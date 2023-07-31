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Руководство Украины намерено сменить название музея истории Второй мировой войны на «Музей войны за независимость»

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Руководство Украины намерено сменить название музея истории Второй мировой войны на «Музей войны за независимость»

Киев намерен переименовать Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в украинской столице в Музей войны за независимость. Об этом сообщил генеральный директор музея Юрий Савчук.


Учёный совет единогласно высказался по этому вопросу (…) Мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институты в сфере политики памяти, такие как Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук

– отметил украинский чиновник, добавив, что запрос учёным советом уже был направлен в Минкульт страны.

В то же время, уточнил Савчук, данное решение обусловлено «войнами за независимость, которые велись на протяжении XX-XXI веков – от обретения независимости в 1918-м году до наших дней.

Напомним, что после распада Российской империи в 1917-м году на части территории бывшей Царской России была образована Украинская народная республика (УНР). Данное событие стало возможным благодаря свержению большевиками Временного правительства в ноябре того же года. Свою самостоятельность УНР провозгласила чуть позже – в январе 1918-го, просуществовав до ноября 1920-го.

После всем известных событий Евромайдана, охвативших Украину в ноябре 2013-го года с последующим осуществлением государственного переворота в 2014-м, Киев начал идти по пути разрыва многовековых исторических и культурных связей России и Украины. Этому способствовал, прежде всего, закон о декоммунизации, принятый киевскими властями, в результате чего в стране сносились памятники и переименовывались улицы, связанные с советским периодом её истории. Все эти действия и привели к искоренению русской культуры, равно как и вытеснению русского языка – вещи, оказавшиеся под полным запретом с прошлого года.

Не лишним было бы упомянуть в этом контексте и о гонениях, осуществляемых режимом Зеленского на каноническую УПЦ, равно как и посягательства на православные святыни, что в последнее время приобрело массовый и регулярный характер. Яркий тому пример – перенос украинским президентом празднования Рождества с 7-го января на 25-е декабря. Таким образом, уже не остаётся сомнений в намерении руководства Украины насильно и умышленно провести католизацию населения или вообще разрушить церковь как таковую.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:Vasyatka1.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:39
    +3
    Скорее всего музей гибели,когда то процветающей республики..
    1. ian
      ian Сегодня, 18:02
      +3
      Мне одному непонятно о каких войнах идет речь? Кто нибудь может подсказать необразованному хоть одну войну за независимость, которую вела Украина? Кто, когда, с кем??? Петлюра, сливший Украину немцам? Или Мельник с Бандерой, присягнувшие Алоизычу? Или Порошенко, 5 лет бомбивший восточную Украину за то, что не хотели кричать "Бандера прийде"?
      А тут прям "ВОЙНЫ".....
      Вот они, борцы за незалежность....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:06
        +3
        Там "своя",выдуманная история.Подогнанная под штампы,разработанные еще в Австро-Венгрии,и доработанные Бжезинским.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:12
        0
        Какие то отдельные эпизоды, конфликты, в которых участвовали запорожцы, например, были....
        Как это трактовать... по разному, наверное, но все таки, есть общая, более менее подтверждена история, мимо неё проходить, игнорировать, не стоит.
        Понятно, что сейчас откорректированных, перекоряченных историй хватает, но... в общем, это проблема.
        1. ian
          ian Сегодня, 18:42
          +3
          Цитата: rocket757
          Какие то отдельные эпизоды, конфликты, в которых участвовали запорожцы, например, были....

          Уточните, будьте добры. В каких "эпизодах, конфликтах" за незалежность Украины участвовали запорожцы? Я так понимаю вы имеете ввиду казачество, а не жителей Запорожья.. hi Если не ошибаюсь, эта компания была в те времена своеобразной ЧВК. То есть в основном воевала просто за деньги. То за царя, то за султана, то за короля.... По ситуации wink
        2. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 18:49
          0
          Цитата: rocket757
          Понятно, что сейчас откорректированных, перекоряченных историй хватает

          но всё это лучше обсуждать в "спокойной" обстановке, а сейчас это как-то наводит на желание повернуть информационную строку, отвлечь от фронта и переключить внимание... обсуждать переименование, смену символики и т.д. куда безопасней, чем отвечать на другие вопросы...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Скорее всего музей гибели,когда то процветающей республики..

      Музей гибели, не состоявшегося государства, как и после 1918 года. Вот так живут, как "перекати поле", после 1242 года. Ни Истории, ни Родины, ни своей идентичности, за 700 лет так и не создали. Только что и смогли сделать, то стать холопами, у литовцев, поляков, турок и австрияков.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 17:54
    +2
    Очередной "полигон" для испытания новых "идей".
  3. Наган
    Наган Сегодня, 17:57
    +2
    Будет им музей истории Руины.

    Да, коротко, зато емко.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:58
    +2
    Можно переименовать в "Музей Войны и Зависимости". С кокаином и Зеленским внутри.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Roma-1977
      Можно переименовать в "Музей Войны и Зависимости".

      Так самое интересное, своих войн они не вели, но их использовали все.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:06
    +1
    Руководство Украины намерено сменить название музея истории Второй мировой войны на «Музей войны за независимость»
    . Что с зелебобиков временщиков возьмёшь.... нанюхаются, примут на грудь и витают в своих фантазия, считай в бреду, клеют историю, которая если и есть, то совсем другая...
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:13
    +1
    Даже не Великой Отечественной, а Второй мировой! Ну, ладно, отечества у бандеровцев теперь нет, а Вторая мировая, то чем не угодила? И, за "независимость" от кого они бандитсвовали ? От третьего рейха, что ли?
  7. fiv
    fiv Сегодня, 18:14
    +1
    Их ученые историки оказались в роли клики Т.Д. Лысенко, с его ольхой на березе. Знают, что чушь поддерживают, но где им еще кормиться. Институт истории академии наук ус раины. Блевотина.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:30
    +1
    вот так получается когда ты не сносишь власть в русофобской стране ! эта власть русофобская все делает против РФ ! возможно не прав !
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:32
    0
    Эээ, маразм крепчал, а санитаров нету.
  10. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 18:37
    0
    где Логика? Говорят о своей независимости образованной отколом от РИ... ладно, а чем тогда им не угодили Крым и Донбасс? Тоже ведь оказались несогласны и захотели уйти! Вот соль двойных стандартов нацизма.