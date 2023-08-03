Служба и боевое применение немецкой магазинной винтовки Mauser 98k после окончания Второй мировой войны

В качестве трофеев страны, победившие во Второй мировой войне, суммарно получили количество немецких магазинных винтовок, достаточное для того, чтобы полностью оснастить ими армии нескольких европейских государств. Впоследствии эти винтовки под патрон 7,92×57 Mauser в течение десятилетий оставались в эксплуатации и являлись резервом на случай большой войны.
В послевоенное время в ряде стран выпуск винтовок немецкого образца продолжился, и они активно экспортировались. Часть винтовок, реализованных на внешнем рынке, оказалась в распоряжении разного рода нерегулярных формирований и национально-освободительных движений. Винтовки K98k с продольно скользящим затвором, несмотря на очень солидный возраст, до сих пор пользуются популярностью у охотников и предлагаются к продаже частным лицам.
Винтовка Mauser 98k
После завершения Первой мировой войны в вооруженных силах Германии имелись 7,92-мм винтовки и карабины, разработанные фирмой Gebrüder Mauser und Cie: Gewehr 98, Karabiner 98a и Karabiner 98b.
Винтовка Gewehr 98
На складах также находилось некоторое количество старых Gewehr 1888 и Karabiner 88.
Винтовка Gewehr 1888
Винтовка Gewehr 98 и карабины, созданные на её базе, отличались от модели Gewehr 1888 улучшенной конструкцией затвора и подающего механизма, а также измененным способом наполнения магазинной коробки.
Карабин Karabiner 98a
В 1935 году на вооружение поступила 7,92-мм винтовка Mauser 98k, больше известная как Karabiner 98k или K98k. В этой винтовке использовались удачные технические решения, реализованные ранее в моделях Standardmodell (Mauser Model 1924/33) и Karabiner 98b. Несмотря на название Karabiner 98k – это оружие являлось полноценной пехотной винтовкой, и по длине было сравнимо с образцами, имевшимися в других странах.
Винтовка K98k
По сравнению с исходной моделью Gewehr 98, принятой в 1898 году, усовершенствованная винтовка K98k имела более короткий ствол (600 мм вместо 740 мм). Была незначительно уменьшена длина ложи, и в ней появилась выемка под отогнутую вниз рукоятку затвора. Вместо «пехотных» антабок Gewehr 98 на K98k передняя антабка объединена в одну деталь с задним ложевым кольцом, а вместо задней антабки имеется сквозная прорезь в прикладе. Был введён новый штык-нож SG 84/98, существенно более короткий и лёгкий, чем штыки, применявшиеся на ранних моделях. Винтовка K98k комплектовалась коротким шомполом.
Для того чтобы произвести чистку канала ствола, необходимо свинтить вместе два шомпола. Деревянная ложа имеет полупистолетную рукоятку, характерную для охотничьего оружия. Стальной затыльник приклада выполнен с дверцей, закрывающей отделение для принадлежности к оружию. С целью удешевления стоимости изготовления в 1937 году деревянные части стали заменять ламинатом.
Для горнострелковых войск и десантников с 1940 года на предприятии Waffenwerke Brünn в Чехии выпускался карабин Gebirgsjägerkarabiner Gewehr 33/40 со стволом длиной 490 мм, общая длина – 995 мм, масса без патронов – 3,5 кг.
Карабин Gebirgsjägerkarabiner Gewehr 33/40
Завод Mauser Oberndorf сдал небольшое по военным меркам количество карабинов со складным прикладом (Klappschaft) и со съемным стволом (Abnehmbarer Lauf).
В конце 1944 года началось производство упрощённого варианта K98k, известного как Kriegsmodell («военная модель»). Данная модификация имела ряд изменений, направленных на снижение стоимости и трудоёмкости производства при некотором ухудшении качества изготовления и отделки. Также снизился ресурс ствола и ухудшилась точность стрельбы.
Выпуск винтовок K98k осуществлялся на десяти предприятиях в Германии, Австрии и Чехии. Кроме того, K98k с небольшими изменениями и иногда под патроны другого калибра выпускались в Швеции, Аргентине, Испании, Иране, Перу, Чили и Мексике.
Всего с 1935 по 1945 год немецкие предприятия и заводы на оккупированных территориях сдали более 14 млн винтовок. К этому количеству также надо приплюсовать винтовки «Маузер», произведённые в Германии до 1935 и захваченные в других странах.
