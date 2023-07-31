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Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной

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Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной

Крайне негативную реакцию у западных экспертов вызвала подтверждённая информация о том, что в качестве трофея к российским войскам попала шведская БМП CV90. На Западе эту бронемашину называют «лучшей БМП современности».


Немецкий обозреватель Ю.Рёпке, опубликовав фото российских военных на шведской CV90, которая ранее была шведами поставлена Украине в одном из пакетов военной помощи, говорит о том, что «попадание в руки русских такого трофея подтверждает заявления бундесвера об ошибочной тактике ВСУ».

Напомним, что ранее бундесвер опубликовал документ, в котором говорится, что командование ВСУ разделяет подготовленные крупные формирования, оснащённые западной бронетехникой, на небольшие части – отряды. И этими отрядами пытается пробить российскую оборону.

В итоге получается, что большая часть таких отрядов ВСУ уничтожается на так называемом «предполье», а непосредственно до линии обороны ВС РФ доходят единичные средства бронетехники, превращаясь в лёгкую мишень для российских военных. Часто отход для такой бронетехники блокируется проведением повторного минирования, в результате чего экипаж попадает в плен, а бронетехника становится очередным российским военным трофеем.

Немецкая пресса:

Украинцы потеряли самую современную БМП в мире – шведскую CV90 – к западу от Кременной. БМП была потеряна не в ходе контрнаступления, а потому что попала в засаду российской армии близ Червонопоповки. Её поразили из гранатомёта с близкого расстояния. После русские её отбуксировали на контролируемые территории.

Указано на то, что если бы машина была подбита в ходе контрнаступления, это было бы ещё объяснимо, но ВСУ, как указано, «из-за ошибочной тактики просто подарили шведскую БМП русским».

Далее отмечается, что такие бронемашины Украине поставлялись для наступления крупными силами, а не для того, чтобы ВСУ их использовали по 1-2 единице в лесных массивах «под боком у русских».

Тот же Рёпке говорит, что украинские бригады разделяются на малые группы, что только усиливает их уязвимость и ведёт к новым потерям, включая потери в поставленной современной технике.
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51 комментарий
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:01
    0
    молодцы наши воины, что смогли поразить вражескую технику и даже захватить трофей... вопрос в том, сможет ли наш впк повторить передовые решения из нее (суо, связь,...) ???
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:10
      +9
      Сможет, сможет! Про лапоть и щи, все поговорку знают. Сделают, всё что надо. Уверен.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 17:22
        +1
        Про лапоть и щи, все поговорку знают. Сделают, всё что надо. Уверен.

        Из лопаты как раз отличная бронебойка и пулеметик получаются, а из щей и лаптей - классные фугасы и бомбы... Так, что, точно смогеммм...
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 17:32
          +6
          ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским

          Можно подумать, что русские недостойны лучшего подарка. bully
          Тогда кому-же дарить?
          1. Nesvoy
            Nesvoy Сегодня, 17:35
            +3
            Ну а наши в прошлом году подарили Т-90М. Так что 1:1.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:42
      +3
      Зомби продолжают наступать.Видео по ссылке ниже.
      Бой у Орехова: уничтожение колонны Bradley на Запорожском фронте
      4 американских БМП решили поехать на российские позиции. Открыли огонь, ведя себя крайне вызывающе.Одна бронемашина из США сразу влетела на мину и подорвалась, 2-я получила противотанковую ракет из ПТРК, а третью уничтожили чуть позже.Очередной мясной штурм пополнил кладбище НАТОвской техники в районе Работино.

      https://t.me/RVvoenkor/50338
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:01
    +9
    а немецким генералам все видятся в мечтах массовые танковые клинья.... :))
    так ведь ВСУ с этого начинало свой контрнаступ в начале июня. Были быстро размолочены и перешли к тактике малых групп.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:35
      +1
      Цитата: Новик225
      а немецким генералам все видятся в мечтах массовые танковые клинья.... :))
      так ведь ВСУ с этого начинало свой контрнаступ в начале июня. Были быстро размолочены и перешли к тактике малых групп.

