Командование польской армии сообщило о размещении своих снайперов на границе с Белоруссией.
По словам польского уполномоченного по безопасности информационного пространства Станислава Жарина, белорусские силовики организованно подвозят к польской границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволит им перейти через установленные польской стороной ограждения. Польский чиновник утверждает, что белорусские власти якобы выдают мигрантам лестницы и болторезы, а также вооружают их камнями и кирпичами для нападения на поляков. Польская сторона также заявляет о ежедневных нападениях на пограничников со стороны "групп агрессивных иностранцев".
Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что в район отделяющего Калининградскую область России от Белоруссии Сувалкского коридора, в настоящее время подконтрольного Польше и Литве, переброшено около ста сотрудников ЧВК "Вагнер".
В ходе своего визита на завод в польском городе Гливица, где производятся ремонтные работы получивших повреждения на Украине немецких танков Leopard, Моравецкий предположил, что "вагнеровцы", якобы маскируясь под белорусских пограничников, собираются способствовать проникновению в Польшу через границу нелегальных мигрантов, для того, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию в этой стране.
Кроме того, по словам Моравецкого, сотрудники "Вагнера" планируют проникать в Польшу под видом мигрантов, тем самым "продолжая гибридное наступление". Использование своих наёмников в боевых действиях на Украину, поставки оружия киевскому режиму, польский премьер, гибридным наступлением, судя по всему, не считает.