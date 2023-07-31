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Зеленский подписал закон, ограничивающий полёты дронов через границу

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Зеленский подписал закон, ограничивающий полёты дронов через границу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон, согласно которому в стране запрещаются полеты дронов над погранзаставами, приграничной полосой и прочими объектами, принадлежащими пограничной службе. Об этом в своем ТГ-канале рассказал нардеп Ярослав Железняк.


Со слов депутата Верховной рады, полеты БПЛА над вышеозначенными объектами теперь будут разрешены только в особых случаях, предусмотренных правительством. В противном случае СБУ, нацгвардии и полиции разрешено сбивать «непрошенных гостей».

Стоит отметить, что закон кажется весьма странным. Выходит, что до его принятия, над инфраструктурой Госпогранстужбы Украины и в приграничной полосе летали дроны, которые никто не сбивал. И это в стране, которая сама говорит, что ведёт войну.

В целом, с учетом того, что в современных конфликтах беспилотники являются незаменимым и часто используемым инструментом, удивительно отсутствие полного запрета для гражданских лиц на их использование.

Впрочем, не совсем понятно о каких дронах идет речь в законе, подписанном Владимиром Зеленским. Едва ли граждане нашей «западной соседки» ведут аэроразведку происходящего на государственной границе. Возможно, данным нормативом украинским силовикам, спустя полтора года, разрешили сбивать БПЛА, пересекающие кордон со стороны России или РБ. Получается, что до этого такие действия были запрещены?..
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:03
    +3
    Не совсем понятно.Поленьев ,да румын наверное достал со своими дронами..Те и надавили.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:06
    +5
    Неужели украинцы освоили переброску потенциальных "водителей Леопардов" через границу в ЕС?Ограничение только по весу кандидата наверно.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:19
    +8
    Будут штрафовать МО РФ за пролет гераней и ланцетов над военными объектами окраины? На Шойгу штраф накладывать будут или на Герасимова? lol
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:29
    +2
    Нда... шизофрения процветает на залежной. Украинским пограничникам тоже запретят?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    +3
    Их дела, даже разбираться, понимать, чего там и как, не интересно... потому как там такое может быть, вплоть до розовых слоненков laughing
  6. PPD
    PPD Сегодня, 17:35
    +2
    "Все чудесатее и чудесатее" wassat
    разрешены только в особых случаях, предусмотренных правительством.

    Это в каких же, интересно?
    Т.е. случаи еще разработать нужно.
    Как будто кто- то из украинцев сейчас просто так дрон над пограничниками пускать будет. Из баловства.
  7. alystan
    alystan Сегодня, 17:52
    +1
    Зеленский подписал закон, ограничивающий полёты дронов через границу

    и

    Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон, согласно которому в стране запрещаются полеты дронов над погранзаставами, приграничной полосой и прочими объектами, принадлежащими пограничной службе.

    Через и Над - нет ли здесь противоречия?
  8. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 18:06
    +2
    Так ведь контрабанду дроном никто над погранпунктами и не таскал.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:07
    +1
    Ну, мне кажется, что в данном случае, искать логику в действиях бандеровцев не совсем разумно. Это, что, до этого запрещено было сбивать ?
  10. fiv
    fiv Сегодня, 18:19
    +2
    Осталось запретить дожди в период наступов, образование грязи после дождя и запах разлагающихся "лыцарей". И запретить некурение марьиванны
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:36
    +1
    Кокс хороший подвезли не иначе. Этож получается всуки обязаны теперь и свои дроны над донбасом сбивать, ну раз так то вперде, ми непротив!))) Это же граница чужой страны получается деюро то.