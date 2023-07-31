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Секретарь Совбеза РФ: Действия НАТО носят агрессивный характер

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Секретарь Совбеза РФ: Действия НАТО носят агрессивный характер

Руководство НАТО лишний раз продемонстрировало, что его действия носят крайне агрессивный характер. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время своего выступления на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Республике Карелия. Как отметил экс-директор ФСБ, факт его агрессивной сущности был подтверждён на недавно прошедшем в Вильнюсе саммите стран-членов альянса.


Вот что высказал по этому поводу российский государственный деятель:

Данным военно-политическим блоком были утверждены планы по увеличению группировки войск, а также наращиванию военной инфраструктуры у границ России

Именно по этой причине, уточнил Патрушев, вопрос, связанный с обеспечением защиты и безопасности северо-западных границ страны, становится всё более насущным.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном им ранее по поводу того, что необходимо как можно скорее добиться демилитаризации Украины, которая представляет серьёзную угрозу как для РФ, так и для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главным образом в том, что касается разработки и использования ядерного, химического и биологического оружия. Более того, подчёркивал секретарь российского Совбеза, цели и задачи спецоперации должны быть обязательно достигнуты, поскольку от этого зависят жизни миллионов людей Донбасса, которых необходимо спасти от геноцида.
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:23
      0
      Защита жителей Донбасса и демилитаризация всей краины это одна и та же цель?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:07
        +1
        Патрушев:
        НАТО были утверждены планы по увеличению группировки войск, а также наращиванию военной инфраструктуры у границ России

        Странно what до этого НАТО у границ России всегда пекли печенья и варили варенья request
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:22
    +3
    Это все настолько очевидно.Вопрос в другом-необходимость противодействия этим агрессивным планам,и жесткая позиция по отношению к странам североатлантического альянса
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 16:35
      +3
      На сцену вышел очередной. В довесок к Пескову, Захаровой, ДАМе, Володину. и прочим. От их заявлений пользы- пшик. А насчет сыновей г-на Патрушева и заниаемых ими должностей давно уже "органам" покопаться. Только папа не позволит. Рука руку моет.

      Старший сын Дмитрий — министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Работал вице-президентом банка ВТБ. В мае 2012 года в возрасте 34 лет был назначен на пост председателя правления 4-го по величине банка России Россельхозбанка, входит в совет директоров ПАО «Газпром». 26 октября 2016 года указом президента РФ № 572 Дмитрий Патрушев «за большой вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплекса» награждён орденом Почёта.

      Младший сын Андрей в июле 2003 года окончил Академию ФСБ России, работал в ФСБ России в так называемом «промышленном» отделе, а в сентябре 2006 года назначен советником директора «Роснефти» Игоря Сечина. Через семь месяцев, в апреле 2007 года, указом президента Путина он был награждён орденом Почёта «за многолетнюю добросовестную работу». В настоящее время входит в состав Правления ПАО «Газпром нефть».
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:39
        0
        Все верно. У нас уже давно в госструктурах на высоких должностях люди появляются не благодаря способностям, а в подавляющем большинстве случаев по родству/кумовству/дружбе/по любви.
        1. bandabas
          bandabas Сегодня, 16:57
          +2
          Госструктуры- это одно. Сынки, дочки, жены, свояки и т.д. в коммерческих организациях давно уже правило. Куда не копни. Связь чиновнников и бизнеса hi . Хотя вроде уже не "90-е". hi . Продолжение наглости hi .
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:12
        0
        Цитата: bandabas
        Старший сын Дмитрий — министр сельского хозяйства Российской Федерации

        У Дмитрия работа получается. Молодец.
        Про младшего не знаю.
        А, самому Платоновичу, в силу возраста, пора-бы на преподавательскую деятельность.
  3. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 16:25
    0
    Действия НАТО направлены на уничтожении России, НАТО именно по этому поводу и зародилось
  4. Million
    Million Сегодня, 17:02
    +1
    С целями СВО какая то непонятка происходит.
    Собрались демилитаризировать и денафицировать Украину,но в самом начале спецоперации власти Украины попросили отойти от Киева и наш Верховный отдал приказ об отходе.
    Как так получилось?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:16
      +2
      Цитата: Million
      С целями СВО какая то непонятка происходит.
      Собрались демилитаризировать и денафицировать Украину,но в самом начале спецоперации власти Украины попросили отойти от Киева и наш Верховный отдал приказ об отходе.
      Как так получилось?

      Полагаю, рванули без продуманного Плана... на авось.
      А, "Авось", тем временем, перекупили США.
  5. aizen
    aizen Сегодня, 17:25
    0
    Спасибо, капитан Очевидность, что держишь нас в курсе
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:50
    0
    Вот что высказал по этому поводу российский государственный деятель:

    Данным военно-политическим блоком были утверждены планы по увеличению группировки войск, а также наращиванию военной инфраструктуры у границ России
    Мольбы Патрушева да Шойгу в уши. Авось да услышит... hi yes