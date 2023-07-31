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Рождаемость на Украине упала до антирекорда за всю современную историю страны

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Рождаемость на Украине упала до антирекорда за всю современную историю страны

Пока режим Зеленского продолжает заявлять о «необходимости победить Россию на поле боя», ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Застолбив за собой статус самой бедной страны Европы, Украина теперь показывает ещё и демографические антирекорды.


По последним данным, рождаемость на Украине упала до самых низких за всю современную историю Украины показателей. Так, в стране с некогда 50-миллионным населением, с января по июнь текущего года родилось около 96,7 тысяч детей. Это почти на 30 процентов меньше показателей первого полугодия 2021 года. И это, на что обращают внимание на самой Украине, даже меньше показателей января-июня 2022-го.

Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по снижению рождаемости и по оттоку населения. С 1991 года численность населения Украины упала как минимум вдвое. Причём ситуация продолжает усугубляться. Более чем негативное «лидерство».

Причиной масштабного снижения рождаемости на Украине является как отток населения из страны, так и гибель мужчин на фронтах.

По оценкам западных экспертов, если правительству Украины не удастся в ближайшие годы вернуть в страну подавляющее большинство уехавших за рубеж женщин фертильного возраста, то демографическая пропасть будет тотальной. Уже к 2025 году в таком случае годовая рождаемость на Украине упадёт в лучшем случае до 130 тысяч младенцев, что в разы меньше показателей смертности.
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 15:41
      +6

      Да у нас судя по всему тоже не лучше дела обстоят....
      Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в России на 2022 год составляли:
      Родилось, чел.: 1 306 162 чел.
      Умерло, чел.: 1 905 778 чел.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:48
        +3
        Так ведь идет война,и надо показать ,что у врага совсем хреново во всех показателях.Экономике,демографии,потерях итд.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:49
        +3
        Цитата: Датчанин
        Да у нас судя по всему тоже не лучше дела обстоят

        Судя по тому, с какой скоростью удалили мой комментарий с данными, взятыми из официальных источников, снижение рождаемости на Украине должно волновать нас больше, чем демографическое положение в собственной стране?!
        Или вы думаете, что народ не знает, что с 1990 года население России проваливается в демографическую яму?
        Когда-то в юности я очень хорошо относился к украинкам и у меня не было к ним никакой неприязни...
        1. Датчанин
          Датчанин Сегодня, 15:59
          0
          В 90 ещё ничего было.... Всех хуже рождаемость была в 2000 году.....1,26 млн. человек...а в 2022 у нас 1, 31млн и судя по всему в скором времени цифры будут ниже......и будет очередной рекорд
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:00
        0
        в стране с некогда 50-миллионным населением, с января по июнь текущего года родилось около 96,7 тысяч детей.


        Округлим и получим 100 тыс. рождённых за полгода,или это 200 тыс.рождённых за год,или 2 млн. рождённых за 10 лет,или 6 млн. рождённых за 30 лет,или 12 млн. рождённых за 60 лет.Впринципе для нынешней Украины неудивительно.
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:32
    +3
    Это печально, славяне вырождаются, даже такие.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 15:47
      +2
      Потомки доисторических укров себя славянами не считают hi .
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 16:03
        0
        Мало ли чего они там не считают. Бык считающий себя павлином, им не будет никогда. Разве что спустя много поколений, с кем то перемешаются до неузнаваемости. request
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:34
    +3
    Гарны дивчины поменяли своих Панасов на европейских мужчин.Европейские мужчины ещё не знают каких " змеюк " они у себя на груди пригрели,скоро узнают.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 15:46
      +1
      Что сказать? Пусть скачут дальше. Кружевные труселя они уже получили. А, их куколды, планомерно в боях выводятся из истории.Демографию заполнят другие.
  4. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 15:40
    +1
    Женщин, допустим, вернуть можно. Как их заставить рожать? Разве что принудительную ЭКО- мобилизацию объявить...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: RuAbel
      Женщин, допустим, вернуть можно. Как их заставить рожать?

      Можно привлечь к решению проблемы создав правильные условия и изменив буржуазную мораль на ту, что была в СССР.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 16:01
        0
        Чтобы заменить буржуазную мораль на ту, что была в СССР, надо сначала заменить текущий строй на тот, что был в СССР.

        А то рассказы про коллективизм не приживутся там, где больше всего ценится успех именно личный.

        Но я за, если что
  5. Комментарий был удален.
  6. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:51
    +1
    Ну и замечательно. Чем меньше их родится, тем меньше их надо будет денацифицировать и демилитаризировать.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:55
    +1
    Поздно пить горилку, ну вернете баб и что, кто такое количество осеменять будет если мужиков сами же и выбили?а ростить кормить одевать детей кто, и на что? Многоженство не прокатит там. Так что всё вмерла так вмерла, максимум на одну область не шибко крупную наберется населения и то если его со всей остальной страны туда упоковать,
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:58
    0
    Ну..Украину не ждёт исламизация..
  9. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:02
    0
    В Узбекистане рождается без малого 2000 детей каждый месяц! Молодые мамаши с колясками на каждом шагу!
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    0
    с января по июнь текущего года родилось около 96,7 тысяч детей.

    Легко подсчитать. Кратко - население оккупированной территории никак не больше, чем 18...20 млн.