      Называть эти тактики США, немцы и ВСУ могут как угодно. Но, по сути тактика у них одна, и называется она - мясной штурм до последнего украинца.
  3. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 17:02
    +5
    Ну да..лучше. всем вместе собраться и попасть под замес))
    Вроде так наачинннался этот контр-наступ?)
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 17:10
      +3
      Поджаренные кучкой, "Солнцепёком", шведские бмп будут очень вкусным блюдом.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:32
      +1
      Ну да..лучше. всем вместе собраться и попасть под замес))
      Вроде так наачинннался этот контр-наступ?)
      Для немце-шведов, да лучше. Размолоченные скопления остаются в тылу. Подареная техника уже ни чего не стоит. Тушки хoxелов тем более. А потерять хоть какие то секреты все ж жалко.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:02
    +18
    При чём тут тактика? Любая бронетехника сколь-нибудь широко использующаяся в боевых действиях обречена на гибель, повреждения или захват противником. По-другому не бывает. Что толку от навороченности БМП, если РПГ-7 кучерявых годов пробивает её в лоб, и этих РПГ у российских солдат вполне хватает? Такие ситуации - это вопрос времени. "Лучший способ сохранить учебник - это не носить его в школу!" - древняя пионерская истина.
    1. teron
      teron Сегодня, 17:08
      +5
      Совершенно с Вами согласен. Там боевые действия, техника в них применяется. С разно степенью успешности.
      Не хотите видеть свою новейшую военную технику в руках русских - не поставляйте ее на театр военных действий.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:35
      +2
      Лучший способ сохранить учебник - это не носить его в школу!" - древняя пионерская истина.
      Учителя пионеров бывало и голову предлагали дома оставить. Но все пионеры упорно носили ее в школу, и ни кто не потерял. Ни одной.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:03
    +4
    Сказали бы прямо. Экипаж машины боевой просто удрал до хаты. Лопать вареники у жiнки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:05
      +8
      Командиру повезло-он гикнулся сразу.Остальные сбежали,тем отсрочив "пункт назначения".Но ведь от судьбы не уйдешь..А по поводу того,что попала в засаду???Так они вдвоем перли,стреляя..Как раз получается что в атаке подбили головную.Вторая ушла,к сожалению
      1. Fedot
        Fedot Сегодня, 17:58
        0
        Не в ту сторону сбежали, могли премию получить.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:03
    +3
    Честно говоря ,сам удивлён хирургическому заброневому действию РПГ7( может и не он)по СV 90.Думал там внутри
    кровавое мессиво,а оказалось совсем не так.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 17:28
      +2
      Он . РПГ 7 .На БМП судя по новости люки были открыты. Поэтому после попадания остальные остались в живых. Были бы задраены, то погибли бы все сразу. Ну и повезло что кумулятивная струя не попала в бк. Как то так.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 17:56
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        На БМП судя по новости люки были открыты ... Были бы задраены, то погибли бы все сразу

        Это миф. На самом деле кумулятивная струя никакого давления за бронёй не создаёт.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:06
      +1
      Если единый заброневой объем, то уцелеть кому-либо действительно сложно. Брызги кумулятивной струи проникают почти повсюду. Внутренне содержимое машины напоминает дырявую труху. Но если есть отдельные отсеки, то шансы уцелеть или лишь получить ранение есть.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:04
    +8
    бронемашины Украине поставлялись для наступления крупными силами, а не для того, чтобы ВСУ их использовали по 1-2 единице в лесных массивах «под боком у русских».

    Они до сих пор не понимают, что ВСУшники не жалеют поставленную им технику, они прекрасно знают, что потери восполнятся новой. Запад начал войну с Россией и он будет поставлять Украине всё, что ей нужно, лишь бы не гнать своих солдат на убой, когда имеется дешёвое "пушечное мясо".
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:24
      0
      -«из-за ошибочной тактики просто подарили шведскую БМП русским».
      А может и продали...
  8. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:07
    +8
    "Далее отмечается, что такие бронемашины Украине поставлялись для наступления крупными силами, а не для того, чтобы ВСУ их использовали по 1-2 единице в лесных массивах «под боком у русских»"
    Так вот оно как, Михалыч! Вот как надо было русских-то побеждать, вот от чего они бы и побежали.
    Ну разве это по правилам, в упор, из засады, в бочину, да ещё из старого РПГ-7?
    БМП то на новые виды вооружения заточено, да по правилам НАТО. Не, так не честно!
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 17:45
      +3
      Там в лобовую броню попали. В башню.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 18:45
        0
        Так, попали в лобовую броню или в башню?
  9. Ехим
    Ехим Сегодня, 17:09
    +4
    Для танкового музея в Кубинке пойдет, там много таких прорывавшихся...
  10. Волк
    Волк Сегодня, 17:12
    +5
    Шведи умеет делать военку технику и на много лучше немцов , так что надо чем заниматься в ВПК . И Грипен отчим хороший самолет лучше чем европейский и американские этого класса. Так что трофеи замечательно. О французов не надо говорит нижний класс как и итальянцы
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:43
      -1
      И Грипен отчим хороший самолет лучше чем европейский и американские этого класса.
      Про еврофайтер согласен. Но почему вдруг грипен лучше f15? Скажите класс не тот? А что мешало шведам сделать такой же класс? Но видимо что то мешало, раз не сделали. Ни кто против грипенов не собирается воевать на f16/миг29. Прилетят f15/Су27etc. И грипену хана.
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:14
    +2
    Когда меня более 40 лет учили на ПТУРСиста, говори, что время жизни бронемашини на поле боя исчисляется минутами. Это про массированное использование, физика однако, чем сильнее давление, тем сильнее противодействие.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:22
    +2
    На Западе нет ни одного вида техники, который наши воины бы не размотали. Они там сами себя все эти годы убеждали в великолепности своего оружия и техники, а война покахала, что старая но проверенная советская техника воюет лучше иностранных аналогов. К тому же главной проблемой западных образов является ремонт. Чтобы восстановить подбитый танк или БМП надо его везти за тридевять земель. Нашу технику парни ремонтируют в полевых условиях.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    +2
    Украинцы потеряли самую современную БМП в мире – шведскую CV90 – к западу от Кременной. БМП была потеряна не в ходе контрнаступления, а потому что попала в засаду российской армии близ Червонопоповки. Её поразили из гранатомёта с близкого расстояния. После русские её отбуксировали на контролируемые территории.
    . Вопрос... а на что они надеялись, давая свою самую, самую... технику в руки скакуасов???
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:41
      +2
      Цитата: rocket757
      Украинцы потеряли самую современную БМП в мире – шведскую CV90 – к западу от Кременной. БМП была потеряна не в ходе контрнаступления, а потому что попала в засаду российской армии близ Червонопоповки. Её поразили из гранатомёта с близкого расстояния. После русские её отбуксировали на контролируемые территории.
      . Вопрос... а на что они надеялись, давая свою самую, самую... технику в руки скакуасов???

