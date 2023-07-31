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Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию

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Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию

26 июля произошел очередной, уже пятый с 1960 года, госпереворот в Нигере. Между тем нынешняя ситуация выглядит весьма угрожающей, так как смена власти в этой африканской стране наносит серьезный удар по экономике Франции, что побуждает последнюю к жестким и решительным действиям.


Напомним, что солдаты нацгвардии задержали действующего лидера Нигера Мохаммеда Базума и отстранили его, а также правительство от власти. В то же время вместо прозападного президента страну временно возглавил генерал Абдурамана (Абдурахмана) Тчиани.

Естественно, на Западе данное событие вызвало бурю возмущений. Особенно в Париже, который теряет очередную из своих африканских вотчин. При этом для Франции Нигер играет огромную роль, так как является одним из основных экспортеров урана, обеспечивая 40% французской атомной энергетики.

В свою очередь, нужно подчеркнуть, что экономика Франции получает огромную прибыль, продавая вырабатываемую АЭС электроэнергию за рубеж. Прибыль эта выросла ещё и в связи с отказом Германии от своей атомной энергетики. Впрочем, здесь стоит сделать поправку, что так было до прошлого года. В 2022-м Париж и сам импортировал электроэнергию, снижение выработки которой на АЭС связывают с трудностями реакторного парка.

Если же Франция потеряет еще и уран из Нигера, то это может обернуться катастрофическими для ее экономки последствиями.

При этом есть большая вероятность того, что вышеупомянутый сценарий реализуется уже в ближайшее время. Все дело в том, что в ответ на заморозку финансовых операций Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки, новые власти данного государства заявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, пишет западная пресса.

Чем обернется для Нигера и для Франции решение временного правительства, покажет ближайшее будущее. Между тем новые власти страны ранее уже обвинили Париж в подготовке проведения военной операции с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохаммеда Базума.
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32 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:50
    +9
    Хорошая оплеуха френчам (если Нигер заднюю не включит) ! good

    зы Как бы Запад туда "миротворцев" не ввёл для "защиты демократии"...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:56
      +3
      Я так понимаю,что там появились "оркестранты"?Годно.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:00
        +4
        Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию


        Цитата: Nexcom
        Хорошая оплеуха френчам (если Нигер заднюю не включит) ! good

        Оплеуха та, что надо! good Как должная иностранным колонизаторам от АРМИИ НАРОДА! yes
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:43
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Я так понимаю,что там появились "оркестранты"?Годно.

        Так Нигер то рядом находится, где "оркестранты" ждут французов. А может уже появились.
    2. Комментарий был удален.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:02
      +6
      Помнится, когда законную власть в Ливии свергли путём убийства лидера страны, в Ираке путём оккупации её войсками НАТО,а на Украине путём госпереворота никто в Париже руки не заламывал и не угрожал пришедшим к власти в этих странах карами небесными, а тут возбудились вдруг не на шутку.

      Всё идёт своим чередом, мир меняется и спонсирование странами ЕС, включая Францию, нацистского режима на Украине рано или поздно аукнется европейским "цивилизаторам".

      За свободный от колониализма и колонизаторов Нигер drinks
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:06
        +3
        Нынешняя власть в Нигере ведет себя достаточно уверено.Значит чувствует поддержку и военную силу за собой.Похоже начал работать эффект бумеранга за то,что творили французы и иже с ними в Африке
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:35
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Нынешняя власть в Нигере ведет себя достаточно уверено.Значит чувствует поддержку и военную силу за собой.Похоже начал работать эффект бумеранга за то,что творили французы и иже с ними в Африке

          Пока то что известно о ВС Нигера не оставляет им шанса если Франция использует армию.
        2. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 15:41
          0
          Вспоминается фильм "Жандарм и жандарметки"... "Знаете, сколько нефти эта страна поставляет во Францию?! Вы у меня на велосипеды пересядете! Чтобы знали, каково нам без нефти!!"(С).
    4. ettore
      ettore Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: Nexcom
      Хорошая оплеуха френчам (если Нигер заднюю не включит) ! good

      зы Как бы Запад туда "миротворцев" не ввёл для "защиты демократии"...

