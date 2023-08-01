День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

Эффективность любой армии напрямую зависит от своевременной и качественной работы тылового обеспечения. Особую роль работа тыловых структур армии приобретает в период проведения военных кампаний, когда от своевременной поставки всего, начиная с продуктов питания, обмундирования, ГСМ, даже доставки корреспонденции и совсем не заканчивая своевременным подвозом боеприпасов, без преувеличения зависят жизни солдат и офицеров на передовой.Одной из причин поражение армии Наполеона в 1812 году военные историки называют нарушение логистики снабжения как во время наступления по огромной территории России, так и, особенно, в период фактического бегства французской армии из нашей страны, да еще в условиях суровой русской зимы. По пути из Москвы французов встречали опустевшие деревни. В конечном итоге, Бонапарт, боясь потерять власть в результате мятежа, в начале декабря бросил своих замерзающих и умирающих от голода солдат и бежал в Париж.Первым озаботился формированием регулярного снабжения войск всем необходимым великий российский правитель-реформатор Петр Первый. Император 18 февраля 1700 года издал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Однако полное самоопределение Войск тыла Красной Армии произошло как раз 1 августа 1941 года. В этот день Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР С. К. Тимошенко № 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Армии».Данным приказом в РККА были объединены в одну структуру под единым командованием начальника тыла все ранее разрозненные службы обеспечения армии. Красная Армия второй месяц отступала под натиском превосходящих на тот момент во всем сил немецко-фашистских захватчиков. Сталин понимал, что бесперебойное централизованное обеспечение армии всем необходимым имеет одно из решающих значений в подготовке будущих побед над врагом. С этого дня Тыл определился как самостоятельный вид или род Вооруженных сил Советского Союза.Первым начальником тыла в РККА был назначен заместитель Наркома Обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы А. В. Хрулёв. Новая должность начальника тыла была введена на всех фронтах и в армиях. Страна вставала на военные рельсы под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».Изначально профессиональным праздником всех военнослужащих и гражданских сотрудников тыловых служб ВС РФ 1 августа стал в 1998 году, когда министр обороны России 7 мая этого года подписал соответствующий приказ. Позднее эта дата стала Днем Тыла Вооруженных сил Российской Федерации согласно Указу президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «О 300-летии Тыла Вооруженных Сил».В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в систему Материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооруженных сил — технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России.После начала специальной военной операции в адрес тыловых служб ВС РФ звучало немало критики и нареканий, часть из которых можно назвать вполне справедливыми. Стоит отметить, что Минобороны России предприняло серьезные шаги в части оптимизации, улучшения работы, снятия определенных бюрократических препонов в работе МТО. К настоящему времени, что подтверждают военкоры и бойцы на передовой, большинство проблем с бесперебойным и достаточным снабжением войск всем необходимым в зоне СВО решены.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и гражданский персонал служб и войск тыла Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов тыла с профессиональным праздником. От вашей слаженной и самоотверженной работы сейчас зависит не только комфорт несения службы в российской армии, вы наравне с бойцами на передовой куете новую великую Победу России.