В зависимости от производителя и года выпуска масса винтовки составляла 3,8–4 кг. Длина – 1 110 мм. Для стрельбы из K98k обычно использовался патрон 7,92×57 мм sS Patrone, первоначально разработанный для применения на дальних дистанциях, с тяжёлой остроконечной пулей массой 12,8 г. Начальная скорость пули около 760 м/с. Дульная энергия – 3 700 Дж. Неотъёмный коробчатый двухрядный магазин ёмкостью 5 патронов находится внутри ложи.
Снаряжение магазина патронами производится при открытом затворе через широкое верхнее окно в ствольной коробке из обойм на 5 патронов или по одному патрону. Прицельные приспособления состоят из мушки и секторного целика, регулируемого по дальности стрельбы от 100 до 1 000 метров.
Хорошо подготовленный стрелок способен произвести в минуту 12 прицельных выстрелов. Эффективная дальность стрельбы по точечным целям с механическими прицельными приспособлениями составляла 400–450 м. Снайперская винтовка с оптическим прицелом могла поражать те же цели с высокой вероятностью на дальности до 700 м. Для установки оптических прицелов отбирались винтовки с лучшей кучностью боя.
Чаще всего использовались четырёхкратные прицелы ZF39 или упрощённые полуторакратные ZF41. В 1943 году был принят четырёхкратный телескопический прицел ZF43.
Всего для немецких вооружённых сил было выпущено около 132 000 снайперских винтовок.
Весной 1942 года на вооружение поступил винтовочный гранатомёт Gewehrgranat Geraet 42, представлявший собой 30-мм мортирку, закрепляемую на дульной части винтовки. Отстрел гранат происходил при помощи холостого патрона. Прицельная дальность стрельбы кумулятивными противотанковыми гранатами составляла 40 м, бронепробиваемость по нормали – до 70 мм.
На дульной части винтовки K98k также мог крепиться подавитель звука выстрела HUB23, в паре с которым использовался специальный патрон Nahpatrone. Боеприпас с начальной скоростью пули 220 м/с обеспечивал уверенное поражение ростовой мишени на дальности до 200 м.
Винтовка K98k является одной из лучших магазинных винтовок с поворотным затвором. Она имеет высокую надёжность, прочность и большой эксплуатационный ресурс, проста и безопасна в обращении.
К моменту нападения на СССР действия пехотного отделения вермахта строились вокруг пулемёта МG 34, который обслуживали три человека. Унтер-офицеры могли быть вооружены пистолетами-пулемётами МР 28 или МР 38/40, а шесть стрелков – винтовками K98k.
Во время Второй мировой войны винтовки K98k являлись наиболее многочисленным видом стрелкового оружия в вооруженных силах нацистской Германии и широко использовались различными родами войск на всех театрах военных действий.
Послевоенное производство винтовок Mauser 98k
В 1946 году производственные мощности фирмы Mauser в Оберндорфе оказались во французской зоне оккупации, после чего промышленное оборудование было вывезено. Имеется информация, что из неиспользованного задела под контролем оккупационных властей осуществлялась сборка оружия, которое потом поступало во французские вооруженные силы и полицейские формирования или продавалось на внешнем рынке.
Завод Mauser, расположенный в окрестностях Берлина и оказавшийся в советской зоне оккупации, продолжил выпуск винтовок, которыми вооружали подразделения казарменной народной полиции ГДР.
Вновь изготовленными и бывшими в употреблении винтовками K98k оснащались военизированные отряды Kampfgruppen der Arbeiterklasse (нем. «Боевые группы рабочего класса»), которые считались подготовленным боеготовым резервом и вооружались в основном лёгким стрелковым оружием.
В англоязычных изданиях пишут, что в конце 1940-х – начале 1950-х некоторое количество 7,92-мм винтовок сдало чехословацкое предприятие Zbrojovka Brno, которое в годы оккупации носило наименование Waffenwerke Brünn. Однако непонятно, было ли это оружие произведено из новых деталей, или для сборки использовались комплектующие, выпущенные ранее.
