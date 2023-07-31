Рождаемость на Украине упала до антирекорда за всю современную историю страны

Пока режим Зеленского продолжает заявлять о «необходимости победить Россию на поле боя», ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Застолбив за собой статус самой бедной страны Европы, Украина теперь показывает ещё и демографические антирекорды.
По последним данным, рождаемость на Украине упала до самых низких за всю современную историю Украины показателей. Так, в стране с некогда 50-миллионным населением, с января по июнь текущего года родилось около 96,7 тысяч детей. Это почти на 30 процентов меньше показателей первого полугодия 2021 года. И это, на что обращают внимание на самой Украине, даже меньше показателей января-июня 2022-го.
Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по снижению рождаемости и по оттоку населения. С 1991 года численность населения Украины упала как минимум вдвое. Причём ситуация продолжает усугубляться. Более чем негативное «лидерство».
Причиной масштабного снижения рождаемости на Украине является как отток населения из страны, так и гибель мужчин на фронтах.
По оценкам западных экспертов, если правительству Украины не удастся в ближайшие годы вернуть в страну подавляющее большинство уехавших за рубеж женщин фертильного возраста, то демографическая пропасть будет тотальной. Уже к 2025 году в таком случае годовая рождаемость на Украине упадёт в лучшем случае до 130 тысяч младенцев, что в разы меньше показателей смертности.