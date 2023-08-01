Новые катера-камикадзе Украины

Новый украинский катер-камикадзе на воде[/center]
С прошлой осени киевский режим пытается применять против российских кораблей и инфраструктуры одноразовые ударные безэкипажные катера. Известно, что на вооружении состоят несколько типов подобной техники с близкими характеристиками и возможностями. Новый образец безэкипажного катера-камикадзе недавно показало иностранное телевидение.
Деньги и катера
Не так давно киевский режим объявил о разработке перспективного ударного катера-камикадзе для борьбы с российской береговой инфраструктурой и кораблями. Из таких плавсредств планировалось создать крупный ударный «флот». К тому времени проект был практически готов, и, чтобы заинтересовать аудиторию, даже раскрыли примерные тактико-технические характеристики катера.
Строить «ударный флот» планировалось за счет пожертвований, собираемых через одну из краудфандинговых платформ. Сообщалось, что стоимость одного катера превышает 250 тыс. долл. США, а всего требуется построить сотню таких изделий. Соответственно, общая стоимость кампании должна была превысить 25-27 млн долл. США.
По известным данным, часть требуемых средств уже собрали и потратили на достижение намеченных целей. На эти деньги построили некоторое количество обещанных катеров нового типа. Утверждается, что личный состав уже освоил такую технику и приступил к полноценной эксплуатации и боевому применению.
Катера в кадре
В последних числах июля американский телеканал CNN показал репортаж, посвященный новым украинским катерам-камикадзе. Изделия показали достаточно близко, что позволяет определить основные особенности конструкции и комплектации. Кроме того, назвали некоторые черты конструкции, представляющие интерес.
В репортаж включили кадры спуска катера на воду и подготовки к выходу в море. Также с разных ракурсов показали движущийся на высокой скорости катер, выполнение различных маневров и т.д. В кадр попал и операторский пульт, с которого осуществляется управление боевым плавсредством.
Репортеры CNN и украинские боевики-участники съемок сообщают, что такие катера уже применяются для проведения диверсий. Именно такие катера-камикадзе использовались в недавней атаке на Керченский мост. Для повреждения надводного строения использовали два подобных изделия новой модели. В целом утверждается, что новые катера являются серьезным оружием, представляют угрозу для российского Черноморского флота и мешают его работе.
Впрочем, подобные оценки выглядят сомнительно. Наше министерство обороны регулярно сообщает об отражении атак с применением безэкипажных катеров. Плавсредства-камикадзе направляют на наши корабли, но их вовремя замечают и уничтожают огнем из разных систем. По сути, недавняя атака Керченского моста является единственным успехом катеров и их операторов. При этом такой теракт получил подобающую оценку и ответ военного характера.
Новая разработка
Репортаж CNN позволяет рассмотреть новый украинский катер и определить его основные черты и особенности. Кроме того, ранее были раскрыты основные характеристики разного рода. Все вместе это позволяет представить общие возможности катера и понять, какую угрозу он может представлять.
Сообщается, что при сборке новых катеров широко используются доступные комплектующие и агрегаты. Специально для них изготавливают только отдельные детали и системы. В результате безэкипажное плавсредство мало отличается от других маломерных судов и имеет близкие характеристики.
Внешне украинский катер-камикадзе похож на различные «пилотируемые» катера аналогичных размеров и водоизмещения. Используется катер обтекаемой формы, рассчитанный на высокие скорости движения. Сверху корпус полностью закрыт крышей-обтекателем. На крыше размещена оптико-электронная станция, в корме находится крупная плоская антенна связи.
Длина катера достигает 5,5 м при ширине не более 1,5-2 м. Общая масса конструкции – до 1 т. Внутри корпуса помещена фугасная боевая часть массой до 300 кг. Подрыв, вероятно, осуществляется при контакте с целью или по команде оператора.
