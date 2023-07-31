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Президент России подписал закон о налоговой ставке для работающих удалённо

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Президент России подписал закон о налоговой ставке для работающих удалённо

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовой информации, российский президент подписал закон, касающийся налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан.


Речь идет о работниках, занимающихся трудовой деятельностью удаленно вне зависимости от того, где ведет свою деятельность работодатель (компания) – в России или за границей. Для этой категории граждан вводится единая ставка НДФЛ, которая составит от 13 до 15 процентов.

Россияне, работающие в отечественных организациях, как и раньше будут платить 13-процентный НДФЛ, а если доход превысит пять миллионов рублей в год, то - 15 процентов. Однако теперь это будет происходить вне зависимости от статуса налогового резидентства гражданина.

Ранее необходимость принятия такого закона объяснялась именно тем, что в случае с удаленными работниками работодателю сложно проверять их налоговое резидентство. Новый закон же сделает гораздо проще администрирование НДФЛ для работодателей.

Закон, подписанный президентом России, вводит единую ставку НДФЛ с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025 года для фрилансеров.
Кроме того, новый закон внес изменения в некоторые другие пункты Налогового кодекса, например, предусмотрена возможность освобождения туроператоров от НДС при продаже путевок по России с 1 июля этого года по 1 июля 2027 года.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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10 комментариев
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  1. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 14:53
    +1
    Работаешь? Плати! Работаешь с комфортом? Плати больше! Зарабатываешь много? Плати ещё больше laughing
    Работаешь бесплатно с открытым программным обеспечением, но организаторы зарубежные? Штраф laughing
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:06
      0
      нашел Фрилансера который сделает для тебя нужную тебе работу, заплатил ему оговоренный гонорар и не уплатил за него налоги в казну - двойной штраф ! и статья за неуплату налогов директору и главбуху !
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: ЗлойКоммунист
        заплатил ему оговоренный гонорар

        Какие такие налоги? Ему будут платить не гонорар, а командировочные.))))
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:10
      +1
      Сейчас ещё тихой сапой введут электронный рубль и все наши транзакции, покупки и прочие траты поставят на счётчик, вот тогда уже всем будет безразлично где ты работаешь и сколько ты получаешь.
      Мышь не проскочит у налоговиков и будем мы аки новорождённые перед ними во всей своёй "красоте", разнообразии и с недостатками как микробы под микроскопом. crying
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    +2
    И все таки... понятие "удалённо", это как???
    У нас тоже есть "удаленка", т. е. из дому, здесь же рядом, последствия ковидлы, людям понравилось, удобно, да и спицифика работы позволяет так работать.
    А те, кто рванул за бугор, спасаясь от того, сего, третьего... это видать такие ценные кадры, что за них нашлось кому заступился...
    В общем.... Понятно, словами это не выразить.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: rocket757
      И все таки... понятие "удалённо", это как???
      У нас тоже есть "удаленка", т. е. из дому, здесь же рядом, последствия ковидлы, людям понравилось, удобно, да и спицифика работы позволяет так работать.
      А те, кто рванул за бугор, спасаясь от того, сего, третьего... это видать такие ценные кадры, что за них нашлось кому заступился...
      В общем.... Понятно, словами это не выразить.

      Мог бы и вообще отменить НДФЛ для своих сограждан, которые работают удаленно в российской компании!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:58
    +1
    Нет вопросов,если работаешь на российсаие организации,и находишься внутри страны.А для тех,хитроопых,"любящих издалека" не менее 40%...
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:24
    0
    Все так возбудились, будто каждый в нашей стране работает на удалёнке и зарабатывает не менее пяти лямов в год.))
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:28
    0
    Лучше бы отмену моратория на смертную казнь за диверсии подписал
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:36
    0
    Цитата: ИванИванов
    Лучше бы отмену моратория на смертную казнь за диверсии подписал

    И не только за это.