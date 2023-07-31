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Страна НАТО случайно опубликовала фотографии секретных военных карт

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Страна НАТО случайно опубликовала фотографии секретных военных карт

Очередной казус с секретными документами случился в Североатлантическом альянсе. На этот раз «отличилась» Греция.


Как сообщает местный новостной портал antitheto.gr, замминистра обороны Никос Хардалиас начал внеочередную проверку на военных объектах, касающуюся соблюдения противопожарной безопасности. Данная инициатива связана с недавним пожаром на складах с боеприпасами 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос.

Все бы ничего, если бы ведомство не опубликовало пресс-релиз, на котором замминистра рассматривает секретные карты. Последние, как оказалось, весьма неплохо читаются, так как не были предварительно заблюрены (размыты в графическом редакторе).

Стоит отметить, что в Минобороны Греции довольно оперативно отреагировали на инцидент, заменив предыдущие пресс-релизы исправленными. Также были отменены все запланированные Хардалиасом проверки военных объектов.

Конечно, данный инцидент не «переплюнул» случай с публикацией сотрудником американской разведки секретных документов по Украине в соцсети для геймеров. Между тем он может крайне негативно сказаться на рейтинге Хардалиаса, которого выдвигают на пост губернатора Аттики на муниципальных выборах, запланированных на осень.

Впрочем, и его основной конкурент – нынешний губернатор Йоргос Патулис также «отличился». В сеть попало видео, где он танцует во дворце Заппион в то время, как в стране бушуют катастрофические пожары, в том числе и в Аттике.
Использованы фотографии:
mod.mil.gr
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:08
    +2
    А где эти карты можно найти в тырнете? Что там можно увидеть.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:33
      +2
      Давненько англицкие агенты не теряли ноутбуки в пабах.
      Отобрали ноуты, или их закодировали от алкоголизма? wink
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:43
      +2
      Пока греческие чиновники фоткаются с открытыми секретными картами и лихо отплясывают во время пожаров, полыхающих по всей стране, турки нанимают наши самолёты для тушения таких же пожаров у себя и ведут хитрую игру с США, ЕС и Россией.

      Перефразируя известные строчки русского поэта - "Да были греки в наше время не то что нынешнее племя - богатыри не вы".

      И вроде боролась Греция в фашизмом и немцами в годы ВМВ за свободу, но тех греков уже нет, а нынешние расслабились и скурвились на "европейских ценностях" и уже мышей не ловят. negative
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:08
    +6
    замминистра рассматривает секретные карты

    греция и секретные карты, это шутка такая? секретные карты пляжей и дешового гироса?
  3. Sith
    Sith Сегодня, 14:10
    +2
    Цитата: tralflot1832
    А где эти карты можно найти в тырнете? Что там можно увидеть.

    Наверное секретные дачи греческих генералов , построенных на деньги НАТО ... )))
    В целом не понятно , что там могли интересного доверить Греции ... чтобы она даже где то это должна была блюрить
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:16
    +1
    Впрочем, и его основной конкурент – нынешний губернатор Йоргос Патулис также «отличился». В сеть попало видео, где он танцует во дворце Заппион в то время, как в стране бушуют катастрофические пожары, в том числе и в Аттике.
    . Да ладно, "пир во время чумы"... такие политики есть везде, у всех...
    Не раз, не два говорили, что политический класс, бомонд, измелчал, оскотинился, а теперь ещё одна зараза накатила, украинизацию мозга...
    В общем, имеется то, чего само общество заслуживает. Ни больше, не меньше.
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:17
    +1
    В Греции жарко. Плавится мозг и у натовских чиновников.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:18
    0
    Ага, счазз они что то там по ошибке опубликуют,ага! С их то последним трендом на упоротую сектетность,ну ну, верим верим. Дезу можно и по искуснее вкинуть, да откуда мозг взять не заплывший жиром.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:18
    +1
    Цитата: Владимир80
    греция и секретные карты, это шутка такая?
    Не знаю, как у них, но у нас в советское время даже топографическая карта без нанесенной обстановки считалась секретной (позднее ДСП - для служебного пользования). Карты хранились в секретной части и выдавались под роспись. А у него по всей видимости на карте были нанесены военные объекты, а так как Греция член НАТО, то значит НАТОвские. А вообще в НАТО и в частности у англосаксов с секретным делопроизводством полный завал. Что для нас естественно хорошо.
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:39
    0
    Когда СССР стал продавать технику в Индию выяснилось, что у них нет аналога нашему ДСП.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:51
    0
    Слова "секретные" и "Карты топографические" в наше время абсолютно разные вещи. Желающие могут на "Гугл-планета Земля" все что угодно. Правда не оперативные данные. Но вряд ли греки печатают свои карты чаще, чем обновляются данные на Google Earth.
  10. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 14:58
    0
    Хватит верить вранью, будто бы что то они потеряли. Вы часто что то теряете? Тем более связанное с работой? И тем паче со всякими допусками? Смешно..... Они потеряли уже всё что можно, и не по одному разу, и в не в одной стране. Надеюсь в нужных органах есть умные люди что бы это анализировать.
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:01
    0
    Цитата: Pavel57
    Когда СССР стал продавать технику в Индию выяснилось, что у них нет аналога нашему ДСП.

    Хахаха... А хотя бы было - это ж индийцы! У них Болливуд не только на экране, но и в жизни.