Крупнейшим производителем в послевоенное время стало югославское предприятие Crvena Zastava. Новые винтовки имели обозначение М-48, а собранные из деталей, выпущенных в Германии, или капитально отремонтированные немецкие экземпляры именовались М-98/48. Винтовки М-48 и М-98/48 вместе с аутентичными трофейными K98k поступали в пехотные части Югославской народной армии. Западные авторы пишут, что «Маузеры» югославского производства по своим характеристикам не отличались от германских.
В модификации M-48A, появившейся в 1952 году, были внесены изменения, направленные на удешевление и упрощение производственного процесса.
В 1956 году завод Crvena Zastava преступил к выпуску модели М-48В, на которой некоторые детали стали штампованными. Тем не менее эти винтовки по качеству не уступали немецким.
Винтовка М-48ВО
Экспортная модель известна как М-48ВО, от М-48В она отличалась отсутствием маркировки и серийного номера на ствольной коробке, которые должны были наноситься в стране-покупателе. Часть экспортных винтовок по желанию заказчика маркировалась на предприятии-изготовителе. Выпуск 7,92-мм «Маузеров» в Югославии продолжался до 1965 года. Заказчиками винтовок М-48ВО являлись Египет, Мьянма, Сирия, Индонезия и Ирак.
Некоторые страны, в армиях которых в послевоенное время имелись винтовки K98k, переделали их в соответствии со своими нуждами. Так, Норвегия в 1950-е годы большую часть винтовок, произведенных в Германии, адаптировала под американский патрон .30-06 Springfield (7,62×63 мм).
После того как в качестве стандартного винтовочно-пулемётного патрона в Североатлантическом альянсе был принят патрон 308 Winchester (7,62×51 мм), также известный как 7.62 NATO, ряд государств в конце 1950-х – начале 1960-х переоборудовали свои «Маузеры» под натовский боеприпас.
Послевоенное использование винтовок Mauser 98k
После окончания Второй мировой на советских складах скопилось около 3 млн пригодных к дальнейшему использованию немецких винтовок. Наши войска также захватили около 2 млрд 7,92-мм винтовочных патронов, и германские K98k, переданные на базы хранения, стали резервом на случай новой войны. При необходимости трофейные винтовки, пригодные к дальнейшему использованию, ремонтировали, после чего учитывали и консервировали.
Большое количество немецких винтовок осталось на территориях, освобождённых союзниками по антигитлеровской коалиции.
Склад трофейного оружия на аэродроме Сола, Норвегия. 1945 год
Оригинальные немецкие винтовки K98k, а также их клоны, изготовленные в других странах, после окончания войны находились в активной эксплуатации более 20 лет, а в резерве кое-где дотянули до XXI века. В ряде государств они до сих пор используются в качестве церемониальных карабинов.
В послевоенное время стрелковое оружие, произведённое в Третьем рейхе, по причине дешевизны пользовалось популярностью на мировом рынке. Небогатые государства активно покупали немецкие винтовки, обладавшие хорошими служебно-эксплуатационными и боевыми характеристиками.
Несмотря на то, что в послевоенное время появилось множество полуавтоматических и автоматических образцов индивидуального стрелкового оружия, 7,92-мм «Маузеры» в течение длительного периода стояли на вооружении в армиях многих государств в Европе, Азии, Африке, Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Параллельно с другими автоматами и магазинными винтовками K98k активно применялись в антиколониальных вооруженных конфликтах.
Иногда их можно было увидеть в руках абсолютно голых воинов, помимо огнестрельного оружия, вооруженных копьями.
Советский Союз передал часть захваченного немецкого оружия союзникам. Первым получателем крупной партии трофейных K98k стала коммунистическая Народно-освободительная армия Китая, ведущая вооружённую борьбу против Национально-революционной армии Гоминьдана.
С учётом того, что в Китае с 1930-х годов осуществлялся лицензионный выпуск немецких винтовок и 7,92-мм патронов, с освоением доставленных из СССР трофейных K98k проблем не возникло. Значительное количество винтовок K98k в годы корейской войны имелось и армии КНДР, и в распоряжении китайских добровольцев. В вооруженных силах континентального Китая и Северной Кореи винтовки «Маузер» использовались до середины 1960-х годов и числились в резерве до конца 1980-х.
