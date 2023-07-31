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Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования для БПЛА

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Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования для БПЛА

То, что БПЛА являются незаменимым средством в современных конфликтах, уже ни у кого не вызывает сомнений. При этом свою лепту в боевые действия вносят как армейские, так и гражданские дроны.


Стоит отметить, что если говорить о сегодняшнем противостоянии российской и украинской армий, то обе стороны активно используют китайские беспилотники. При этом уже осенью с данными аппаратами может возникнуть проблема, по крайней мере, с некоторыми комплектующими, использующимися для дронов.

Так, с 1 сентября власти КНР вводят запрет на экспорт некоторого оборудования, имеющего прямую связь с БПЛА, без специального разрешения, сообщает Минкоммерции КНР. Речь идет о двигателях мощнее 16 кВт, радиолокаторах, оборудовании связи, лазерных прицелах, а также приборах для создания инфракрасных изображений.

В ведомстве отметили, что данное решение продиктовано необходимостью защиты национальной безопасности. В Министерстве коммерции Китая пояснили, что сфера БПЛА стремительно расширяется, в связи с чем дроны, имеющие высокие технические характеристики, могут использоваться в военных целях.

Стоит подчеркнуть, что слова представителей китайского министерства имеют под собой реальную почву. Одним из наиболее востребованных дронов в зоне СВО является DJI Mavic – гражданский квадрокоптер, который производится в КНР.

С другой стороны, остается открытым вопрос: кто получит вышеупомянутое «специальное разрешение» на экспорт данной продукции, а также, кому она будет поставляться.
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52 комментария
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:19
    -4
    В ведомстве отметили, что данное решение продиктовано необходимостью защиты национальной безопасности.
    китай готовится к своей СВО
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:28
      +2
      Нет. Китай хочет ослабления России. Китай хочет заморозки конфликта, но заморозка конфликта на текущем этапе - это стратегическое поражение России, даже при формальной победе, когда 4 бывшие украинские области и Крым остаются под контролем России. При этом Китай не хочет разгрома России, а хочет взять её под контроль как послушного ведомого, попутно поживившись российскими технологиями военного, авиа- и ракетно-космического профиля.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:31
        -1
        согласен с вами, кроме
        российскими технологиями военного, авиа- и ракетно-космического профиля.
        - в этом китай нас переплюнул уже!
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 16:40
          +7
          Не переплюнул. Сложности, испытываемые китайцами при реализации своих планов происходят от недостатка передовых технологий, а в РФ - от недостатка финансирования. Те же авиационные двигатели, в которых РФ на голову выше Китая, или технологии пассажирского широкофюзеляжного самолётостроения, с которыми у Китая тоже пока не очень. И громкие космические проекты Китая - это то, что либо уже было на практике осуществлено в России, либо было технически проработано, но законсервировано из-за недостатка финансирования.
          1. Владимир80
            Владимир80 Сегодня, 16:47
            0
            Те же авиационные двигатели, в которых РФ на голову выше Китая

            вот у китая есть двигатель для самолетов 5 поколения, а у нас нету... у китая есть свои гражданские самолеты, а у нас нету... да что самолеты - в рф не могут автомобиль свой сделать, лада на 50% из китайских комплектующих!!!!
            1. Roma-1977
              Roma-1977 Сегодня, 16:51
              +4
              Автомобиль - это всего лишь фетиш, созданный маркетологами для увеличения прибыли крупных корпораций. А вот грузовики, общественный транспорт и карьерная техника - вот что имеет реальное значение. Лучшие авиадвигатели, которыми располагает сейчас Китай - куплены им у России, и никак иначе. И скопировать их с приемлемым результатом у китайцев не получилось. Естественно, китайцам стыдно в этом признаться, поэтому они пускают пыль в глаза громкими заявлениями. Но факт есть факт.
              1. Владимир80
                Владимир80 Сегодня, 16:57
                +3
                Лучшие авиадвигатели, которыми располагает сейчас Китай - куплены им у России, и никак иначе

                странно, у рф есть двигатель для самолетов 5го поколения? - нет! у рф есть гражданские самолеты из отечественных комплектующих? - нет! у рф есть передовые разработки в космической сфере - нет! все что есть, это задел советских времен, а то что китай скопировал у нас и улучшил - это они молодцы! не надо стесняться копировать, хватит поддерживать патентное право придуманное американцами для сдерживания остального мира!!!
              2. военком Котёнок
                военком Котёнок Сегодня, 17:24
                +3
                Цитата: Roma-1977
                А вот грузовики, общественный транспорт и карьерная техника - вот что имеет реальное значение.