      Ответ прост: они стали жертвой своей же брехливой пропаганды
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:17
        0
        Цитата: Ясная
        Ответ прост: они стали жертвой своей же брехливой пропаганды

        Маленькое уточнение... они стали жертвами собственной дури/глупости, один фиг....
        Мне немножечко интересно, сколь долго они будут витать в своих фантазия??? Потокать своей дури?
        1. Наган
          Наган Сегодня, 18:37
          0
          Цитата: rocket757
          они стали жертвами собственной дури/глупости, один фиг....
          Мне немножечко интересно, сколь долго они будут витать в своих фантазия??? Потокать своей дури?

          Это у вас она дyрь. А во всех цивилизованных wassat странах оно либо мapиxyaна, либо кaннaбиc. В чем разница? Каннабис обычно идет в контексте медицинского использования, а марихуана все больше рекреационная, т.е. просто захотелось забить кocяк и кайфануть. Но и то и другое легализовано.
          Так что да, вполне возможно что решения принимали обкурившись.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:50
            0
            Вопрос... а нафига нам такая ихняя "цивилизация" fool нам и нашем "варворском" обществе совсем не плохо!
            Любить, так любить, прекрасных наших барышень, а бить мы будем ихних, не пойми кого и каких, наотмаш, без пощады.
            Ой, что-то мы засиделись братцы
            Не пора ли нам разгуляться
            Русь молодая, силы немерено
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ратью пойдем да погоним ворага
            Русь молодая сердцу дорога
            Да не пристало нам сидеть по хатам
            Дайте коня мне да добрый меч

            Было это братцы давным-давно
            Черные силы пришли войной
            А мы не знали, не ожидали
            Жили, любили, детей рожали

            Их сорок тысяч сороков
            Русь не видала таких врагов
            А мы не знали, не ожидали
            Жили, любили, детей рожали

            И полыхнули терема да хаты
            Бабы в плачь, да малы ребята
            А мужики все брат за брата
            Вышли за Родину воевать

            Ой, что-то мы засиделись братцы
            Не пора ли нам разгуляться
            Русь молодая, силы немерено
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ратью пойдем да погоним ворага
            Русь молодая сердцу дорога
            Да не пристало нам сидеть по хатам
            Дайте коня мне да добрый меч

            Так в наши хаты пришла беда
            Жаркая сеча была тогда
            А мы не знали, не ожидали
            Жили, любили, детей рожали

            Ой, да неужто Русская рать
            Не постоит за Родину мать
            Били, рубили, ворога топили
            И победили черную рать

            И засияло небо голубое
            Полная чаша мира да покоя
            А кто пожалует к нам с войной
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ой, что-то мы засиделись братцы
            Не пора ли нам разгуляться
            Русь молодая, силы немерено
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ратью пойдем да погоним ворага
            Русь молодая сердцу дорога
            Да не пристало нам сидеть по хатам
            Дайте коня мне да добрый меч

            И засияло небо голубое
            Полная чаша мира да покоя
            А кто пожалует к нам с войной
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ой, что то мы засиделись братцы
            Не пора ли нам разгуляться
            Русь молодая, силы немерено
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ратью пойдем да погоним ворага
            Русь молодая сердцу дорога
            Да не пристало нам сидеть по хатам
            Дайте коня мне да добрый меч

