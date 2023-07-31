Учёный совет единогласно высказался по этому вопросу (…) Мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институты в сфере политики памяти, такие как Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук

Киев намерен переименовать Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в украинской столице в Музей войны за независимость. Об этом сообщил генеральный директор музея Юрий Савчук.– отметил украинский чиновник, добавив, что запрос учёным советом уже был направлен в Минкульт страны.В то же время, уточнил Савчук, данное решение обусловлено «войнами за независимость, которые велись на протяжении XX-XXI веков – от обретения независимости в 1918-м году до наших дней.Напомним, что после распада Российской империи в 1917-м году на части территории бывшей Царской России была образована Украинская народная республика (УНР). Данное событие стало возможным благодаря свержению большевиками Временного правительства в ноябре того же года. Свою самостоятельность УНР провозгласила чуть позже – в январе 1918-го, просуществовав до ноября 1920-го.После всем известных событий Евромайдана, охвативших Украину в ноябре 2013-го года с последующим осуществлением государственного переворота в 2014-м, Киев начал идти по пути разрыва многовековых исторических и культурных связей России и Украины. Этому способствовал, прежде всего, закон о декоммунизации, принятый киевскими властями, в результате чего в стране сносились памятники и переименовывались улицы, связанные с советским периодом её истории. Все эти действия и привели к искоренению русской культуры, равно как и вытеснению русского языка – вещи, оказавшиеся под полным запретом с прошлого года.Не лишним было бы упомянуть в этом контексте и о гонениях, осуществляемых режимом Зеленского на каноническую УПЦ, равно как и посягательства на православные святыни, что в последнее время приобрело массовый и регулярный характер. Яркий тому пример – перенос украинским президентом празднования Рождества с 7-го января на 25-е декабря. Таким образом, уже не остаётся сомнений в намерении руководства Украины насильно и умышленно провести католизацию населения или вообще разрушить церковь как таковую.