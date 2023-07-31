По центру Донецка украинские военные нанесли удар, под обстрел попал пассажирский автобус

Пострадавшим оказывается медицинская помощь

Ряд источников утверждает, что по центральному Ворошиловскому району столицы ДНР боевиками ВСУ было выпущено из РСЗО HIMARS не менее четырех ракет. Помимо прочего, в центре Донецка украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту.Подробности сегодняшних обстрелов в ДНР сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram.По его словам, при обстреле города погибло два человека, еще шестеро получили ранения.- сообщил руководитель региона.Загорелся рейсовый автобус. Также огонь охватил две легковые автомашины, которые целиком сгорели.Место, по которому боевики нанесли, удар, является одним из самых оживленных в городе. Рядом расположены городской ЗАГС, торговый центр Green Plaza, Центральный универмаг, два трамвайных кольца, Дом детского творчества, парк «Сокол», а также несколько учебных заведений, в том числе республиканская консерватория и главный корпус Донецкого технического университета.Помимо этого, сообщил Пушилин, украинские террористы обстреляли Куйбышевский район Донецка и при помощи БПЛА нанесли удар по водоканалу в Ясиноватой.Обстрелы ВСУ жилых кварталов и гражданской инфраструктуры в ДНР существенно усилились после начала российской военной спецоперации на Украине. Городские и республиканские власти регулярно сообщают о жертвах, пострадавших и разрушениях в регионе.