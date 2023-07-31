Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс рассказал, что видел горящие на Украине немецкие танки Leopard-2, взорванные российской армией в ходе боевых действий. ВС РФ также успешно противодействуют американским РСЗО HIMARS, заглушая сигнал GPS.
Рикардс рассказал, что при отключении GPS, выпущенная из установки HIMARS ракета теряет цель и падает на землю, не нанося какого-либо ущерба противнику. Бывший советник ЦРУ добавил, что поставки Западом украинской армии истребителей F-16 также никак не повлияют на ход боевых действий на Украине.
Дела у ВСУ обстоят плохо: президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада увеличить поставки боеприпасов, украинское наступление проваливается, потери Киева очень велики.
Значительную часть бронетехники, которая стоит на вооружении украинской армии, составляют старые советские танки. Рикардс предположил, что это Т-62, которые находятся на открытых полях, без какого-либо прикрытия с воздуха, вследствие чего их уничтожает российская армия.
Бывший советник американской разведки подчеркнул, что ресурсы США, предназначавшиеся для противостояния с Россией на Украине, на грани истощения. США терпит неудачу в этом конфликте. Украинцы несут значительные потери, превысившие 200 тысяч военнослужащих.
Несмотря на попытки наступления ВСУ, российская армия надежно удерживает так называемый сухопутный мост в Крым и положила глаз на Одессу. За год были сооружены мощнейшие укрепленные линии обороны. Украинское наступление выглядит так, как будто ВСУ самим приходится отбиваться от атак российской армии.