      Гуманитарное вторжение с бомбёжками обеспечено.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:56
    +3
    в ответ на заморозку финансовых операций Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки, новые власти данного государства заявили о прекращении поставок золота и урана во Францию
    Вот тебе Макрон и "Юрьев день". Может не стоило с ходу пугать новые власти Нигера "карами французскими"?
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:56
    +3
    Да договорятся.. Что тем, что другим друг от друга деваться некуда особо.
    Мы же продолжаем поставлять нефть и газ в ЕС. Несмотря на текущие отношения.
    Неграм нужны валютные поступления. А французам нужен уран. Логистика вся выстроена, менять её накладно для всех сторон. Так что сейчас негры выбьют себе какие то преференции и поедут дальше.
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 15:15
      +1
      А немцам нужен был дешевый газ. Чо там сСП напомни?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:57
    0
    Вся Америка, вся Франция ищет сейчас Пригожина в Белоруссии?!
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:59
    +1
    Теперь Франция забудет про Украину, надолго. Надеюсь армия Нигера справится с французской интервенцией good drinks
    1. Старый Оператор
      Старый Оператор Сегодня, 15:42
      +1
      Надо бы в Нигер трофейное французское оружие их хохлорейха заслать, можно и немецкое с поленьевским
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:00
    +2
    Любопытно, что наши комментаторы-аналитики с бизнес фм называют этих ребят "хунтой".. вот такое наше информационное поле, причем официальное, потом удивляемся откуда у нас поджигатели и прочие борцы свободного мира
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:05
      0
      Ну так повелось называть группу военных устроивших захват власти "хунтой". Старые добрые времена. ну или как в книжке у Стругацких, "неизвестные отцы".
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: Копчёный
        Ну так повелось называть группу военных устроивших захват власти "хунтой". Старые добрые времена. ну или как в книжке у Стругацких, "неизвестные отцы".

        зачем же так финдиперсово....просто ребята пита...ы
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    +1
    Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
    . Это товар, его надо будет продавать.
    Начнётся торг, будут продавливать приемлемые, "справедливы" цены. Покупатель найдётся, уж больно товар хороший, потребный многим.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:47
      0
      в целом хорошо будет - коль Египет подсуетиться с секцией на своей товарной бирже.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:07
    +5
    А может пригласить генерала Абдурамана (Абдурахмана) Тчиани как советника Путина?
    Мужик с четырьмя яйцами. 2 себе оставит, а 2 Путину отдолжит.
  9. Niverhood
    Niverhood Сегодня, 15:08
    0
    Цитата: ИванИванов
    Любопытно, что наши комментаторы-аналитики с бизнес фм называют этих ребят "хунтой".. вот такое наше информационное поле, причем официальное, потом удивляемся откуда у нас поджигатели и прочие борцы свободного мира

    Дык она и есть хунта. Как и в Буркина-Фасо и много где ещё.
    Я просто не очень понимаю негативной коннотации к данному термину.
    Так-то и месье Наполеон Бонапарт во многом подходил под определение главаря военной хунты.
    С этими пока просто не ясно что дальше будет. Выйдет ли из этой хунты какой-нибудь новый лидер нации или просто провалятся.
  10. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:08
    0
    Теперь не хватает некого инцидента где пострадают иностранные граждане и будет операция Bonite 2.0
    Но первая скрипка будет у США, которые воспользуются французскими интересами и выдавят их в итоге, как было до того а Алжире и тд.
  11. Ив762
    Ив762 Сегодня, 15:10
    0
    Радостная новость Казахстану...., к стати а что с этой темой там...???... what

    .... stop ..... Секундочку.!.

    При этом для Франции Нигер играет огромную роль, так как является одним из основных экспортеров урана, обеспечивая 40% французской атомной энергетики.

    ...~what~...
    В самой Франции, по словам Стефана Ломма, директора ассоциации по наблюдению за состоянием ядерных реакторов, на долю урана из Нигера приходилось 15% от общего объема импорта урана." (https://rossaprimavera.ru/news/04f36192) (31 июля 2023)

    Кто-то тут врёт... request
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:15
    0
    Сырье для АЭС ,в мире пользуется очень серьезным спросом .Я не говорю про Китай или РФ ,те же союзники американцы легко перекупят у французов поставки. Ничего личного,просто бизнес
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:15
    +1
    чего теперь макарон делать будет?!
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:21
    +1
    Ну всё! Ждите демократические бомбы основанные на правилах! winked
    Срочно нужны пзрк.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:24
    +1
    Мне так кажется, что Китай перекупит объемы урана и золота, а взамен "плюшек" больше даст, чем басурмане.
  16. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:25
    +1
    Европейские колонии приобретают собственный голос и в этом им помогает Россия. Африка будет сотрудничать только с Россией.
  17. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 15:28
    0
    La France n'a aucune menace à proférer contre le coup d'état au Niger, c'est elle qui a créé le problème du djihadisme au Sahel en éliminant Khadafi en 2011, l'Armée Française , entre 2013 et 2022, a été incapable d'éradiquer ce djihadisme qu'elle avait créé ; enfin elle a approuvé le coup d'etat de Kiev en 2014, donc , 2 poids 2 mesures!
  18. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:34
    +1
    Цитата: Mishka78
    Да договорятся.. Что тем, что другим друг от друга деваться некуда особо.
    Мы же продолжаем поставлять нефть и газ в ЕС. Несмотря на текущие отношения.
    Неграм нужны валютные поступления. А французам нужен уран. Логистика вся выстроена, менять её накладно для всех сторон. Так что сейчас негры выбьют себе какие то преференции и поедут дальше.

    да если бы экспорт урана приносил Нигеру денег... Там сплошные западные компании в хозяевах. Нигеру принадлежит что-то около 17% акций совместного предприятия. Это и есть неоколониализм.
  19. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:57
    0
    Наконец то Макрончик заёмется своими внутренними проблемами