Руководство НАТО лишний раз продемонстрировало, что его действия носят крайне агрессивный характер. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время своего выступления на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Республике Карелия. Как отметил экс-директор ФСБ, факт его агрессивной сущности был подтверждён на недавно прошедшем в Вильнюсе саммите стран-членов альянса.
Вот что высказал по этому поводу российский государственный деятель:
Данным военно-политическим блоком были утверждены планы по увеличению группировки войск, а также наращиванию военной инфраструктуры у границ России
Именно по этой причине, уточнил Патрушев, вопрос, связанный с обеспечением защиты и безопасности северо-западных границ страны, становится всё более насущным.
В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном им ранее по поводу того, что необходимо как можно скорее добиться демилитаризации Украины, которая представляет серьёзную угрозу как для РФ, так и для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главным образом в том, что касается разработки и использования ядерного, химического и биологического оружия. Более того, подчёркивал секретарь российского Совбеза, цели и задачи спецоперации должны быть обязательно достигнуты, поскольку от этого зависят жизни миллионов людей Донбасса, которых необходимо спасти от геноцида.