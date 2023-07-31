Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны РФ: Интенсивность ударов по украинским военным объектам увеличена в разы

16
Министр обороны РФ: Интенсивность ударов по украинским военным объектам увеличена в разы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию в районе проведения специальной военной операции на Украине, подчеркнул, что командование ВСУ отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Однако, благодаря грамотно построенной системе обороны, умелой организации системы огня, а также профессионализму, упорству и выдержке российских военнослужащих, удалось не допустить продвижения противника.


Министр обороны отметил, что только в течение двух дней, 26 - 27 июля, боевых действий на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Работино бойцами ВС РФ было уничтожено более 400 боевиков киевского режима и 63 единицы бронетехники: 31 танк, из них три немецких танка Leopard и два французских, а также 32 единицы боевых бронированных машин.

По данным МО РФ, за месяц боев противник потерял 20824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. Среди прочего ВСУ потеряли 10 немецких танков Leopard, 11 БМП Bradley и 40 артиллерийских систем М777 производства США, а также 50 САУ, поставленных Великобританией, США, Германией, Францией и Польшей.

Шойгу в очередной раз подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а только приводит к затягиванию вооруженного конфликта. На фоне безуспешного "контрнаступления" украинской армии киевский режим при поддержке западных кураторов сосредоточил свои усилия на проведении террористических атак, целями которых становятся объекты гражданской инфраструктуры на территории России.

Российским руководством приняты дополнительные меры, направленные на повышение защиты от нападений с воздуха и моря. Также в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе используемых для обеспечения терактов.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:13
    +9
    Ударов ВКС РФ по мостам и туннелям было примерно 0,0. Теперь их к-во увеличено в разы.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:15
      +4
      Да и интервью начал раздавать налево и направо! laughing
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 16:01
        +1
        Ну осмелел, памперсы просохли с июня месяца . Да и вагнера далеко , в Белоруссии . Так то можно и перья распушить
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:15
      +4
      Интенсивность ударов нужно увеличивать пока наши миролюбивые чиновники не заключили что-то вроде весеннего перемирия 2022 года или пресловутой "Зерновой сделки" angry
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:14
    +1
    Даже интересно, мы наконец увидим сеть раннего предупреждения ударов беспилотников. Тем более что локально парни это уже делают, размещая датчики на метеозондах - Соловьев как то показал в одном из майских репортажей.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:15
    +4
    Однако, благодаря <... >профессионализму, упорству и выдержке российских военнослужащих, удалось не допустить продвижения противника.

    Вот это самое главное. Бойцы, на передовой, делают возможное и невозможное и зачастую не благодаря, а вопреки не дают ВСУкам развить, какой бы то ни было, успех.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:17
    -3
    Шойгу в очередной раз подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а только приводит к затягиванию вооруженного конфликта.
    . Не, не, нам это тоже не в радость, есть потери как людские, так и вообще.
    Ещё, надо чётко осознавать, что наращивание военного производства, это палка о двух концах именно из за специфики нашей промышленности. У нас военное производство, фактически отделена от гражданского сектора и если там прибыло, то в остальных местах вполне себе УБЫЛО!!! И долгосрочной перспективе это, обязательно скажется на всем народном хозяйстве и вряд ли положительно.
    Остаётся только гадать и надеятся, что у нас найдутся умные головы способные это осознать и как то компенсировать перекос, сбалансировать ситуацию в пиемлемых рамках!!! soldier
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: rocket757
      нас найдутся умные головы способные это осознать и как то компенсировать перекос,

      Все уже придумано до нас. Достаточно посмотреть как ведут себя западные компании в местах окупаци их войск. Они даже в Сирии умудряются досихпор воровать нефть.
  5. Комментарий был удален.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:25
    +1
    Отвечать надо так, чтобы Зеленский забился в свой бункер на глубине 60-ти метров и не выходил оттуда никогда.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:26
    +2
    Говорят, салорэйх массово применяет кассеты. Шойгу сдержит обещание по их применению с нашей стороны, или его Гарант сдерживает?
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:27
    +6
    Я старый, я больше ничего не могу.
    Подпись под фото...Комментарии излишни...
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:40
    -1
    Ну не знаю, пин,до,сы во Вьетнаме тратили по 100 000 баксов на убийство одного северо-вьетнамца, почему мы не можем запустить фронтовую авиацию по полной программе, включая ТУ-22М3 с фаб 3000? Да хотя бы 1000-е, ну 500-е как самое гуманное оружие, бандеровцы не сдаются, сдаются х,ох,лы. Опять договорник с Западом, а народ России, спросите, он не хочет западных ценностей, пидерастии, инцеста, педофилии am
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:46
    0
    Ждём октябрь .
    Будут изменения в сво.
  11. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 16:00
    0
    Надо же, вместо Конашенка сам начал.
    К чему-то готовится.
  12. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:04
    0
    Я помню как этот деятель в марте прошлого года докладывал ВВП о полном господстве в воздухе и уничтожении укро ПВО.и где это господство??так что ему верить -себя не уважать.и как он разговорился,что то во время марша справедливости его не слышно было и не видно....
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:06
      0
      Видно теперь попустило. На поболтать пробило. Эт бывает. После большого перепуга.