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Первый за 30 лет новый ядерный реактор запустят в США

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Первый за 30 лет новый ядерный реактор запустят в США

Пока в Европе идут по пути отказа от ядерной энергетики и перехода на экологичные источники энергии в Соединённых Штатах открывают новые ядерные реакторы.


Как пишет газета Financial Times, в американском штате Джорджия готовятся запустить ядерный реактор на АЭС Vogtle – первый ядерный реактор, построенный в США за последние 30 лет.

Издание напоминает, что строительство реактора затянулось на семь лет дольше, чем планировалось и отмечает, что это ударило значительным образом по бюджету страны. По данным Financial Times, ядерный реактор в Джорджии обошелся государству в баснословную сумму в 30 миллиардов долларов, хотя изначально запланировано было потратить на его строительство 14 миллиардов. Это в разы выше стоимости российских реакторов.

Реактор, готовящийся к запуску, является третьим по счету на АЭС Vogtle и имеет мощность 1100 мегаватт. Его должны были ввести в строй еще в 2016 году. На этой АЭС строится и четвертый реактор, запуск которого запланирован на начало 2024 года.

На данный момент два энергоблока атомной станции в Джорджии имеют мощность 2430 мегаватт. После ввода в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС Vogtle займет второе место в США по объему вырабатываемой электроэнергии после ГЭС «Гранд-Кули» в штате Вашингтон.
Использованы фотографии:
Википедия/Charles C Watson Jr.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:45
    -3
    В Грузии должны напрячься laughing .В Джорджии с таблетками с йодом всё нормально,а то 30 лет новострой не запускали.А то будет: Хьюстон у нас проблемы,что пошло не так!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:46
    0
    Градирни на фото убивают наповал. Столько энергии в буквальном смысле на ветер.
    На северах надо бы строить. Третий контур вообще не радиоактивный. Весь Якутск и Оймякон можно отапливать и на теплицы хватит.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:48
    0
    Всё таки молодцы матрасы, подмяли Европу под себя. Обрубили дешёвый газ, электричество и другие ресурсы. А теперь снимают пенки с этой ситуации. А Европа заглядывает в попу США и радуется полученным "бусам" от гегемона.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:57
      0
      В в пятницу 290 стоил, сегодня 320 .Нормальная цена, но учитывая что некоторые производители свалили в США, а амерский газ продают Европе то конечно наварились на сво.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:55
    0
    Первый за 30 лет новый ядерный реактор запустят в США
    В общем, они не собираются просто так закончить свою историю и это логично. В большом государстве всякого есть и много.