Французы вооружали винтовками K98k вспомогательные подразделения и туземные отряды, воевавшие на стороне колониальной администрации в Индокитае и Алжире. Полицейские силы префектуры Парижа и Республиканский корпус безопасности до 1992 года использовал немецкие K98k наряду с французскими винтовками MAS Modèle 36, оснащённые ружейными гранатомётами, для стрельбы гранатами со слезоточивым газом.
Винтовки «Маузер» под патрон 7,92×57 мм активно воевали в Индокитае со второй половины 1940 до конца 1970-х.
Это были винтовки, переданные Советским Союзом и Китаем, а также захваченные у формирований, сражавшихся на стороне французов.
Винтовками «Маузер» была вооружена значительная часть армии Северного Вьетнама и партизан, действующих на юге страны, и с середины 1960-х это оружие применялось против американских войск.
Нередко винтовки «Маузер» немецкого, чехословацкого, польского и китайского производства становились трофеями американцев, и их передавали войскам Южного Вьетнама.
Примечательным является то, что стрелковое оружие, стоявшее ранее на вооружении вермахта и войск СС, на начальном этапе сыграло значительную роль в обеспечении обороноспособности еврейского государства.
Магазинные винтовки калибра 7,92-мм до середины 1970-х являлись оружием израильских резервистов.
В январе 1948 года Израиль заключил с Чехословакией контракт на поставку 4 500 винтовок K98k и vz.24 чешского и немецкого производства, а также 5 млн патронов. Всего же Чехословакия поставила Израилю 25 000 винтовок, более 5 000 пулеметов и свыше 54 млн патронов.
Португалия в начале 1950-х приобрела несколько десятков тысяч бывших в употреблении винтовок K98k, которыми впоследствии вооружали личный состав, задействованный в противопартизанских операциях в Африке с 1961 по 1974 год. В португальской армии немецкие винтовки имели обозначение Espingarda 8 mm Mauser m/938.
Магазинные «Маузеры» в частях первой линии во второй половине 1960-х были заменены автоматическими винтовками G3 и FN FAL. Но Mauser m/938 до окончания колониальных войн оставались на вооружении вспомогательных, полицейских и туземных подразделений. Значительное количество магазинных винтовок попало в руки партизан и использовалось против бывших хозяев.
Во второй половине 1930-х годов афганское правительство осуществляло военно-техническое сотрудничество с Германией, и 7,92-мм винтовки официально стояли на вооружении афганской армии. В начале 1950-х Афганистан приобрёл крупную партию бывшего в употреблении оружия немецкого производства, а также 7,92-мм патроны.
После ввода в Афганистан «ограниченного контингента» K98k часто стреляли по советским солдатам и афганским военным. Впрочем, немецких винтовок у мятежников было всё же меньше, чем британских Lee-Enfield и советских винтовок Мосина образца 1891/1930 гг.
Стрелковое оружие, произведённое в нацистской Германии, Чехословакии и Югославии, с конца 1940-х до середины 1960-х арабские страны применяли в войнах с Израилем. Магазинные винтовки калибра 7,92-мм имелись в армиях всех арабских государств, входивших в антиизраильскую коалицию. В конце 1980-х большую часть винтовок «Маузеров» передали на хранение.
Впрочем, какое-то количество германских K98k, а также югославских и чехословацких клонов осталось на вооружении вспомогательных армейских подразделений, пограничников и нерегулярных формирований.
Имеется фотография, сделанная в 1980-е годы, на которой иракский диктатор Саддам Хусейн позирует с винтовкой югославского производства.
В ходе ирано-иракской войны значительное количество иранских винтовок и пулемётов под патрон размерности 7,92×57 мм было захвачено иракскими войсками.
В 2003 году бывшие иранские пулемёты и винтовки калибра 7,92-мм, а также югославские М-48ВО и оригинальные немецкие K98k американские военнослужащие изымали у членов военизированных отрядов «Федаины Саддама».
Винтовка K98k, захваченная КМП США в 2003 году в Ираке
Помимо относительно «свежих» югославских, иранских и германских винтовок «Маузер», американские военные захватывали совсем уж раритетные Gewehr 98, выпущенные в кайзеровской Германии.
После того как в апреле 2003 года Багдад был взят американскими войсками, большая часть иракских арсеналов осталась без охраны. Согласно западным данным, разграблению подверглось более 130 оружейных складов, на которых хранилось немало магазинных винтовок.
