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Беспорядки в Сенегале вынуждают власти идти на отключение мобильного интернета

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Беспорядки в Сенегале вынуждают власти идти на отключение мобильного интернета

Власти Сенегала объявили о временном прекращении функционирования мобильного интернета на фоне массовых беспорядков, поводом для которых стал арест оппозиционного политика Усмана Сонко.


В министерстве связи Сенегала заявили, что приостановка работы мобильного интернета является превентивной мерой, направленной на предотвращение массовых нарушений общественного порядка.

Как сообщает издание Senegal24, задержанный является одним из лидеров сенегальской оппозиции и выступает за внесение изменений в налоговое законодательство страны. Арестованный политик объявил голодовку и призвал граждан Сенегала принять участие в протестах.

Сонко обвиняется в заговоре с целью мятежа против властей страны, а также призывах к восстанию. В качестве доказательства в прокуратуре приводят данные с мобильного телефона политика, которые, по данным следствия, свидетельствуют о намерениях Сонко выступить против властей, призвав к этому граждан страны.

Оппозиционер был арестован в собственном доме, где находился под домашним арестам с 1 июня, когда суд приговорил Сонко к тюремному заключению за якобы растление несовершеннолетних. Раздобыв мобильный телефон, оппозиционный политик обратился к своим сторонникам с призывами к мятежу.

На президентских выборах, проходивших в Сенегале в 2019 году, Сонко занял третье место, набрав 16% голосов избирателей, после чего объявил о намерении принять участие в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Вынесенный судом приговор лишит политика возможности выставлять свою кандидатуру.

Сенегал стал очередной страной Африки, в которой в последнее время проявляют себе массовые беспорядки, протесты и манифестации.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:21
    +2
    Только что намекал на Сенегал , пора им и по майданить и вот пожалуйста ! Франции может не хватить на французский африканский рог.Сенегал страшно корумпированная страна ,по рыбной отрасли сужу.Следующая на очереди Мавритания?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:30
      +1
      Да на коррупции вся колониальная политика запада построена, так управлять и снимать три слоя сливок удобно. В африке особенно.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:51
        0
        политик объявил голодовку и призвал граждан Сенегала принять участие в протестах

        Вот теперь можно и в телефоне его не искать доказательств "призывов к кровопролитию и гражданской войне".
        Впрочем, где коррупция пролезает на самый верх - там война неизбежна, рано или поздно. И повезёт, если будет внешней, а не Гражданской.Это путь в один конец - честному текущее правительство просто не дадут подняться до своего уровня. А грабить свою страну в конце будет на всех не хватать.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      Только что намекал на Сенегал , пора им и по майданить и вот пожалуйста

      Пока НАТО все свои ресурсы бросили на Украину китайские спецслужбы получили картбланш для вытеснения Франции из Африки. Не просто так Европа требует от Украины добиться успехов в наступлении к концу лета 2023 года. За свое глупое желание запретить русским говорить на родном языке в Крыму, Риге, Таллине и Одессе Макрон и Шольц рискуют потерять для своих стран не только российский но и африканский рынок.
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: tralflot1832
      Только что намекал на Сенегал , пора им и по майданить и вот пожалуйста !

      Я дико извиняюсь, если Вас не затруднит, не могли бы Вы намекнуть про укрепление курса рубля и про снижение цен на бензин (для начала). По многочисленным, так сказать, просьбам трудящихся. laughing
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:28
    0
    При тотальном колониальном подчинении и зависимости в африке, перевороты путчи свержения царьков и марионеток это рутина жизни и национальная развлекуха африканцев от рабского труда на колонизаторов.Будни.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:39
    0
    Эти беспорядки про или антифранцузские? То, что Сенегал под Францией мы знаем с давних времён:
    "Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла"(С)
  4. fiv
    fiv Сегодня, 18:40
    +1
    Надоели сенегальцам артикли да носовые гласные с диакретическими знаками. Пора на родную речь переходить, на язык Пушкина. Солидарен с сенегальскими товарищами. На французском с путанами договариваются, а на русском к Богу обращаются
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:54
      -1
      на русском к Богу обращаются
      Не знаю насчет Бога, но последние 30 лет с путанами на просторах ЕС удобнее говорить именно на русском yes .
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:41
    0
    Беспорядки в Сенегале вынуждают власти идти на отключение мобильногно интернета
    . Понятно, обстановка нервная и начнётся "охота на ведьм"...
  6. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 18:47
    +1
    Выпускайте Кракена. То есть вагнера ))
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:50
    0
    Африка борется, Африка бьётся за свободу и демократию, за справедливость и честь! Победы ей скорейшей в таком нелёгком деле!