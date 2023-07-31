Экс-советник ЦРУ: ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения

Дела у ВСУ обстоят плохо: президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада увеличить поставки боеприпасов, украинское наступление проваливается, потери Киева очень велики.

Несмотря на попытки наступления ВСУ, российская армия надежно удерживает так называемый сухопутный мост в Крым и положила глаз на Одессу. За год были сооружены мощнейшие укрепленные линии обороны. Украинское наступление выглядит так, как будто ВСУ самим приходится отбиваться от атак российской армии.