                Окей. Заголовки:
                Импорт строительной техники из КНР увеличился в 8 раз
                Российский рынок седельных тягачей: китайцы нарастили поставки в 50 раз, но этого мало
            2. Бывший солдат
              Бывший солдат Сегодня, 17:29
              +1
              вот у китая есть двигатель для самолетов 5 поколения,


              Когда он успел появиться?
              1. Владимир80
                Владимир80 Сегодня, 17:36
                0
                Когда он успел появиться?

                если не ошибаюсь, пару лет назад ... а у нас почти десять лет обещают и пока ничего не могут :(
        2. megadeth
          megadeth Сегодня, 17:36
          +1
          в этом китай нас переплюнул уже
          Все технологии передавались СССР и Россией или китайцы тупо копировали образцы военной техники. Назовите произведённый КНР стратегический ракетоносец или бомбардировщик, сейчас Россия СПРН им допиливает...Другое дело что, крупные западные компании, из-за дешёвой рабочей силы, перенесли свои производства в поднебесную, а китайцы воспользовались этим. Технологии им сами привезли...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:42
        0
        При этом Китай не хочет разгрома России, а хочет взять её под контроль как послушного ведомого,

        Россия и так уже у китая под пятой, вы о чём?
        попутно поживившись российскими технологиями военного, авиа- и ракетно-космического профиля.

        С 90х китай взял практически все наши технологии, а какие взять не получилось, сделал всё для закрытия тех производств. Всё основное ракетостроение и космос китая родом из 90х. Сейчас китай будет брать территориями и ресурсами, возможно специалистами, какие у нас ещё остались.
        1. Никелиум
          Никелиум Сегодня, 16:46
          +10
          Какими территориями? Китайцы со своего севера бегут. А уж наш север - холодильник для них.
          Ресурсы им и так поступают.
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 16:57
            +1
            Цитата: Никелиум
            Какими территориями? Китайцы со своего севера бегут. А уж наш север - холодильник для них.
            Ресурсы им и так поступают.

            Территории на которых они смогут поставить свои вредные производства. Теоритически территория принадлежит россии, а практически хозяевами будут китайцы, да и не только север их интересует, есть ещё байкал, алтай, владивосток.
            1. Катя_Иванова
              Катя_Иванова Сегодня, 17:04
              +1
              Цитата: Хорон
              [
              Территории на которых они смогут поставить свои вредные производства. Теоритически территория принадлежит россии, а практически хозяевами будут китайцы, да и не только север их интересует, есть ещё байкал, алтай, владивосток.

              А американцам оно надо?
            2. Бывший солдат
              Бывший солдат Сегодня, 17:35
              +1
              Территории на которых они смогут поставить свои вредные производства.

              Их мало беспокоят вредные производства на собственной территории. Открытие производств на территории Сибири и ДВ и связанными с этим логистика, трудовые ресурсы ну вообще издержки, сделают их продукцию менее конкурентной с другими производителями ЮВА, откуда никто никуда не переезжает.
            3. Monster_Fat
              Monster_Fat Сегодня, 17:44
              -1
              Китаю выгоден развал России, разделение её на враждующие между собой бантустаны, причём именно с гражданской войной и хаосом, что даст Китаю "официальный" повод ввести свои оккупационные войска под предлогом защиты "тяготеющего к Китаю населения" и занять нужные ему и давно желаемые территории России( часть из этих территорий Китай, до сих пор, считает своими). Китай- волк, ждущий своего часа.
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 17:52
                0
                Китаю выгоден развал России
                После гипотетического развала России Китай- следующий, и они это понимают. А на осколках России будут марионеточные правительства, которые будут (марионеточные же) агрессивно настроены против Китая. Удар со всех фронтов Китай не выдержит.
                1. Monster_Fat
                  Monster_Fat Сегодня, 18:23
                  +1
                  У Китая полтора миллиарда сплоченного населения. Остальной "демократический" мир будет дербанить тушку бывшего великого государства, грызясь между собой, за лакомые кусочки- им не до Китая будет. А потом, начнётся осваивание и интеграция отошедшего, начнутся браться "под свою руки" образовавшиеся квази государства и всё такое...- на это не один десяток лет уйдёт. Так, что Китаю ничего не грозит.
              2. Бывший солдат
                Бывший солдат Сегодня, 17:55
                0
                Китай- волк, ждущий своего часа.


