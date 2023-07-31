Военное обозрение
Войти Регистрация

Польская армия разместила своих снайперов на границе с Белоруссией

21
Польская армия разместила своих снайперов на границе с Белоруссией

Командование польской армии сообщило о размещении своих снайперов на границе с Белоруссией.


По словам польского уполномоченного по безопасности информационного пространства Станислава Жарина, белорусские силовики организованно подвозят к польской границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволит им перейти через установленные польской стороной ограждения. Польский чиновник утверждает, что белорусские власти якобы выдают мигрантам лестницы и болторезы, а также вооружают их камнями и кирпичами для нападения на поляков. Польская сторона также заявляет о ежедневных нападениях на пограничников со стороны "групп агрессивных иностранцев".

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что в район отделяющего Калининградскую область России от Белоруссии Сувалкского коридора, в настоящее время подконтрольного Польше и Литве, переброшено около ста сотрудников ЧВК "Вагнер".

В ходе своего визита на завод в польском городе Гливица, где производятся ремонтные работы получивших повреждения на Украине немецких танков Leopard, Моравецкий предположил, что "вагнеровцы", якобы маскируясь под белорусских пограничников, собираются способствовать проникновению в Польшу через границу нелегальных мигрантов, для того, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию в этой стране.

Кроме того, по словам Моравецкого, сотрудники "Вагнера" планируют проникать в Польшу под видом мигрантов, тем самым "продолжая гибридное наступление". Использование своих наёмников в боевых действиях на Украину, поставки оружия киевскому режиму, польский премьер, гибридным наступлением, судя по всему, не считает.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:42
    +5
    Вооружают камнями и кирпичами! Надо же... какой кошмар.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: Reindeer
      Вооружают камнями и кирпичами! Надо же... какой кошмар.

      Так прямо и представляю, как белорусские погранцы раздают мигрантам из Африки рюкзаки, набитые камнями, с которыми они потом лезут через забор, построенный поляками. good laughing
      Покруче, чем у нас в учебке РД с песком...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:28
        +2
        С Моравецким всё ясно! Польско-реваншистское прошлое его дворянского происхождения с участием родичей в Армии Крайовой ему покоя не даёт! А именно.

        МОРАВЕЦКИЙ. Биографическая СПРАВКА
        Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

        Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.

        Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.

        По линии матери премьер-министр Польши имеет ЕВРЕЙСКОЕ происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.

        Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
        После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
        Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения социалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

        См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
  2. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 13:47
    +3
    Польская армия разместила своих снайперов на границе с Белоруссией

    Кого медведь драл, тот и пенька в лесу боится...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:59
      +2
      Цитата: влад сваргин_2
      Польская армия разместила своих снайперов на границе с Белоруссией

      Кого медведь драл, тот и пенька в лесу боится...

      Стесняюсь спросить - в каком смысле "медведь драл"? feel
      Хотя согласен - драли, не глядя на смысл.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:49
    +1
    Улыбнуло
    вооружают их камнями и кирпичами для нападения на поляков.
    А что так скромненько врем? Говорили бы сразу вооружают стрелковым оружием, взрывчаткой и при необходимости могут поддержать тяжелой б/т техникой.
  4. 2112vda
    2112vda Сегодня, 13:49
    +3
    В белорусских лесах уже нет деревьев чтобы сделать дубинки, приходится искать каменюки. Господи, как тяжело жить!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: 2112vda
      В белорусских лесах уже нет деревьев чтобы сделать дубинки, приходится искать каменюки. Господи, как тяжело жить!

      Каменюки в горах, окружающих Белоруссое море? (Эх... Вздыхаю по Дж.Псаки... Домовёнок Кузя тоже прикольный, но с Псакой было веселее...)
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:51
    +1
    Я не понимаю Польшу, зачем она выпендривается, территория примерно 650 на 650 километров, не надо даже ядерного оружия, хватит папы бомбы штук пять, тем более они нам не братья совсем и история наверное хуже чем с Турцией. Сколько раз с ними воевали. Я бы советовал великое переселение народов Польши и Украины в Америку и Канаду. soldier
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:53
    +2
    У поляков прямо-таки паническая истерика началась после слов Батьки о том, что "Вагнер" хочет прогуляться на экскурсию в Жешув. Не думал, что гонористых так припечёт.

