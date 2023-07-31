Министр обороны РФ: Интенсивность ударов по украинским военным объектам увеличена в разы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию в районе проведения специальной военной операции на Украине, подчеркнул, что командование ВСУ отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Однако, благодаря грамотно построенной системе обороны, умелой организации системы огня, а также профессионализму, упорству и выдержке российских военнослужащих, удалось не допустить продвижения противника.
Министр обороны отметил, что только в течение двух дней, 26 - 27 июля, боевых действий на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Работино бойцами ВС РФ было уничтожено более 400 боевиков киевского режима и 63 единицы бронетехники: 31 танк, из них три немецких танка Leopard и два французских, а также 32 единицы боевых бронированных машин.
По данным МО РФ, за месяц боев противник потерял 20824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. Среди прочего ВСУ потеряли 10 немецких танков Leopard, 11 БМП Bradley и 40 артиллерийских систем М777 производства США, а также 50 САУ, поставленных Великобританией, США, Германией, Францией и Польшей.
Шойгу в очередной раз подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а только приводит к затягиванию вооруженного конфликта. На фоне безуспешного "контрнаступления" украинской армии киевский режим при поддержке западных кураторов сосредоточил свои усилия на проведении террористических атак, целями которых становятся объекты гражданской инфраструктуры на территории России.
Российским руководством приняты дополнительные меры, направленные на повышение защиты от нападений с воздуха и моря. Также в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе используемых для обеспечения терактов.