По всей видимости, из соображений экономии и для получения высоких ходовых характеристик, катер комплектуется лодочным мотором внутреннего сгорания. С его помощью, как утверждается, обеспечивается скорость до 80 км/ч и дальность хода 800 км. Автономность заявлена на уровне 60 ч.
Управление катером осуществляется при помощи операторского пульта; возможно, есть режим самостоятельного передвижения по заданному маршруту. Оператор отправляет плавсредству команды, а обратно поступает телеметрия и видеосигнал с оптического «шара». Связь осуществляется через систему Starlink с 256-битным шифрованием сигнала. Утверждается, что такой радиоканал защищен от подавления и перехвата.
Операторский пульт
Угроза и ответ
Таким образом, новый украинский катер-камикадзе фактически представляет собой существующую легкую надводную платформу, оснащенную новыми средствами управления и несущую боезаряд. Изделие такого рода представляет определенную опасность для кораблей и береговой инфраструктуры. Однако нетрудно заметить, что с ней можно и нужно бороться. Более того, такие угрозы успешно отражают, и общая эффективность катеров остается невысокой. Впрочем, украинским формированиям все же удалось провести с помощью такой техники громкую акцию – конечно, если Керченский мост действительно атаковали катерами этого типа, а не другой техникой.
Новый катер-камикадзе имеет несколько характерных особенностей, которые ограничивают его фактические возможности и в некоторой мере способствуют борьбе с ним. Так, недостатком является использование готовой надводной платформы достаточно большого размера. Получившийся катер, в отличие от ранее показанного полупогружного образца, практически полностью остается над водой, что облегчает его обнаружение техническими средствами или невооруженным глазом.
По всей видимости, на катере отсутствует защита жизненно важных агрегатов. Как следствие, он может быть поврежден или уничтожен даже огнем стрелкового оружия. При этом обороняющийся стрелок в состоянии попасть в боезаряд катера и уничтожить его одним выстрелом.
Несмотря на заявления украинской стороны, катер может быть подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Управление, в т.ч. наведение на конечном участке траектории, осуществляется по командам оператора, а для навигации требуется внешний спутниковый сигнал. Несмотря на применение спутниковой связи, подавление всех каналов вполне возможно.
От угрозы катеров-камикадзе спасут не только средства наблюдения и точный огонь, но и профилактика известными методами. В частности, акватории могут защищаться стандартными боновыми заграждениям, перекрывающими проход надводным судам. Вряд ли у новых украинских катеров есть средства преодоления таких препятствий.
В контексте нового украинского катера-камикадзе необходимо вспомнить более старые изделия этого класса. Еще прошлой осенью безэкипажные плавсредства такого рода попали на Украину, и тогда же имели место первые попытки их применения. В дальнейшем такую технику регулярно использовали в разных акциях, причем без особого успеха.
Полупогружной катер обр. 2022 г. оказался не самым лучшим ударным средством. Несмотря на ограниченные размеры, низкопрофильную конструкцию, высокие скоростные характеристики и т.д., такие изделия удается вовремя засекать, подавлять и/или поражать. Более того, такие задачи успешно решаются без каких-либо сложных технических устройств – зачастую достаточно бинокля и пулемета. Впрочем, имеются все необходимые средства и для более сложных ситуаций.
Сомнительные альтернативы
Киевский режим лишился полноценных военно-морских сил и теперь ищет альтернативы им. Попыткой восстановить ударные возможности на море и помешать нашему Черноморскому флоту, а также нанести урон объектам инфраструктуры стали безэкипажные катера-камикадзе, как минимум, двух моделей.
Украинское руководство возлагает большие надежды на такую технику. Однако от нее ожидают слишком многого. На одну удавшуюся атаку Керченского моста приходится целый ряд сорвавшихся акций, завершившихся обнаружением и уничтожением всех катеров. Кроме того, выявляются и уничтожаются места изготовления беспилотной техники. В свете всего этого перспективы одноразовых безэкипажных катеров выглядят предсказуемо и понятно.