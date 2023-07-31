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Председатель КНР призвал к ускорению темпов модернизации армии страны

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Председатель КНР призвал к ускорению темпов модернизации армии страны

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Глава Центрального военного совета Китая сделал это заявление во время инспектирования им Западной зоны боевого командования, расположенной в провинции Сычуань на юго-западе страны.


Необходимо претворять в жизнь все идеи, связанные с созданием сильной и боеспособной армии в новую эпоху, что также предусматривает и ускорение процесса модернизации вооружённых сил республики

– отметил глава китайского государства.

В то же время, уточнил китайский лидер, при проведении всех этих преобразований необходимо действовать в соответствии с духом XX съезда партии.

Также в ходе своего выступления Си заострил внимание на необходимости внедрения современного оборудования, которое позволит повысить боеспособность НОАК.

Коснулся во время своей речи генсек ЦК КПК и проведения китайскими войсками тренировок и учений в условиях реального боя, что, таким образом, будет способствовать улучшению освоения их практических навыков. Напомнил он и о необходимости китайских солдат и офицеров уделять большое внимание идеологической и политической подготовке.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин заявил во время своего обращения к военнослужащим НОАК о существующих в республике проблемах в области безопасности. По словам китайского лидера, связано это, прежде всего, с тем, что мир на сегодняшний день подвергся кардинальные переменам, а потому, в стране прослеживается всё более нестабильная ситуация.
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13 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:43
    +4
    Нам бы тоже такой процесс не помешал. Только не заявления, а действительно процесс переосмысливания и, главное, перевооружения самыми современными типами вооружений. СВО показала в каком направлении нужно двигаться.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:43
    0
    У китайцев получится!
    1. Работает мощная экономика.
    2.Растрел коррупционерам. hi
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 16:50
      +2
      Цитата: фа2998
      У китайцев получится!

      Пока что у китайцев получается ловить от США очередные оплеухи, на фоне поставок вооружения Тайваню и проводимых там военных учений с США и ничем в этом мощная китайская экономика им не помогает.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:36
        0
        а если гипотетический сша предложат китаю тайвань за то что бы китай бросил РФ ? гипотетический что может в таком случаи произойти ? надо проста любые варианты не исключать
  3. бухач
    бухач Сегодня, 16:44
    +2
    в соответствии с духом XX съезда партии.
    Прямо далёкой молодостью повеяло,политинформацией от замполита,хороший мужик,кстати,дай бог здоровья коли жив.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:54
      +1
      Цитата: бухач
      в соответствии с духом XX съезда партии.
      Прямо далёкой молодостью повеяло,политинформацией от замполита,хороший мужик,кстати,дай бог здоровья коли жив.

      Китайский коммунизм, как "редиска. Снаружи красный, а внутри белый!"
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: бухач
      в соответствии с духом XX съезда партии.
      Прямо далёкой молодостью повеяло,политинформацией от замполита,хороший мужик,кстати,дай бог здоровья коли жив.

      Вы служили еще в дни, когда ХХ съезд был актуален, еще при Хруще? Завидное долголетие.
  4. Александр97
    Александр97 Сегодня, 16:48
    +2
    Власти Китая быстро наращивают военную мощь, при сохранении текущего положения вещей Пекин в перспективе сравняется по данному показателю с Вашингтоном. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.
    "Если коротко, они уже к настоящему моменту создали очень мощные вооруженные силы", - полагает Милли. "Если сохранится текущее положение вещей, они будут на равных с США в какой-то момент в будущем, - подчеркнул он. - Я не буду уточнять, когда именно".
    Газета The Wall Street Journal в связи с этим отмечает, что Китай рассчитывает сравняться с США по военному потенциалу к 2035 году, а к "середине столетия" намеревается иметь возможность победить Вашингтон в случае возможного военного конфликта.

    Вот только до 2035 постепенно наращивать военный потенциал не дадут.

    Глава Пентагона Ллойд Остин на днях объявил о военном бюджете США на 2024 год. По словам эксперта, планы расходов на военные нужды Америки "непосредственно направлены на Китай", в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40%. По заявлению Ллойда Остина, Китай со своей растущей экономикой представляет собой "самую очевидную и серьёзную опасность для национальной безопасности США".
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 16:55
    +3
    Как бы нам сейчас помог их сво на Тайване. Ну да комментарий не объемный
    1. vargo
      vargo Сегодня, 17:34
      0
      Нам бы да, но и им хочется иметь сильного союзника в замесе. Так что они резонно ждут нас. Плюс пока нужно время на достройку фабрик производства чипов у себя. А то со стороны США уже звучали угрозы о подрыве TSMC в случае вторжения. К слову США интенсивно строят фабрики и у себя (говёно выходит но заставляют). Так что замес ещё года два точно ждет, и будет оттягиваться.
      Хотя есть вероятность что под выборы в США могут что-то ещё подумать. Но я бы не ждал
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:05
    0
    Ну вот и китайцы поняли, что такое современная война.
  7. Мар.Тира
    Мар.Тира Сегодня, 17:10
    +3
    Пускай к нам добровольцев присылают для реального участия в современных боях с НАТО и США на Украине.Вот там они и получат бесценный опыт да и нам помогут.500000 солдат добровольцев для них как семечки и не заметят.:):):)
  8. Наган
    Наган Сегодня, 18:21
    0
    Это он че, у Зели моду взял, рубашонка "военного" стиля вместо подобающего главе государства цивильного костюма и галстука?