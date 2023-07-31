Зеленский подписал закон, ограничивающий полёты дронов через границу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон, согласно которому в стране запрещаются полеты дронов над погранзаставами, приграничной полосой и прочими объектами, принадлежащими пограничной службе. Об этом в своем ТГ-канале рассказал нардеп Ярослав Железняк.
Со слов депутата Верховной рады, полеты БПЛА над вышеозначенными объектами теперь будут разрешены только в особых случаях, предусмотренных правительством. В противном случае СБУ, нацгвардии и полиции разрешено сбивать «непрошенных гостей».
Стоит отметить, что закон кажется весьма странным. Выходит, что до его принятия, над инфраструктурой Госпогранстужбы Украины и в приграничной полосе летали дроны, которые никто не сбивал. И это в стране, которая сама говорит, что ведёт войну.
В целом, с учетом того, что в современных конфликтах беспилотники являются незаменимым и часто используемым инструментом, удивительно отсутствие полного запрета для гражданских лиц на их использование.
Впрочем, не совсем понятно о каких дронах идет речь в законе, подписанном Владимиром Зеленским. Едва ли граждане нашей «западной соседки» ведут аэроразведку происходящего на государственной границе. Возможно, данным нормативом украинским силовикам, спустя полтора года, разрешили сбивать БПЛА, пересекающие кордон со стороны России или РБ. Получается, что до этого такие действия были запрещены?..