                А кто сейчас не волк или гиена? lol
        2. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 16:54
          +2
          Эк вы хватили. Россия под пятой у рептилоидов. И под шапочкой из фольги.
      3. km-21
        km-21 Сегодня, 17:05
        +2
        Китай хочет ослабления России. Китай хочет заморозки конфликта, но заморозка конфликта на текущем этапе - это стратегическое поражение России

        Заморозка конфликта это та цель, к которой стремится Запад.
        Вы хотите сказать, что Китай работает на Запад?
      4. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 17:27
        0
        заморозка конфликта на текущем этапе - это стратегическое поражение России,


        Такая ситуация не выгодна Китаю. Ибо его собственные перспективы несколько затуманятся. В Вашингтоне снова поверят в свое всесилие.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:28
      +5
      Не удивлюсь если запрет коснётся только нас.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 16:41
        +2
        Именно так. Китайская микроэлектроника - это рычаг давления непосредственно на Россиию, а отнюдь не на страны Запада.
        1. vargo
          vargo Сегодня, 17:19
          -1
          Нет там такого давления как вы думаете. Уже сейчас электроники своей хватит чтобы лепить дроны свои собственные. Ограничения в этом плане просто не к месту, учитывая все сближения последнего времени. Я полагаю что наоборот хотят корректно отрубить поставщиков Украины, которая кстати сама на официальном уровне не закупает дроны из Китая, боясь огорчить США. Вот и думайте.
      2. km-21
        km-21 Сегодня, 17:11
        -2
        Не удивлюсь если запрет коснётся только нас.

        Если Китай начнет щемить Россию по критически значимым поставкам, то Россия будет вынуждена переходить на те виды вооружений, которые не зависят от Китая. Например, на ядерное оружие. Китайцам это надо?
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 17:16
          -1
          Россия будет вынуждена переходить на те виды вооружений, которые не зависят от Китая

          не думаю, нам никто не разрешит (!) его применять, я так понимаю даже кассетные боеприпасы мы "из гуманных" соображений не применяем :(
      3. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: ASAD
        Не удивлюсь если запрет коснётся только нас.
        Очень похоже, что это решение — реакция правительства Китая на доклад разведки США, который был публикован 4 дня назад: "О помощи, которую КНР оказывает России". Там среди прочего говорится о поставках дронов и их компонентов на $17млн.

        https://democrats-intelligence.house.gov/uploadedfiles/odni_report_on_chinese_support_to_russia.pdf
      4. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 18:12
        +1
        Американцы давят на Китай, чтобы те не поставляли электронику двойного назначения. Китайцы потихоньку уступают. Боятся потерять огромный американский рынок ширпотреба.
      5. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 18:26
        +1
        Не удивлюсь если запрет коснётся только нас.


        Насчет удивления чему-нибудь- так нас уже трудно чем либо. sad
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:30
    +3
    Вот облом! То наши купят на "Авито" (площадок много) китайский БПЛА,бейджик поменяют,и в уши дуют- разработали"неимеющийаналоговвмире"И цену ставят в несколько раз более. lol hi
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:35
    +1
    С другой стороны, остается открытым вопрос: кто получит вышеупомянутое «специальное разрешение» на экспорт данной продукции, а также, кому она будет поставляться.

