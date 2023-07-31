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Экс-советник ЦРУ: ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения

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Экс-советник ЦРУ: ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс рассказал, что видел горящие на Украине немецкие танки Leopard-2, взорванные российской армией в ходе боевых действий. ВС РФ также успешно противодействуют американским РСЗО HIMARS, заглушая сигнал GPS.


Рикардс рассказал, что при отключении GPS, выпущенная из установки HIMARS ракета теряет цель и падает на землю, не нанося какого-либо ущерба противнику. Бывший советник ЦРУ добавил, что поставки Западом украинской армии истребителей F-16 также никак не повлияют на ход боевых действий на Украине.

Дела у ВСУ обстоят плохо: президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада увеличить поставки боеприпасов, украинское наступление проваливается, потери Киева очень велики.

Значительную часть бронетехники, которая стоит на вооружении украинской армии, составляют старые советские танки. Рикардс предположил, что это Т-62, которые находятся на открытых полях, без какого-либо прикрытия с воздуха, вследствие чего их уничтожает российская армия.

Бывший советник американской разведки подчеркнул, что ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения. США терпит неудачу в этом конфликте. Украинцы несут значительные потери, превысившие 200 тысяч военнослужащих.

Несмотря на попытки наступления ВСУ, российская армия надежно удерживает так называемый сухопутный мост в Крым и положила глаз на Одессу. За год были сооружены мощнейшие укрепленные линии обороны. Украинское наступление выглядит так, как будто ВСУ самим приходится отбиваться от атак российской армии.
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:41
    0
    на грани истощения

    Если выделенные ресурсы на грани - ещё добавят.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 18:48
      0
      Если выделенные ресурсы на грани - ещё добавят.

      Откуда?! Если на яблоне осталось одно яблоко, то как из него сделать четыре?! what
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:52
        +1
        Натрындеть что яблок - четыре.
        А правдорубам заявить - не верь своим бесстыжим лживым глазам (с) laughing
        Именно так они и делают почти во всём.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:50
    +1
    Слишком сладко поют ..В стане врага..К чему бы это?Наверное ,что бы вызвать самоуспокоение...Не верю я им.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:53
      +1
      Именно. Усыпляют бдительность.
      ------------------
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    0
    Экс-советник ЦРУ: ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения
    . Ничего ещё не закончено, расслабляться нельзя soldier
    1. Комментарий был удален.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:57
    -1
    Рикардс рассказал, что при отключении GPS, выпущенная из установки HIMARS ракета теряет цель и падает на землю, не нанося какого-либо ущерба противнику.

    Хрень полная. При потери сигнала GPS ракета Хаймарса продолжает полет по ИНС.

    Значительную часть бронетехники, которая стоит на вооружении украинской армии, составляют старые советские танки. Рикардс предположил, что это Т-62

    Еще одно гениальное изречение. У Украины 20...30 штук Т-62.
  5. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 19:00
    0
    Все бы выглядело в этой статье приятным для российского патриота, если бы не два словечка (фразы): - экс- и на грани. Экс- - они такие, у них сочувствие к России пробуждается после отставки. Достоверная причина эффекта мне непонятна, но факт есть факт. И, во-вторых, излюбленная экспертами фразочка "на грани", вроде сказал, но ни за что не отвечаешь. Украина вот 9 лет, как твердят эксперты, "на грани"", однако, живет и миф о непобедимости ВС РФ - разрушила под Харьковом и Херсоном.
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 19:08
    0
    Цыплят по осени считают. Подождем. Немного осталось.