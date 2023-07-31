Беспорядки в Сенегале вынуждают власти идти на отключение мобильного интернета

Власти Сенегала объявили о временном прекращении функционирования мобильного интернета на фоне массовых беспорядков, поводом для которых стал арест оппозиционного политика Усмана Сонко.В министерстве связи Сенегала заявили, что приостановка работы мобильного интернета является превентивной мерой, направленной на предотвращение массовых нарушений общественного порядка.Как сообщает издание Senegal24, задержанный является одним из лидеров сенегальской оппозиции и выступает за внесение изменений в налоговое законодательство страны. Арестованный политик объявил голодовку и призвал граждан Сенегала принять участие в протестах.Сонко обвиняется в заговоре с целью мятежа против властей страны, а также призывах к восстанию. В качестве доказательства в прокуратуре приводят данные с мобильного телефона политика, которые, по данным следствия, свидетельствуют о намерениях Сонко выступить против властей, призвав к этому граждан страны.Оппозиционер был арестован в собственном доме, где находился под домашним арестам с 1 июня, когда суд приговорил Сонко к тюремному заключению за якобы растление несовершеннолетних. Раздобыв мобильный телефон, оппозиционный политик обратился к своим сторонникам с призывами к мятежу.На президентских выборах, проходивших в Сенегале в 2019 году, Сонко занял третье место, набрав 16% голосов избирателей, после чего объявил о намерении принять участие в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Вынесенный судом приговор лишит политика возможности выставлять свою кандидатуру.Сенегал стал очередной страной Африки, в которой в последнее время проявляют себе массовые беспорядки, протесты и манифестации.