    Не россия точно. Укропия тоже не получит такое разрешение, за неё его получит микробритания, германия или испания.
    Это будет удар скорее по российским интересам, чем по западным. Если у ког-то ещё есть иллюзии по поводу китайской помощи в противостоянии западу, то это уже клиника.
    1. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 18:35
      0
      Верно, у вас клиника. Китай помогает не западу, а себе и только себе....и это нормально.
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:37
    -1
    Цитата: Василенко Владимир
    китай готовится к своей СВО

    Думаю для своей армии они уже сделали качественный БПЛА.А что экспортируется-там гражданские варианты.Можно конечно использовать в войсках, при особенной нужде,когда своего нет. hi
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 16:48
      0
      Для китайцев их СВО - смерть. Они не - воины, а - торгаши, а для торгаша санкции - смерти подобно. В итоге амеры разденут Китай, отжав у них Гонконг, Макао, Тибет, Шанхай.
      1. vargo
        vargo Сегодня, 17:21
        0
        Проснитесь, у вас какой-то свой мир, со своими правилами и упрощенной логикой)
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 18:38
          0
          Откуда взялась эта чушь, что китайцы- не войны? Они свою империю как создавали? Как её защищали? Сколько жизней положили в борьбе с разными захватчиками и оккупантами и в интернациональных войнах. Да иногда терпели поражения, да иногда находились в упадке но всегда находили силы подняться и занять достойное положение в мире. Китайцы- "не войны", надо же такой бред нести. Величайший труд о войне "Искусство войны", актуальный и сейчас, написан именно китайцем Сунь-Цзы.
          1. Альф
            Альф Сегодня, 18:59
            0
            Цитата: Monster_Fat
            иногда терпели поражения

            Иногда ? Напомните, кого китайцы в войнах победили ?
            Цитата: Monster_Fat
            Величайший труд о войне "Искусство войны", актуальный и сейчас, написан именно китайцем Сунь-Цзы.

            А что в этом "величайшем" труде не было известно в других армиях ? Что, прежде чем врагу победить, его надо узнать ? Так основной принцип разведок всех стран-времен именно такой.
            Мое мнение такого, что этот труд распиарен самими китайцами.
            Цитата: Monster_Fat
            Сколько жизней положили в борьбе с разными захватчиками и оккупантами

            И как успехи ? Китайцы после очередного своего поражения просто, пользуясь своей офигенной численностью, растворяли завоевателей в себе, что никак не говорит о победе в войне.
            Цитата: Monster_Fat
            Сколько жизней положили в интернациональных войнах.

            И что это дало военному искусству ? Гражданская война в США что дала военному искусству ? А гражданские войны в средневековой Англии ?
            Даже в сражении за Даманский сколько было китаез и наших ? И чем это закончилось ? Победой китайских дипломатов, но не солдат.
            А Китая и Вьетнама ?
            О "грандиозных победах" Китая на Британией в 19-м веке даже говорить неохота, хоть там китайцы как минимум на нолик превосходили численностю британцев.
      2. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 18:30
        0
        В итоге амеры разденут Китай, отжав у них Гонконг, Макао, Тибет, Шанхай.


        Гонконг и Макао не очень давно вернули Китаю под его давлением. С тех пор Китай значительно усилился. Так что ваши предположения- мимо.

        Чтоб отжать Тибет, нужно его куда-то прижать. Кандидатов немного Монголия, Индия, Казахстан. Но толку от этого никакого для США.
      3. gsev
        gsev Сегодня, 19:08
        0
        Цитата: Никелиум
        Для китайцев их СВО - смерть. Они не - воины, а - торгаши,

        Китайские пехотинцы за пару месяцев отогнали бронетанковые войска США от реки Ялуцзян до 38 паралели. Причем в китайской пехотной дивизии первого штатного состава времен корейской войны была одна винтовка на 2 солдат, а вместо автотранспорта носильщики. Хваленые немецкие панцерваффе ни разу не стяжали подобного успеха в боях против американцев ни в Африке в 1943 ни в Европе в 1944-1945 годах.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 16:53
    +1
    Вообще мы их союзники и прикрываем друг другу спины. Очень активно у нас продвигался напротив об агрессиианлм Китае и их интересе в нашей Сибири. По факту Китай устремлён на юг, там все его притязания. Север Китая у них наименее заселен, что говорит о том что китайцы не горят желанием двигаться на север. Ресурсы мы и так взаимовыгодно продаем, что кстати нас сейчас очень выручает. Спасибо тем упорным и дальновидным политикам кто не повёлся западным внушениям.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:06
      +3
      Ну да, только не союзники, а мы для них удобный пожилой сосед, потихоньку раздающий имущество за недорого, лишь бы продолжить жить иллюзиями о былом величии...
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:07
      +3
      Согласен. Китаю абсолютно не нужно было вводить доп.ограничения, чтобы не продавать нам детали для беспилотников. Сам факт того, что они до сих пор продают их нам и продают нужное оборудование говорит о том, что Китаю сейчас выгодно поддерживать Россию.

