ну вариантов тут много.Гад нехороший,главный наркоман и т.д. и т.п.Матерные варианты я сознательно не написал.

        Чтобы попытаться хоть как-то оправдаться, в Киеве заявили, что «Крым уже под контролем Украины – под ментальным контролем».


        Задававшая ему вопрос указала на то, что заявление Дейнеко она запомнила и предложила ему встретиться на том же месте ровно через год – 28 июля 2024 года.Дейнеко встретиться через год согласился.


        Кажется я уже знаю что через год скажет Дайнеко.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:21
    +1
    Вот что что, а обещания из высокопоставленных укронацистов сыпятся как из рога изобилия. И самое интересное, что они сами верят в эту галиматью.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:23
    +3
    Глава пограничной службы Украины «пообещал» выйти на границы 1991 года к 28 июля 2024-го

    Вспомнилось...
    Любимая [Украина]! Я тебя поведу к самому краю Вселенной! Я подарю тебе эту звезду, светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность…


    Надеюсь, иллюстрацию к цитате не перепутал...
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:24
    0
    Ну если только в воронке и кандалах, то да, имеет шанс выйти.))))
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:26
    0
    А через год г-н Дейнеко будет валяться со своим жирным брюшком где-то в Ницце на пляже и пофиг ему будет на то, что часть его бывшей страны отошла к РФ а часть разобрали Румыния, Венгрия и Польша.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:30
    0
    "....Это точно состоится. Я готов ответить". Зуб дает?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    0
    Этих "Нострадамусов" на Украине хоть пруд пруди и все либо чиновники, либо генералы, либо прихвостни Зеленского. Когда назначенные ими сроки проходят, определяют следующий при этом все на "голубом глазу" с серьезным и загадочным фейсом, мол я знаю то, что не положено знать другим.
    . Это точно состоится. Я готов ответить.
    Отлично понимая, что отвечать не перед кем не придется, а то и вообще за год забудут о чем говорил. Тешат себя мечтами и вешают лапшу другим на уши.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    0
    Глава пограничной службы Украины «пообещал» выйти на границы 1991 года к 28 июля 2024-го
    . Похоже, такие деятели любят писать/читать то, что на заборах написано...
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:42
    0
    По словам Дейнеко, он не хочет давать публичный прогноз, однако тут же его дал:

    Думаю, в этом году не успеем. А в следующем сделаем до этого праздника (речь идёт о 28 июля, когда майданный режим отмечает день государственности). Это точно состоится. Я готов ответить.
    Надеюсь на то что она (корреспондентка) Дейнеку ещё раз встретит и попросит взглянуть на аргументированную и очевидную реальность. Г-н Днйнеко взгляните правде в глаза и смиритесь... crying bully
  10. Skela
    Skela Сегодня, 13:53
    0
    Съесть то он съест, да кто ж ему даст.
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:01
    +1
    С такими заявлениями ясно одно, даже если бандеровский режим проиграет, мира не будет никогда.
    Когда новая граница будет закреплена, тогда будет большая стена, заборы из колючей проволоки и т.д.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: LeutnantTom
      С такими заявлениями ясно одно, даже если бандеровский режим проиграет, мира не будет никогда.

      По этой причине этот режим должен исчезнуть раз и навсегда.
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:08
    -1
    Дейнеко встретиться через год согласился+++++А чего ждать цельный год? Выловить этого беса и посадить его на кол в том месте , где он пожелал.
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:56
    0
    Глава пограничной службы Украины «пообещал» выйти на границы 1991 года к 28 июля 2024-го
    Все укропророки трындят про границы 1991 года, но забывают уточнить, какого числа. А между тем, до 26 декабря 1991 года не существовало не только границ, но и самой незалежной Украины.
    Так что украинские предсказамусы вполне могут и правду настрадать...