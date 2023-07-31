Две вражеские атаки были отражены подразделениями ВС России вблизи населенных пунктов Кременная и Кузьмино на Краснолиманском направлении. Российские подразделения действовали при активной поддержке артиллеристов и армейской авиации.
Об этом на очередном брифинге сообщил представитель оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики
- рассказал он.
По его словам, здесь украинские войска потеряли примерно 140 боевиков.
Еще активнее действовали подразделения киевских силовиков на территории ДНР. Одиннадцать попыток штурма российских позиций боевиками ВСУ отражены на Донецком направлении. Они предпринимались украинскими военными в районе Марьинки, Майорска, Белогоровки, Водяного и ряда других населенных пунктов.
Российская артиллерия и авиация нанесли ряд эффективных ударов по скоплениям живой силы и техники в Краматорске, Константиновке и других населенных пунктах ДНР.
Противник также предпринимал безуспешные контрнаступательные действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. К примеру, в районе Успеновки Запорожской области подразделениями ВС России была отражена атака противника и ликвидированы три группы вражеских диверсантов.
На данном участке фронта отличились российские авиаторы и артиллеристы. Они нанесли поражение противнику, который базировался в Малой Токмачке, Работино и других населенных пунктах.