      Если его действия приведут к тому, что Россия проиграет, то велик шанс, что на его границах тут же окажется НАТО. А это - блокада и конец. Поэтому, Китай будет помогать.

      Да и вообще, кто-то тут реально думает, что Россия начала СВО без обсуждения с Китаем? Я бы вообще предположил, что это не Российско-Украинский конфликт, а европейский фронт Американо - Китайского конфликта. Его первые горячие проявления. Пока не будет определён победитель в их противостоянии, конфликты будут вспыхивать то там, то тут
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:33
        0
        велик шанс, что на его границах тут же окажется НАТО. Поэтому, Китай будет помогать

        ну вот сколько лет нато готовило хох.лов? 8 лет с 2014, или 30 лет с 1991г. Поэтому, если мы "продуем" хох.лам, сколько лет нужно будет нато дойти до границы с китаем? 50??? ведь надо будет еще то, что останется от нас взять в нато или как-то иначе освоить территории...
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 18:25
          0
          В пару лет управятся. Надо только освоение территории начать не только со стороны Украины, а, например, Японией и США с Дальнего Востока и Арктики.
        2. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 18:48
          0
          Цитата: Владимир80
          Поэтому, если мы "продуем" хох.лам, сколько лет нужно будет нато дойти до границы с китаем? 50???

          Зачем НАТО куда-то идти? Они просто свергнут правительство и проставят у власти кого-нибудь вроде Горбачева или Ельцина.
  6. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:08
    +2
    Что за наезды на китайцев? Они уже 100 лет никак не могут Тайвань вернуть. А тут их некоторые уличают в притязаниях аж на Сибирь. Просто смешно! А американцы им позволят это? У американцев разве уже нет никаких притязаний?
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 17:27
    +1
    двигателях мощнее 16 кВт,
    ну это к мавикам отношения не имеет
  8. vargo
    vargo Сегодня, 17:27
    +1
    Уже давно все шло к тому чтобы чутка прикрыть открытый рынок самых популярных дронов Китая. Китаю хочется быть в стороне от конфликта, и скрыть реальные ограничения за формальными поводами. Сперва у нас в стране ограничивать покупки дронов стали, попутно закупая их же по военным линиям и вспомогательным компаниям. Теперь вот некое разрешение на экспорт, списки которых будут формироваться в особом порядке, явно тихом. Я напомню, Украина официально не закупает дроны в Китае, это делают прокладки и сторонние компании. Делается это намеренно чтобы не нервировать США. Вот и получится что отсеют всяких левых, поставщиков.
    А вообще надо смотреть, через пару месяцев после ввода ограничений будет уже точно понятно к чему оно было введено
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:39
    0
    Попытка тонко просочится сухим между струйками в ливень. И сша не обидеть и нас посторатся не разозлить. Мягкая дипломатия, типа нет бпла войнушка поутихнет может, правда где они сбыт на технику найдут теперь вопрос, ведь её обе стороны серым способом добывали.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:02
    +1
    Цитата: Monster_Fat
    Китаю выгоден развал России, разделение её на враждующие между собой бантустаны, причём именно с гражданской войной и хаосом, что даст Китаю "официальный" повод ввести свои оккупационные войска под предлогом защиты "тяготеющего к Китаю населения" и занять нужные ему и давно желаемые территории России( часть из этих территорий Китай, до сих пор, считает своими). Китай- волк, ждущий своего часа.

    Да-да, а потом скушают Китай.)) Или вы действительно думаете, что Китай в одиночку сможет противостоять "доброжелателям"?