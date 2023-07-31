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По центру Донецка украинские военные нанесли удар, под обстрел попал пассажирский автобус

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По центру Донецка украинские военные нанесли удар, под обстрел попал пассажирский автобус

Ряд источников утверждает, что по центральному Ворошиловскому району столицы ДНР боевиками ВСУ было выпущено из РСЗО HIMARS не менее четырех ракет. Помимо прочего, в центре Донецка украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту.


Подробности сегодняшних обстрелов в ДНР сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram.

По его словам, при обстреле города погибло два человека, еще шестеро получили ранения.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь

- сообщил руководитель региона.

Загорелся рейсовый автобус. Также огонь охватил две легковые автомашины, которые целиком сгорели.


Место, по которому боевики нанесли, удар, является одним из самых оживленных в городе. Рядом расположены городской ЗАГС, торговый центр Green Plaza, Центральный универмаг, два трамвайных кольца, Дом детского творчества, парк «Сокол», а также несколько учебных заведений, в том числе республиканская консерватория и главный корпус Донецкого технического университета.


Помимо этого, сообщил Пушилин, украинские террористы обстреляли Куйбышевский район Донецка и при помощи БПЛА нанесли удар по водоканалу в Ясиноватой.


Обстрелы ВСУ жилых кварталов и гражданской инфраструктуры в ДНР существенно усилились после начала российской военной спецоперации на Украине. Городские и республиканские власти регулярно сообщают о жертвах, пострадавших и разрушениях в регионе.
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19 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:22
    +12
    Это вот бьют те самые, которые в плену рассказывают о деморализации пьянстве и случайном попадании в армию.. а наше тв-лопушье до сих пор с радостью им кивает.
    Есть же прекрасное, показательное воспоминание писателя-фронтовика Гранина, классика жанра:

    "Хорошо помню молоденького немецкого ефрейтора, пленного, раненого в ногу. Мы угощали его папиросками, дружно агитировали -– Гитлер капут, да здравствует Эрнст Тельман и Карл Маркс, а он смотрел на нас с нескрываемым презрением и говорил – русские не имеют права на существование, они все будут убиты, лучше сразу сдавайтесь, здесь станем жить мы, а вы должны исчезнуть. Говорилось это спокойным и убежденным тоном. В нем даже злость не чувствовалась, только брезгливость и пренебрежение, как к земляным червям. Он даже кашу нашу солдатскую ел с каким-то хамским вызовом, откровенно смеялся в лицо, не испытывая страх из-за плена. Наверно, так общался с туземцами капитан Кук."

    Это ровно то, что на самом деле думает подавляющее большинство плененных "Мыкол", иначе бы мы имели совсем другую войну.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:42
      +3
      Вполне возможно и те,которые были у нас в плену и были обменены...Верно Вы заметили и про поведение их в тылу и мотивациб.Нет там никакой демотивации и снижения боевого духа.Есть только ненависть к нам.Украинство-на уничтожение..
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:53
        0
        Конечно, украинство не бывает другим, кроме как антироссийским.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:22
    +1
    Помнится порося с бутафорской обшивкой автобуса в оон причендалами трес. Сейчас не бутафорский автобус. А не повод ли это пару зданий сбу снести? Не не повод, вот когда чтото ядрено химическое в москву прилетит тогда может быть,возможно,если звезду в правильном порядке сойдутся и левая пятка зачешется то может быть,а может и не быть.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:33
      +3
      evgen1221 hi, сколько можно писать и про Банковую и про другие центры принятия решений, уже год как пишем, пишем и пишем, ну да был удар по ГУР но итог слабый. Не будут наши долбить Киев, вон мост два раза поломали и? По Кремлю прилетело и? По Москве уже три раза и толку ноль. Не знаю почему но это загадка.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:45
        0
        Справедливые слова:
        Несколько недель тому наши друзья палестинцы атаковали наших друзей израильтян самопальными дронами. Куда-то там даже попали.

        Израиль через пару часов в ответ атаковал Палестину с воздуха — 40 (сорок, Карл!) самолётов нанесли ковровый ракетно-бомбовый удар по Сектору Газа.

        Все сорок ударных израильских аэропланов повторили заход на цели трижды в течение полутора-двух часов. Уничтожили 450 палестинских объектов и 800 ракет/дронов/стартовых площадок, готовых к запуску. А также командные пункты, склады и артиллерийские позиции. Понятно, что дали и по госпиталям, и по больницам, и по хаммамам, где расслабляется комсостав противника.

