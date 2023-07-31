Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования для БПЛА

То, что БПЛА являются незаменимым средством в современных конфликтах, уже ни у кого не вызывает сомнений. При этом свою лепту в боевые действия вносят как армейские, так и гражданские дроны.
Стоит отметить, что если говорить о сегодняшнем противостоянии российской и украинской армий, то обе стороны активно используют китайские беспилотники. При этом уже осенью с данными аппаратами может возникнуть проблема, по крайней мере, с некоторыми комплектующими, использующимися для дронов.
Так, с 1 сентября власти КНР вводят запрет на экспорт некоторого оборудования, имеющего прямую связь с БПЛА, без специального разрешения, сообщает Минкоммерции КНР. Речь идет о двигателях мощнее 16 кВт, радиолокаторах, оборудовании связи, лазерных прицелах, а также приборах для создания инфракрасных изображений.
В ведомстве отметили, что данное решение продиктовано необходимостью защиты национальной безопасности. В Министерстве коммерции Китая пояснили, что сфера БПЛА стремительно расширяется, в связи с чем дроны, имеющие высокие технические характеристики, могут использоваться в военных целях.
Стоит подчеркнуть, что слова представителей китайского министерства имеют под собой реальную почву. Одним из наиболее востребованных дронов в зоне СВО является DJI Mavic – гражданский квадрокоптер, который производится в КНР.
С другой стороны, остается открытым вопрос: кто получит вышеупомянутое «специальное разрешение» на экспорт данной продукции, а также, кому она будет поставляться.