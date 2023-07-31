Беспорядки в Сенегале вынуждают власти идти на отключение мобильного интернета

Власти Сенегала объявили о временном прекращении функционирования мобильного интернета на фоне массовых беспорядков, поводом для которых стал арест оппозиционного политика Усмана Сонко.
В министерстве связи Сенегала заявили, что приостановка работы мобильного интернета является превентивной мерой, направленной на предотвращение массовых нарушений общественного порядка.
Как сообщает издание Senegal24, задержанный является одним из лидеров сенегальской оппозиции и выступает за внесение изменений в налоговое законодательство страны. Арестованный политик объявил голодовку и призвал граждан Сенегала принять участие в протестах.
Сонко обвиняется в заговоре с целью мятежа против властей страны, а также призывах к восстанию. В качестве доказательства в прокуратуре приводят данные с мобильного телефона политика, которые, по данным следствия, свидетельствуют о намерениях Сонко выступить против властей, призвав к этому граждан страны.
Оппозиционер был арестован в собственном доме, где находился под домашним арестам с 1 июня, когда суд приговорил Сонко к тюремному заключению за якобы растление несовершеннолетних. Раздобыв мобильный телефон, оппозиционный политик обратился к своим сторонникам с призывами к мятежу.
На президентских выборах, проходивших в Сенегале в 2019 году, Сонко занял третье место, набрав 16% голосов избирателей, после чего объявил о намерении принять участие в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Вынесенный судом приговор лишит политика возможности выставлять свою кандидатуру.
Сенегал стал очередной страной Африки, в которой в последнее время проявляют себе массовые беспорядки, протесты и манифестации.