        А где наши 40 самолётов? Где 450 ракет за два часа по Чернигову?

        Вы мне скажете - ПВО.
        Какая-такая ПВО в Сумах? в Чернигове? в Полтаве? в Днепропетровске?
        Нет там никакой ПВО, зато бандеровцы кишмя-кишат прямо на улицах. И всё это можно ракетно-бомбовым ковром накрывать по нескольку раз в сутки, вообще не покидая воздушное пространство РФ. Взлетел, сделал круг над своим родным аэродром, произвел пуски, сел. И так в режиме 24/7.
        Ну, раз не можете Киев достать, работайте, братья, там где можете.
        Не могут братья работать? Или не хотят?
  3. Евлох
    Евлох Сегодня, 14:26
    +1
    Линия фронта должна быть отодвинута до западной границы, по направлению Одесса-Львов! "Промедление смерти подобно"!!!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:31
      +1
      Судя по недавней беседе Гаранта с прессой, ничего подобного в планах нет.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:13
        0
        Цитата: ИванИванов
        Судя по недавней беседе Гаранта с прессой, ничего подобного в планах нет.

        А его планы могут поменяться, когда ему доложат, что голосовать за него никто не собирается. Стране нужен Сталин, а не размазня Горбачёв...
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 15:31
          0
          Проблема и в том что "Сталина" на горизонте не видать.
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:26
    +3
    Не украинцы, а бандеровцы, фашисты или нацисты, авторы, когда риторику поменяете? am
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:33
      +2
      Согласен, в СМИ как их только не называют. как положено,нацистами бандеровцами - в редких исключительных случаях, типа крымского моста.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    +2
    Очередной удар и как всегда по жилому сектору. И после этого еще у кого-то есть сомнения против кого воюют наши ребята? Большая часть населения страны давно требует (не просит) более жесткой реакции на военные преступления Киева.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:45
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Очередной удар и как всегда по жилому сектору. И после этого еще у кого-то есть сомнения против кого воюют наши ребята? Большая часть населения страны давно требует (не просит) более жесткой реакции на военные преступления Киева.

      А в таких войнах всегда прежде всего страдают невинные с обеих сторон лини фронта. Вот у нас в Израиле сегодня опубликовали.

      По состоянию на 13:00, власти Днепропетровской области подтверждают гибель пяти человек в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге, среди погибших десятилетний ребенок. Более 50 человек получили ранения и травмы.
      Под завалами остаются люди. Ведутся поисково-спасательные работы.


      1. PMA
        PMA Сегодня, 15:01
        +1
        А почему Вы не хотите уточнить, что приведенные кадры - результат работы ППО ВСУ
        https://t.me/voenacher/49500
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 15:08
          +1
          Риторический вопрос. Израиль воюет в бандеровском окопе. Пока информационно.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:23
          0
          Цитата: PMA
          А почему Вы не хотите уточнить, что приведенные кадры - результат работы ППО ВСУ
          https://t.me/voenacher/49500

          Потому что это пропаганда. Которую активно задействуют обе стороны.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:09
    +3
    Необходимости говорить об этом в сотый раз - не вижу.
    Помочь исправить положение помогут рейды спецгрупп в предполагаемые районы нахождения РСЗО, разведка и нанесение ударов по складам хранения...
    Второй и самый действенный шаг - нанесение демонстративного удара ТЯО по инфраструктуре города, априори не подлежащего вхождению в состав России.
    Третий шаг - полная деморализация работы государственного аппарата с уничтожением нацистского руководства.
    Четвёртое - разрушение финансовой структуры (банков и прочих финансовых учреждений)...
    * * *
    Не надо тешить себя иллюзиями, что на свиноферме можно создать подобие цивилизованного государства.
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:26
    0
    Что меня сибиряка удивляет? Смотрю на карту левобережной Украины, СВО идёт по сибирским понятием в подъезде. Расстояние между областными городами плюс-минус сто-двести километров. В Сибири от 500 км до тысячи и более. Оружие у нас по дальнобойности сухопутных войск до 500 и более км. Почему не наступаем быстро и далеко? Хотя бы от Донецка на сто-двести километров фронт отодвинули.
    Да противник окопался, маневрирует но у нас столько разного оружия, что в радиусе 200 км от Донецка можно уничтожить всё на каждом квадратном метре на глубину 50-100 метров. У нас ещё 45 лет назад, когда я служил, спутники читали номер машины.
    А ведь в случае войны с НАТО нам надо идти до Ла-Манша. А мы всю левобережную Украину освободить не можем полтора года. soldier