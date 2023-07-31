Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию

26 июля произошел очередной, уже пятый с 1960 года, госпереворот в Нигере. Между тем нынешняя ситуация выглядит весьма угрожающей, так как смена власти в этой африканской стране наносит серьезный удар по экономике Франции, что побуждает последнюю к жестким и решительным действиям.Напомним, что солдаты нацгвардии задержали действующего лидера Нигера Мохаммеда Базума и отстранили его, а также правительство от власти. В то же время вместо прозападного президента страну временно возглавил генерал Абдурамана (Абдурахмана) Тчиани.Естественно, на Западе данное событие вызвало бурю возмущений. Особенно в Париже, который теряет очередную из своих африканских вотчин. При этом для Франции Нигер играет огромную роль, так как является одним из основных экспортеров урана, обеспечивая 40% французской атомной энергетики.В свою очередь, нужно подчеркнуть, что экономика Франции получает огромную прибыль, продавая вырабатываемую АЭС электроэнергию за рубеж. Прибыль эта выросла ещё и в связи с отказом Германии от своей атомной энергетики. Впрочем, здесь стоит сделать поправку, что так было до прошлого года. В 2022-м Париж и сам импортировал электроэнергию, снижение выработки которой на АЭС связывают с трудностями реакторного парка.Если же Франция потеряет еще и уран из Нигера, то это может обернуться катастрофическими для ее экономки последствиями.При этом есть большая вероятность того, что вышеупомянутый сценарий реализуется уже в ближайшее время. Все дело в том, что в ответ на заморозку финансовых операций Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки, новые власти данного государства заявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, пишет западная пресса.Чем обернется для Нигера и для Франции решение временного правительства, покажет ближайшее будущее. Между тем новые власти страны ранее уже обвинили Париж в подготовке проведения военной операции с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохаммеда Базума.