            И засияло небо голубое
            Полная чаша мира да покоя
            А кто пожалует к нам с войной
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ой, что-то мы засиделись братцы
            Не пора ли нам разгуляться
            Русь молодая, силы немерено
            Дайте коня мне да добрый меч

            Ратью пойдем да погоним ворага
            Русь молодая сердцу дорога
            Да не пристало нам сидеть по хатам
            Дайте коня мне да добрый меч

            https://www.chitalnya.ru/work/3223144/
        2. DenD
          DenD Сегодня, 18:58
          0
          Мне немножечко интересно, сколь долго они будут витать в своих фантазия??? Потокать своей дури?
          Ровно до тех пор, пока отправленая техника будет приносить прибыль. Сначала отмываем миллиарды на поставках, далее будут отмывать на поставке боеприпасов, потом на ремонте(расходники безумно дороги, любой слесарь-ремонтник подтвердит). Так что как пели НП "Эта музыка будет вечна". Есть ещё вариант, но он совсем мрачный, до последнего украинца.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:52
      0
      Вопрос... а на что они надеялись, давая свою самую, самую... технику в руки скакуасов???
      На то что ее грохнут прямо в тылу. Оттащат в польшу, подлатают посадят новых скакуасов... Снова грохнут.. И так по кругу.
      Вроде поражение техники и есть, а доказанного уничтожения - ни одного. А скакуасы? Да кто этих тараканов считает?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:20
        0
        Пытаться разобраться что в мозгах спонсоров творится... не, не, там такая плесень, зелёная, подходить смотреть страшно, да и противно, пожалуй fool
  14. Dron_sk
    Dron_sk Сегодня, 17:27
    0
    Ох, как же не терпится немцам увидеть массовое наступление укронациков. Всё подгоняют и подгоняют бросить все силы. И пофиг им на то, что при этом погибнут десятки тысяч всушников. Главное для них (немецких и всех западных русофобов) - попытаться добиться успеха руками всу, провозгласить победу и превосходство западного (в том числе немецкого) оружия и технологий над российским и увидеть, как можно больше смертей российских бойцов, чтобы показать своё непререкаемое доминирование, дабы все остальные боялись. И действительно, - рискуя жизнями чужих солдат чужой страны что уж бы не попытаться одолеть заклятого врага... Попытаться явно стоит, решили они.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:34
    0
    Какой же украинец откажется от продажи на лево чего ему не пренадлежит,сейчас наверное пузо уже всем экипажем в крыму греют.
  16. двп
    двп Сегодня, 17:38
    0
    А по каким показателям она лучшая то? Нужна сравнительная таблица ТТХ для сравнения. Как то читал статью ,в ней приводятся слова генерала советских ВВС. Они очень опасались F-15 и считали что он на порядок лучше советских машин. А когда познакомились,полетали на нем в Америке(во время дружеского визита),то поняли что ему мог спокойно противостоять МиГ-23 с хорошим пилотом.Это БМП просто дровишки которые подбрасывает Запад в костёр братоубийственной войны на территории бывшего СССР.
  17. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:44
    +1
    Почему БМП не загорелась, и был убит только один член экипажа?
  18. vindigo
    vindigo Сегодня, 17:47
    +2
    В чем она лучшая? Бредли в выполнении функций БМП получше будет за счёт наличия ПТУР и ленточного питания пушки.
  19. Комментарий был удален.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:17
      0
      Извините, но это в невоюющей армии. А в боевых действиях экипаж может погибнуть или, к примеру, уничтожен диверсионно-разведывательной группой противника.
  20. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:53
    +1
    Лучшая в мире laughing сам себя не похвалишь...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:20
      +1
      Лучшая в мире laughing сам себя не похвалишь...
      ...лайно на лопате 35 тонн увязает на мягком грунте как корова на скотном дворе в выгребной яме....желаю побольше свинорылом такого лайна при чём за счёт своих налогоплательщиков
  21. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 17:56
    +1
    ошибочной тактике ВСУ
    У ВСУ нет и не может быть своей тактики, так как все операции, как стратегического плана, так и тактического, разрабатываются в штабах НАТО, а на местах командуют по сути западные советники. Так что НАТОвским генералам нечего сваливать свои косяки на тех, кто ничего не решает. С другой стороны крайних найти надо, вот и находят.
  22. alystan
    alystan Сегодня, 17:56
    0
    А чего это немецкая пресса "беспокоится" за шведов?
    Хотя нет, похоже она так негодует на "ошибочную тактику ВСУ".
  23. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:11
    +1
    я к российским войскам попала шведская БМП CV90. На Западе эту бронемашину называют «лучшей БМП современности».
    ...дерьмо на лопате а не БМП
  24. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:26
    +1
    Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
    recourse Маловато будет! angry
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