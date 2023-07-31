Страна НАТО случайно опубликовала фотографии секретных военных карт

Очередной казус с секретными документами случился в Североатлантическом альянсе. На этот раз «отличилась» Греция.
Как сообщает местный новостной портал antitheto.gr, замминистра обороны Никос Хардалиас начал внеочередную проверку на военных объектах, касающуюся соблюдения противопожарной безопасности. Данная инициатива связана с недавним пожаром на складах с боеприпасами 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос.
Все бы ничего, если бы ведомство не опубликовало пресс-релиз, на котором замминистра рассматривает секретные карты. Последние, как оказалось, весьма неплохо читаются, так как не были предварительно заблюрены (размыты в графическом редакторе).
Стоит отметить, что в Минобороны Греции довольно оперативно отреагировали на инцидент, заменив предыдущие пресс-релизы исправленными. Также были отменены все запланированные Хардалиасом проверки военных объектов.
Конечно, данный инцидент не «переплюнул» случай с публикацией сотрудником американской разведки секретных документов по Украине в соцсети для геймеров. Между тем он может крайне негативно сказаться на рейтинге Хардалиаса, которого выдвигают на пост губернатора Аттики на муниципальных выборах, запланированных на осень.
Впрочем, и его основной конкурент – нынешний губернатор Йоргос Патулис также «отличился». В сеть попало видео, где он танцует во дворце Заппион в то время, как в стране бушуют катастрофические пожары, в том числе и в Аттике.