Позже часть оружия удалось изъять и уничтожить, но некоторое количество «Маузеров» попало в руки исламистов. По всей видимости, это были винтовки, захваченные не только на иракских, но и на сирийских базах хранения.
Иногда попадались совсем уж экзотические образцы. Так, в ходе одного рейда американцы обнаружили тайник со снайперской винтовкой, которая представляла собой сильно переделанную K98k.
Оружие имело новый ствол с глушителем и оптический прицел ПСО-1, снятый с советской снайперской винтовки СВД.
Современное использование винтовок K98k и охотничьи карабины на их базе
В настоящее время большая часть винтовок, сделанных в Третьем рейхе, выведена из эксплуатации. Так, недавно появились фотоснимки, сделанные в одной из североафриканских стран, на которых запечатлены штабеля с магазинными «Маузерами».
Видно, что из-за ненадлежащих условий хранения эти винтовки находятся в плохом состоянии и вряд ли пригодны для дальнейшего использования.
Какое-то количество K98k, для стрельбы из которых применяются оригинальные патроны 7,92×57 Mauser, остались на вооружении полицейских и вспомогательных подразделений в странах третьего мира. Там же эксплуатируются винтовки, переделанные под боеприпас 7.62 NATO.
Столь завидное долголетие объясняется большим ресурсом, запасом прочности и высокой надёжностью K98k. В то же время совершенно очевидно, что винтовка, принятая на вооружение в 1935 году, безнадёжно устарела и во многом используется вынуждено.
Впрочем, старые магазинные винтовки при незначительном износе и должном уходе зачастую демонстрируют очень неплохую точность стрельбы, и разные иррегулярные формирования нередко используют их в качестве снайперских.
Снайпер курдского ополчения ведёт огонь по исламским боевикам. Его винтовка К98k оснащена гражданским охотничьим оптическим прицелом Zeiss. Снимок сделан на севере Ирака в 2016 году
Как уже говорилось выше, винтовки К98k остались в ротах почетного караула. Это связано с тем, что современные автоматы плохо подходят к парадной форме солдат, встречающих почётных гостей или участвующих в церемониальных мероприятиях.
Исправные винтовки с оригинальными клеймами и деталями, произведённые в годы войны, пользуются устойчивым спросом у коллекционеров. Их востребованность у покупателей объясняется тем, что многие хотят прикоснуться к истории и иметь раритетное оружие, из которого можно пострелять по мишеням.
До сих пор значительное количество бывших немецких винтовок используется для охоты. Так, в России под наименованием КО-98М1 покупателям предлагают оригинальные К98k.
Охотничий карабин КО-98М1
Также в продаже имеются: КО-98 – карабин, перестволенный под патрон .308 Win (7,62×51 мм). ВПО-115 – карабин под патрон .30-06 Springfield (7,62×63 мм). ВПО-116М – карабин под патрон .243 Winchester (6,2×52 мм).
С конца 1990-х компания Mauser Jagdwaffen GmbH, являющаяся дочкой корпорации SIG Sauer, выпускает охотничьи карабины Mauser M 98 и M 98 Magnum, которые конструктивно во многом повторяют винтовку К98k, но имеют ряд улучшений, ложе и приклад из древесины ценных пород.
Карабины серии Mauser M 98 изготавливаются под патроны 7×57 мм Mauser, .308 Winchester, .30-06 Springfield, 8×57 IS и 9,3×62 мм. Масса незаряженного оружия 3,6 кг. Длина ствола – 600 мм. Общая длина – 1 130 мм. Ёмкость магазина 5 патронов, при этом в стволе может находиться еще один патрон.
Охотничий карабин Mauser M 98 Magnum
Карабины Mauser M 98 Magnum предлагаются в калибрах .375 Holland & Holland Magnum с емкостью магазина 5 + 1, .416 Rigby и .450 Rigby с емкостью магазина 3 + 1 или 4 + 1. Затвор и ствольная коробка этой модели доработаны для использования мощных крупнокалиберных боеприпасов. Масса без патронов – 4,4 кг. Длина стола – 620 мм. Общая длина – 1 185 мм.
Цена базовой модели Mauser M 98 в Германии начинается от 6 800 евро. Но использование дорогостоящих опций и дополнительной отделки может увеличить стоимость многократно.
В России карабин базовой комплектации под патрон 8×57 IS стоит более 3 млн рублей.
Продолжение следует...