    Меня мой первый тренер в детстве учил -
    непрерывно атакуй, не давая сопернику опомниться. Сбивай ему дыхание, атакуй с разных позиций. Вовсе необязательно ты его измотаешь и он упадёт. Но то, что ты ему собьёшь дыхание и заставишь делать кучу беспорядочных движений - это обязательно. И среди этой кучи он сделает ошибку, которая для тебя есть цель и шанс на ту самую, победную, атаку.

    Вот Батька и атакует троллит поляков, заставляя от испуга делать разные глупости.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:00
    +1
    У поляков психоз по нарастающей. Причём, подоплека такая простая, правящий хотят оставаться при власти вечно, не подпуская к гос кормушки никого другого.
    Вопрос... что у них в обществе возобладает, здравый смысл или психоз, раздуваемый злобным карликом???
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:01
    +1
    В ходе своего визита на завод в польском городе Гливица, где производятся ремонтные работы получивших повреждения на Украине немецких танков Leopard, Моравецкий предположил, что "вагнеровцы", якобы маскируясь под белорусских пограничников, собираются способствовать проникновению в Польшу через границу нелегальных мигрантов, для того, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию в этой стране.
    Какая изощрённая фантазия fool
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:09
    +1
    Хорошо бы снайпера Вагнера постреляли этих гнид.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:19
    -1
    Все эти заявления замаскированная провакация.И это необходимо учитывать.Польша планомерно пытается "осваивать" приграничную территорию.К сожалению ,что Путин,что Лукашенко дальше заявлений пока нечего не делают.
  11. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:27
    +1
    Бедные поляки! Какие же звери эти мигранты! Хуже советских стройбатовцев, которым, как известно, тоже оружие в руки не давали, они всех лопатами рубили и закапывали! /издевательски ржёт/ :)

    З.Ы. А если серьёзно, то поляки действительно бедные. Ума у них не хватает соврать красиво. Если уж и гнать дезу , то хотя бы правдоподобную...

    Не, чувствуется, 5й раздел Ржечи ПЛ не за горами. Доиграются, дозвиздятся...
  12. Руслан М
    Руслан М Сегодня, 14:27
    +1
    странно что на такие заявления нет негативной реакции других стран Европы и самой демократично толерантной полосатой страны, а ведь по сути Польша заявляет что будет отстреливать нелегальных мигрантов и где тут толерантность и дружелюбие Европы про которую они постоянно вещают?
  13. HAM
    HAM Сегодня, 14:30
    +1
    В том то и дело что это нехорошая новость.В Беларуси прекрасно знают подленькую натуру поляков.Если сейчас поляки заявляют о камнях и болторезах на голубом глазу,то могут потом и начать стрелять,снайперы не просто так заехали....провокации,думаю,неизбежны..
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:36
    +2
    Если Вагнеровцы появляются у польской границы то возможно скоро услышим, что польские снайпера перестреляли друг друга. yes
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:47
    0
    . Кроме того, по словам Моравецкого, сотрудники "Вагнера" планируют проникать в Польшу под видом мигрантов, тем самым "продолжая гибридное наступление".

    Шизофрения на уровне государства.
  16. polinet
    polinet Сегодня, 14:51
    0
    Цитата: Zoldat_A
    У поляков прямо-таки паническая истерика началась после слов Батьки о том, что "Вагнер" хочет прогуляться на экскурсию в Жешув. Не думал, что гонористых так припечёт.

    Меня мой первый тренер в детстве учил -
    непрерывно атакуй, не давая сопернику опомниться. Сбивай ему дыхание, атакуй с разных позиций. Вовсе необязательно ты его измотаешь и он упадёт. Но то, что ты ему собьёшь дыхание и заставишь делать кучу беспорядочных движений - это обязательно. И среди этой кучи он сделает ошибку, которая для тебя есть цель и шанс на ту самую, победную, атаку.

    Вот Батька и атакует троллит поляков, заставляя от испуга делать разные глупости.

    Для большего страху надо поставить напротив снайперов - по танку wink
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:31
    0
    Я бы замаскировался под польских пограничников и снайперов, зачем под белорусских, это бессмысленно.