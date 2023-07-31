Президент России подписал закон о налоговой ставке для работающих удалённо

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовой информации, российский президент подписал закон, касающийся налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан.Речь идет о работниках, занимающихся трудовой деятельностью удаленно вне зависимости от того, где ведет свою деятельность работодатель (компания) – в России или за границей. Для этой категории граждан вводится единая ставка НДФЛ, которая составит от 13 до 15 процентов.Россияне, работающие в отечественных организациях, как и раньше будут платить 13-процентный НДФЛ, а если доход превысит пять миллионов рублей в год, то - 15 процентов. Однако теперь это будет происходить вне зависимости от статуса налогового резидентства гражданина.Ранее необходимость принятия такого закона объяснялась именно тем, что в случае с удаленными работниками работодателю сложно проверять их налоговое резидентство. Новый закон же сделает гораздо проще администрирование НДФЛ для работодателей.Закон, подписанный президентом России, вводит единую ставку НДФЛ с 2024 года для штатных сотрудников и с 2025 года для фрилансеров.Кроме того, новый закон внес изменения в некоторые другие пункты Налогового кодекса, например, предусмотрена возможность освобождения туроператоров от НДС при продаже путевок по России с 1 июля этого года по 1 июля 2027 года.