День Железнодорожных войск Российской Федерации

Россия обладает одной из самых протяженных железнодорожных магистралей в мире, что неудивительно с учетом размеров нашей страны. По рельсам перевозятся миллионы тонн грузов как гражданского, так и военного назначения.
Первые в мире железнодорожные войска (ЖДВ) были созданы еще в середине 19 века именно в России. С ростом грузопотока, в том числе военного, по ж/д путям возникла необходимость формирования специального подразделения, которое и было создано по указу императора Николая I от 6 августа 1851 года. В специально сформированные семнадцать рот вошли 4340 человек, которым поручили заниматься охраной и эксплуатированием ж/д путей. Уже к началу ХХ века у Российской империи были одни из самых крупных и лучших в мире железнодорожных войск, насчитывающих 12 батальонов.
Впервые праздничную дату 6 августа военные железнодорожники России, все причастные к ЖДВ ВС РФ, в нашей стране начали отмечать в 1996 году после выхода соответствующего указа президента. В настоящее время День Железнодорожных войск отмечается как памятная дата в соответствии с указом главы государства от 18 июля 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Железнодорожные войска СССР были созданы на основании Приказа № 41 от 5 октября 1918 года Главнокомандующего всеми вооруженными силами Советской Республики.
С началом Великой Отечественной войны нагрузка на железнодорожную логистику в СССР возросла кратно. На юго-восток страны эшелоны вывозили целые заводы, эвакуировали мирных граждан, везли с фронта в тыл раненых, все это зачастую под бомбежками вражеской авиации. Обратно, на запад, непрерывным потоком шли составы с вооружениями, военной техникой, боеприпасами и солдатами.
После частичного снятия блокады с Ленинграда 18 января 1943 года вдоль берега Ладожского озера образовался свободный от немцев коридор шириной 8-11 километров. Руководство страны приняло решение построить по нему железную дорогу, чтобы хоть как-то помочь продолжающим умирать от голода ленинградцам.
В мороз, который доходил до -43 градусов, в основном ленинградские метростроевцы под огнем фашистов, преодолевая минные заграждения, на торфяных болотах за семнадцать дней построили 33 км дороги и три моста, включая мост через Неву длиной 1300 метров. Уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд, паровоз которого сейчас стоит на станции Волховстрой. В тот же день состав отправился на Большую землю.
К 25 марта удалось добиться прохода 20—25 составов за ночь, в мае уже стало проходить более 30. В результате в Ленинград стало поступать в два с половиной раза больше грузов, чем по ледовой «Дороге жизни» через Ладогу. В возведении этих путей, которые в народе прозвали «Коридором смерти» из-за постоянных артобстрелов и авианалетов немцев, поддержании их в рабочем состоянии участвовали и военнослужащие Железнодорожных войск СССР.
Всего за время войны 1941-1945 годов солдаты ЖДВ вместе с гражданскими работниками проложили более 120 тыс. км рельсов, построили 15 тысяч защитных сооружений и три тысячи мостов. Саперы Железнодорожных войск разминировали пути и обеспечивали поддержку почти всех наступательных и оборонительных операций.
Железнодорожные войска – род специальных войск в составе Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (с 2005 до 2010 года входили в состав Тыла ВС РФ), входящий в систему обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства. В задачи военных железнодорожников входят восстановление, строительство, эксплуатация, создание заграждений и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. Также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф, военных действий и других конфликтов.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и гражданский персонал Железнодорожных войск России, ветеранов с профессиональным праздником. Вот уже более ста лет вы самоотверженно служили и служите Отечеству, решая не только сложные, но и порою опасные задачи, обеспечивающие бесперебойную транспортировку по российским железным дорогам военных грузов. Сейчас ваш труд как никогда важен и с учетом проведения специальной военной операции.